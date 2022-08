JACK WHITE – ENTERING HEAVEN ALIVE

Entering Heaven Alive es un disco de proporciones acústicas y melódicas que se distancia sobremanera del anterior trabajo de Jack White, Fear Of The Dawn, ambos lanzados este año por el brillante y talentoso músico oriundo de Detroit mayormente conocido por ser el fundador y líder de The White Stripes.

Con tan sólo cuarenta y siete años y contando, Jack ha logrado afianzar su sonido y sus múltiples capacidades artísticas en un sinfín de actividades dentro de la industria musical: creando su propia discográfica, Third Man Records; formando bandas tales como The Raconteurs, The Dead Weather; grabando y rescatando a cantantes como Loretta Lynn con el aclamado Van Lear Rose (2004) que salió en su sello discográfico, entre otras muchas cosas.

Volviendo a esta, su última producción, no es la primera vez que Mr. White se adentra en los ámbitos orientados a los pasajes acústicos y melodiosos puesto que en 2016 publicó Jack White Acoustic Recordings 1998-2016, en el que desnudaba los temas y dejaba al descubierto que no sólo de estridencia y electricidad vive el artista.

Se puede de repente pensar que es este un trabajo menor porque le antecede el magnífico Fear Of The Dawn pero en su defensa diré que, a pesar de lo ligero y suave que suena, el plato girando tiene su encanto, su rabia contenida y la característica impronta del señor Blanco.

Quedan lejos ya los tiempos que lo llevaron al estrellato, sin embargo, su sólida carrera como solista ha desembocado en un largo transitar de cinco discos (contando este) que reflejan con lujo de detalles y por igual, la experimentación y el arraigo: la vuelta a las raíces del –rock and roll– en su más amplia acepción, pero resignificando el enfoque y la tradición.

Ahora bien, Entering Heaven Alive pasa, en primera instancia, a ser la contraparte del lanzamiento previo, una suerte de contrapeso. Por un lado, tenemos el acto de improvisación que de alguna manera equivaldría al jam estrepitoso, el bullicio de las guitarras desenfrenadas, el desborde de artilugios delirantes y, por otro lado, las baladas bien diseñadas y construidas. El doctor Jekill y el señor Hyde espaciados en dos placas que ven la luz en lo que va del 2022.

En otras palabras, estas canciones reflexivas y minimalistas que ha edificado Jack White a partir de la guitarra acústica y el piano con una serie de atinados adornos, se internan en los terrenos del folk-rock, el pop y sus variantes artísticas o de cámara, brotes discretos de blues, de funky, y aun de jazz antiguo; de modo sencillo pero acertado.

No es descabellado ni mucho menos fortuito pensar por momentos en The Beatles, es decir, siempre hay un regreso a líneas pretéritas y esto queda en evidencia en rolas como Help Me Along y All Along the Way. Mientrasque en Love is Selfish se desprenden ecos folk y country de The White stripes, en I’ve Got You Surrounded (With My Love) conviven la sicodelia, el jazz latino y el blues a lo The Mars Volta.A míparecer el mejor track, el que se desmarca y levanta la mano.

Es importante mencionar que el vinilo se deja escuchar entero y disfrutar sin duda alguna, pero hay que anteponer la consigna de que debemos bajar un par de revoluciones para empatizar con la faceta un poco más suavizada del músico que nos tiene más bien acostumbrados a los desplantes sonoros y efectistas que logra a través de los alaridos que despiden sus guitarras y los ritmos arrebatados.

Entering Heaven Alive no es (tal vez) el mejor disco de Jack White, pero sí un puñado de buenas canciones, que si logramos conectar con su tono el disfute será potenciado. Lo curioso es que, a pesar de lo dicho arriba, si lo escuchamos detenidamente y abrimos un paréntesis dentro de su obra, entonces podríamos decir que es estupendo. Los últimos tres temas: Please God, Don’t Tell Anyone; A Madman from Manhattan y Taking Me Back (Gently) no tienen desperdicio y el gesto de cerrar con este último es destacable ya que funciona como guiño y puente al distinto, mas no distante en temporalidad, Fear Of The Dawn, ya que en este es la pieza con la que arranca y en el disco que hoy nos tiene aquí reunidos es con la que termina el viaje de forma acústica y esto me resulta particularmente simbólico y presagiador. La simbiosis continuará… y posiblemente es erróneo tomar partido. Mejor abordar las dos caras de la moneda como la culebra que se muerde la cola representando la unidad, lo infinito y el eterno retorno.

