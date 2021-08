Una sola canción es lo que necesitó Jake Bugg para saltar a la fama. Lightning Bolt abría en 2012 el álbum debut de este veinteañero británico y lo catapultaba instantáneamente al número 1 en las listas de discos de Reino Unido. Este Jake Bugg (2012) le valió para convertirse en el primer artista de Nottingham en colocarse en el primer puesto de estas listas, nominaciones en varios premios, una gira vendida en Reino Unido y telonear a los Arctic Monkeys.

Así pues, Jake Bugg se convirtió en toda una figura histórica en la escena local de Reino Unido. Sin embargo, el folk-rock que impregnaba sus primeros trabajos fue perdiendo tirón y tras su notable segundo elepé Shangri La (2013), se ha ido relevando a Bugg de los altos puestos del indie británico. Ahora, en 2021 presenta su quinto trabajo de estudio, Saturday Night, Sunday Morning (2021), en un intento no muy acertado de adquirir una nueva faceta mainstream.

En ese sentido, la producción del álbum ha corrido a cargo de Steve Mac, que ha trabajado anteriormente con artistas como Ed Sheeran o 5 Seconds of Summer. Además, Bugg también ha contado con el apoyo de grandes compositores de la escena pop. Ali Tamposi, colaborador de Camilla Cabello y Dua Lipa, aparece en los créditos y también Andrew Watt, que ha trabajado con Justin Bieber, Post Malone y Miley Cyrus. Una mezcla muy extraña para un artista que debutó con un impresionante y actualizado folk-rock. Veamos cómo sale.

Abre el disco All I Need, uno de los adelantos de este nuevo trabajo y con el que pudimos vislumbrar algo de lo que tenía preparado Bugg en esta nueva etapa. Es una canción con un motivo pegadizo y popera, aliñado con coros soul en el estribillo que le sientan muy bien. Sin embargo, aunque lo intenta, el tema no adquiere la fuerza suficiente para despegar y resulta algo repetitivo.

Kiss Like the Sun representa todo lo que este trabajo pudo haber sido pero no fue. Un fraseo bluesero de guitarra con slide nos transporta a los primeros trabajos del británico. El ritmo acelerado y constante, como si de un tren se tratara, se corta bruscamente con un estribillo popero que nos expulsa de ese camino country-blues que llevábamos recorrido. Un tema que podría ser de los más fuertes del álbum acaba siendo meramente anecdótico y sólo se sostiene por el notable trabajo de guitarra. El mismo problema ocurrirá a mitad del álbum con Rabbit Hole.

En About Last Night, de nuevo, se vislumbra en el fondo un leit motiv interesante que en la ejecución final resulta pusilánime y soso. Le sigue Downtown, una balada seca y desesperada de piano y voz. Un descanso muy necesario en el disco para poder contemplar las capacidades compositivas de este excelente músico.

Lost invita a bailar con un fraseo disco de bajo y batería al que luego se le une un punteo limpio y constante de guitarra muy acertado para que la canción gane en profundidad. Un puente muy Seven Nation Army nos lleva a un estribillo bailable que, por una vez, no desencaja con el tono de la canción.

En Lonely Hours Jake Bugg se (y nos) despeina y presenta la que, para el servidor es la mejor canción del álbum. Una canción rock actualizada y fuerte, que recuerda agradablemente a, por ejemplo, Placebo. Algo parecido pasa en la notable Screaming, con un estribillo a doble tempo de batería y un final apoteósico.

Con Saturday Night, Sunday Morning Jake Bugg sienta un precedente aceptable de lo que podría ser una etapa renovada para él. La intención del disco es buena y hay un puñado de canciones decentes y un par muy sólidas. Sin embargo, la ejecución es deficiente en algunos casos y mancha un disco que podría ser notable, pero no lo consigue. Un quiero y no puedo constante.

Escucha aquí lo nuevo de Jake Bugg