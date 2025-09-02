IST IST – Light A Bigger Fire

«Los conciertos siempre han sido nuestra seña de identidad, pero este disco pone nuestra producción de estudio a la altura» «Siempre hemos intentado escribir cierres impresionantes y el muro de ruido y los tambores retumbantes realmente marcan un final audaz para nuestro álbum más impactante hasta el momento (IST IST»

No cabe duda de que las ofertas son tremendas y no se puede llegar a todo. Lamentablemente, nos centramos demasiadas veces en las cabeceras de renombre o en los influjos de las tendencias modales. Pero los años pasan y muchos discos pasan inadvertidos hasta que un día, milagrosamente, se descubren. Son trabajos que merecen ser tomados, porque realmente son buenos. Es el caso de Light A Bigger Fire de la banda británicade postpunk IST IST. Es originaria de Greater Manchester, formada en 2014. Sus miembros actuales son: Adam Houghton (voz principal y guitarra). Mat Peters (sintetizador y guitarra). Andy Keating (bajo). y Joel Kay (batería). cuatro tipos que te dejan sin aliento.

Desde su formación la banda ha lanzado varios EP, directos y álbumes. Por ejemplo, Architecture (2020) ocupó el puesto número 3 en la lista de álbumes independientes del Reino Unido. Posteriormente, se publicaron The Art of Lying (2021) y Protagonists (2023), ambos excelentes. En vivo la formación ha ido ganando popularidad. Ha estado presente en festivales y giras por todo el Reino Unido y Europa. Su música ha sido elogiada por su intensidad y energía. Esto le ha dado un legado e influencia de altos vuelos. Su mùsica se desarrolla a medida que aparecen discos nuevos y se manifiesta en los conciertos. Su álbum anterior, Protagonists, fue incluido en la lista de los mejores álbumes de 2023.

«LIGHT A BIGGER FIRE» ES UN DISCO QUE ABRASA LOS SURCOS

Se trata del cuarto álbum de estudio de IST IST. El plástico fue lanzado el 20 de septiembre de 2024 a través de su propio sello discográfico Kind Violence Records. La producción corrió a cargo de Joe Cross (Courteeners, Lana Del Rey, LaFontaines, Slow Readers Club y Hurts).

Light a Bigger Fire es una expresión en inglés que, literalmente, significa «encender un fuego más grande». Sin embargo, en un sentido figurado, suele tener connotaciones simbólicas y metafóricas que varían según el contexto. La frase puede interpretarse como la intención de aumentar la energía, la pasión o el impacto en una situación. Por ejemplo, , puede significar que alguien quiere que una idea, movimiento o esfuerzo tenga una mayor repercusión.

Encender un fuego más grande puede simbolizar, asimismo, el hecho de avivar la pasión. El entusiasmo o el compromiso en algo que se está llevando a cabo. En algunos contextos, puede representar la idea de enfrentar desafíos mayores o asumir riesgos mayores para lograr un objetivo importante. La imagen de un fuego grande simboliza una transformación profunda.Pero también un cambio social o una revolución que se busca propagar con fuerza. Asimismo, puede referirse a la expansión de una idea, proyecto o movimiento. Sugirie la ne cesidad de más energía o recursos para que crezca y se fortalezca.

Desde una perspectiva mitológica, puede tener diversos simbolismos. Se relacionan con el poder, la transformación y la divinidad. Todo depende de las culturas y de los mitos específicos. Por ejemplo, elementos sagrados y de iluminación. El fuego de Prometeo. Símbolos de transformación. Figuras divinas en culturas indígenas. O mitos para cambios catastróficos o renovaciones tras un apocalipsis.

La música de IST IST se caracteriza por mantener simbologías y mensajes que dan pie a distintas interpretaciones. Su estilo abraza indie, postpunk y shoegaze. Permite un enfoque basado en la intensidad y la energía, conceptos expresados en sus actuaciones en vivo. Su sonido combina elementos de guitarra, sintetizador y batería para crear una atmósfera emotiva, dinámica y de estadio. Su muro de sonido golpea los tímpanos como un tsunami. Sea como sea, el título del álbum sugiere la pasión y la energía en la música y en la vida. Según Adam Houghton, es el mejor trabajo de la banda hasta la fecha. Refleja su crecimiento y evolución como músicos.

UN ÁLBUM CON DIEZ CANCIONES ARDIENTES

Lost My Shadow es la primera pista que suena. Examina la pérdida, introspección y rastreo de identificación. El título es una metáfora de sentirse desconectado de uno mismo. De perder la parte de identidad que nos define o que nos acompaña en nuestra existencia diaria. La letra refleja un estado de confusión o desorientación. El protagonista siente que ha perdido una parte esencial de su ser, simbolizada por la sombra. La sombra en muchas culturas y en la literatura simboliza aspectos ocultos, instintos reprimidos o la verdadera naturaleza. Perderla puede sugerir una crisis interna o una sensación de vacío. La canción también hace referencia a un afán por recuperar esa parte perdida. Indica un proceso de introspección o autodescubrimiento: «Hay una gran nube negra que me sigue. Todavía siento que estoy desenterrando los huesos del lugar en el que vivíamos».

Sobreviene The Kiss quien personifica un acto de unión, afecto o un momento clave entre dos personas. La letra sugiere una cercanía que trasciende lo físico quizás explorando la profundidad de una relación emocional. Juega con un tono enigmático y poético, dejando espacio para múltiples interpretaciones. La forma en que se describe el beso o los sentimientos asociados refleja un momento de ternura. Una sensación de pérdida o un deseo no satisfecho. La letra puede ser vista como un poema sobre la vulnerabilidad. O la belleza del momento presente: «Estaba dispuesto, pero no pude encender un fuego más grande».

