Con Kendrick Lamar desaparecido y Drake centrado en Tik-Tok, el otro gran nombre del rap mainstream J Cole, ha decidido ser el primero en mover ficha, y rompe su silencio de más de 3 años. El líder y fundador del sello Dreamville es todo un maestro del hype y del autobombo: un gran single adelantado hace ya un año, un aviso de retirada por allí, un freestyle sensacional por allá, un documental para explicar su nuevo álbum “conceptual”, un fichaje por un equipo profesional de baloncesto africano que tan sólo ha durado 45 minutos…

Pero llega el nuevo álbum de J Cole: The Off-Season (2021), y la decepción sólo es equivalente a las ventas meteóricas que registra el proyecto en las primeras semanas. Mientras que en los dos anteriores álbumes 4 Your Eyez Only (2016) y KOD (2018) el rapero de Carolina del Norte forzaba excesivamente el apartado conceptual del trabajo, en este nuevo lanzamiento ha decidido relajarse, disfrutar de su éxito y como mucho, envolverlo en una pobre justificación de trabajo, baloncesto profesional y NBA. Así lo definía el propio artista: “The Off-Season (fuera de temporada) simboliza el trabajo que se necesita para llegar a lo más alto, representa las muchas horas, meses y años que se necesitan para llegar a la mejor forma”.

Y con esta actitud intensa y competitiva comienza J Cole el álbum en su primera canción 95 South. Una bravuconería habitual del rapero pero que sorprende con toques sureños como el sample de Put Yo Hood Up de Lil Jon y confusas rimas callejeras con forzadas referencias a la NBA: “I never sold soft, just creeped where the hustlers crept / And got they O’s off, you reach, niggas uppin’ like Steph”.

En la categoría de “canciones que apenas mantienen a flote la primera mitad del álbum” encontramos My Life, una pseudo-secuela de A Lot, el exitoso tema colaborativo de 2018 con 21 Savage. Aquí vuelve a aparecer el archiconocido rapero de Atlanta y aporta su habitual dosis sedante en contraste con los versos más agresivos de J Cole. Más convincente es la canción Punchin´the Clock con la introducción de la infatigable estrella de la NBA Damian Lillard, una instrumental más oscura y una cautivadora narración del rapero: “When I was a boy, the teacher often reprimanded me / Thought it was toys, it was a Glock this nigga handed me”.

Uno de los motivos principales del tremendo éxito comercial de J Cole es la facilidad que tiene para vender su alma de rapero en cuestión de segundos. Y no hay nada mejor para ello que contar con la receta de siempre: genéricas instrumentales de la estrella canadiense T-Minus, algo de autotune, mensajes superficiales de millonario y ridículos intentos por cantar. Este mismo esquema es el que emplea en la plana Amari (¿cómo puede haber colaborado alguien con el prestigio de Timbaland aquí también?), la desafinada 100 mil´y la poco original Pride is the Devil, la cual duele aún más, ya que es una copia literal e incluso más aburrida de la instrumental que prestó T-Minus para Aminé el año pasado.

Por suerte, el álbum remonta y cierra de forma aceptable gracias al trabajo de J Cole en las letras y sobre todo en las instrumentales que produce el mismo. The Climb Back destaca por una crujiente percusión y luminosos loops soul, sobre los que el rapero se suelta por fin y encadena numerosas y seguras rimas: “More death than World War II caused / Around these parts we pour the brown just to drown these thoughts / Of black corpses in county morgues”. Otro buen ejemplo es Close con sus nostálgicos samples de voces femeninas entrecortadas y los precisos y conceptuales versos del rapero sobre su infancia, la vida en las calles y la muerte.

The Off Season es una decepción más en la carrera de J Cole, y es una verdadera lástima, teniendo en cuenta las capacidades líricas y el enorme potencial del rapero. Su obsesión por realizar una obra maestra del rap choca una y otra vez con la realidad y su pobre selección de colaboradores tanto en las letras como en la producción. Si finalmente se confirma, su próximo álbum The Fall Off será el último, un tiro abierto para ganar el partido sobre la bocina, sin defensa y con todo el público de su lado. Ojalá me equivoque, pero sospecho que no tocará ni el aro y aun así lo celebrará exultante.

