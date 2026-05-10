No esperes una crítica imparcial, porque no la vas a encontrar. Con Iván Ferreiro hace tiempo que tiré la objetividad por la ventana; o entras en su juego o te quedas fuera, mirando cómo los demás nos volvemos locos con cada giro de guion. No es que sea un gurú, es que es un tipo que sabe exactamente en qué frecuencia vibran nuestras taras.

Para entender dónde estamos, hay que recordar de dónde venimos. Tras el final de Los Piratas, cuando media España pensaba que se iban al foso, los hermanos Ferreiro se marcaron la mayor maniobra de libertad que he visto: se escondieron bajo el nombre de As Ferreiro y aquellos disfraces imposibles, tocando versiones en garitos donde la cercanía era tan real que casi podías oler el sudor y la cerveza. Fue ahí, entre pelucas y escenarios pequeños, donde se gestó la libertad creativa que hoy respiramos en sus discos. Aquella catarsis fue el puente necesario para que Iván volviera a ser Iván.

Esa evolución se siente especialmente al escuchar las demos de Turnedo, que son como asistir a una lección de anatomía musical a corazón abierto. Es fascinante ver cómo una misma semilla germina de formas tan distintas. Por un lado, la versión de Amaro Ferreiro representa la pureza absoluta, con una fragilidad que aún no sabía que acabaría convirtiéndose en un himno. Por otro, en la visión de Iván aparece el animal de estudio que nos vuelve locos, transformando la melancolía de su hermano en un chute de adrenalina que te deja sin aire.

Pero, si hay algo que me hace perder los papeles de verdad, es la revisión de la canción que da nombre a todo esto, Hoy por ayer. Ya era una joya oculta de la etapa de Los Piratas, pero lo que han hecho ahora es llevarla a otra dimensión.

Gran parte de la culpa la tiene Emilio Saiz, que, para mí, es, sin ninguna duda, uno de los guitarristas más finos de este país. Heredero del talento de su padre, Suso Saiz, lleva la experimentación en la sangre, pero ha sabido crear un lenguaje donde la guitarra no acompaña, sino que muerde. En este tema, su sonido tiene esa suciedad elegante que solo consiguen los que saben de qué va esto de verdad.

Y, claro, detrás está Ricky Falkner, que ya es medio sinónimo de “esto va a estar bien hecho”. Tiene una manera de producir que no es llamativa, pero sí decisiva: todo está donde tiene que estar, sin exceso, sin ruido.

Al final, escuchando este despliegue de talento, me vino a la cabeza algo que me soltaron hace poco y que me cambió la perspectiva. Alguien me dijo que “Iván Ferreiro es, en realidad, una banda que se llama Iván Ferreiro”. Y tiene todo el sentido del mundo. No es solo un solista, es un organismo vivo donde Amaro, Ricky, Pablo, Xavi y Emilio son órganos vitales.

¿Es una mirada al pasado? Sí, pero una mirada valiente. Iván Ferreiro sigue siendo ese faro que brilla un poco torcido, pero que siempre te indica dónde está la orilla. Yo solo puedo decirte que, después de escuchar lo que este equipo es capaz de hacer, el pasado de Iván ya no funciona como un archivo, sino como algo que sigue en movimiento.

Si esto no te emociona, quizá es que te falta un poco de sangre en las venas.

Escucha aquí Hoy x ayer de Iván Ferreiro