Acto seguido aparece Repercussions, una canción que aborda las consecuencias de las acciones. Las heridas emocionales y las repercusiones que dejan las decisiones en nuestras vidas. La letra refleja un sentido de introspección y reflexión sobre cómo los eventos pasados continúan afectando el presente.De ello se deprende que todo acto puede resonar mucho más allá momento en que ocurre. Sugire que las repercusiones son inevitables y que debemos enfrentarlas. Insiúa, además, sentimientos de culpa o arrepentimiento por decisiones pasadas. Y cómo éstos persisten y moldean la percepción de uno mismo y del mundo.

Existe un tono reflexivo sobre cómo los recuerdos y las acciones pasadas siguen influyendo en el presente. La letra utiliza un lenguaje directo y emocional. Con metáforas que evocan sensaciones de peso y resonancia. Como repercusiones que reverberan o como ecos que no desaparecen. Esto ayuda a transmitir la idea de que las consecuencias no son trivialidades, sino impactos profundos y duraderos.

A lo pronto alcanzamos I Can’t Wait for You. Expresa una profunda anticipación y ansia por reunirse con alguien amado. Los temas incluyen deseo, espera, pasión y un poco de angustia por la separación o la distancia. La letra irradia una impaciencia que se intensifica por la necesidad de estar con esa persona. Describe cómo esa espera se vuelve casi insoportable, aumentando la ansiedad y el ardor.

A continuación, surge Dreams Aren’t Enough. Su contenidorepresenta insatisfacción, aspiraciones y realidad. La letra habla de una lucha interna. Donde los sueños por sí solos no parecen ser suficientes para alcanzar la satisfacción o la felicidad plena. Habla sobre la necesidad de encontrar un propósito más profundo. Más allá de los sueños superficiales. Y de la dificultad de lograrlo en un entorno que a veces parece limitar esas aspiraciones. Se requiere algo más como esfuerzo, una perseverancia o una reevaluación de los objetivos.

A todo esto Something Else se presenta como un sondeo que busca la identidad. Una sensación de que lo que se tiene no es suficiente. Hay un deseo de encontrar algo más que llene ese vacío. Simboliza la búsqueda de una nueva versión de uno mismo. O la aspiración a un cambio que dé sentido a la existencia. También sugiere la idea de escapar de la realidad presente en busca de un ideal o una experiencia diferente.

De repente, resuena What I Know. Tema que apunta a una deliberación sobre los límites del conocimiento personal. El narrador se pregunta si lo que sabe realmente es suficiente o si hay más por descubrir. La repetición y las expresiones que indican incertidumbre. Transmite una sensación de búsqueda de claridad interior. Un deseo de entenderse a sí mismo y su entorno. La letra puede tener un tono ambiguo. Muestra que la percepción de la realidad puede ser distorsionada o incompleta. Que el conocimiento adquirido puede ser limitado o relativo. Existe un sentido de vulnerabilidad en la expresión de dudas. Esto puede conectar con sentimientos universales de inseguridad o incertidumbre en la vida.

Tras ello, Hope To Love Again. Una esperanza, pérdida y la posibilidad de volver a amar después de una ruptura o un momento difícil. La letra refleja introspección y búsqueda de consuelo en la esperanza de un futuro mejor. Transmite un deseo de sanación. Un deseo de volver a amar y de mantener la fe en el amor, incluso después del dolor. Rememora un renacimiento, como encender una llama más grande con la intención de recuperar el amor.

XXX es un título que puede tener varios significados. Como un símbolo de besos o afecto en mensajes de texto o cartas. Una referencia a contenido explícito o adulto. O un símbolo de anonimato o misterio. Considerando el estilo de la banda, la canción indaga acerca de las relaciones intensas o apasionadas. Sentimientos de deseo o anhelo. O la búsqueda de conexión o intimidad.

Y llegamos al último corte del álbum, Ghost. Se trata de una canción que cierra con conceptos relacionados con la memoria. La presencia intangible de alguien que ya no está. O la sensación de ser perseguido o influenciado por esa presencia. La referencia a un fantasma puede simbolizar recuerdos, sentimientos no resueltos o una figura que sigue afectando al narrador.

El uso de términos como «ghost» (fantasma), evoca imágenes de algo etéreo. Invisible pero presente. Que no se puede tocar pero que deja huellas emocionales. Es posible que la letra hable de cómo ciertos recuerdos o sentimientos persistentes nos acechan. O como nos acompañan en nuestro camino. Al mismo tiempo, podría reflejar una lucha interna, sentimientos de nostalgia, pérdida. O incluso miedo a la presencia de algo que no se puede ver pero que influye en la vida cotidiana. La letra puede transmitir una sensación de inquietud o de búsqueda de cierre.

CERRANDO EL CICLO DE LOS ÍGNEOS

IST IST es una banda británica de postpunk y shoegaze. Bajo una sonoridad intensa y emotiva ha evolucionado. Ha logrado incorporar elementos accesibles y radiales sin perder su esencia introspectiva y oscura. El álbum es un reflejo de su crecimiento y madurez. Sus diez canciones narran el desamor, la reflexión y la búsqueda de conexión. Con su energía vivo y su pasión ígnea, IST IST está dejando su huella ardiente en el panorama musical actual. Su importancia radica en crear música que resuena sin perder su identidad y estilo único. Su postpunk es considerada una fuerza creativa y emocionalmente poderosa en la música actual.

En resumidas cuentas, IST IST es una banda que vale la pena seguir. Tiene un fuego prometedor y una música que sigue creciendo como un incendio. Light A Bigger Fire es un álbum incandescente que demuestra esa capacidad para crear música accesible y emocionalmente resonante. Como banda dejará una marca duradera en la escena musical actual. Su contundente «muro de sonido» no dejará indiferente a nadie.