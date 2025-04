Después de 4 años del nominado al Grammy, Jubilee, vuelve Japanese Breakfast, proyecto de Michelle Zauner, y su nostalgia en For Melancoly Brunettes (and Sad Women), como ya os comentábamos aquí. Jubilee la acercó al mainstream sin perder su identidad más indie y supuso el espaldarazo tanto del gran público como en la parte monetaria, cosa que ha aprovechado para hacer un disco a su gusto y poder seguir dedicándose a su arte. Casi al mismo tiempo que Jubilee, publicó un libro autobiográfico Crying in H Markt (en el que, una vez más, vuelve a sus raíces maternas explorando la cocina coreana). Aprovechó también a vivir una temporada en Seúl, aprendiendo el idioma y haciendo amigos, cosa que le ha acercado aún más a su madre fallecida.

Grabado en los legendarios Sound City Studios y producido por Blake Mills -se nota su brillantez en ciertos temas-, en este trabajo Zauner se desmarca de la alegría del trabajo anterior. Estamos ante un disco más reflexivo, donde devuelve el protagonismo a la guitarra.

El título, For Melancoly Brunettes (and Sad Women) está basado en un libro llamado The World of Apples, como declaró en Vault: “trata sobre un hombre casado fatalmente, y que fantasea sobre las distintas mujeres con las que podría acostarse”. Asimismo, obedece al deseo de la artista de ponerle un nombre incómodo, como otros artistas como Smashing Pumpkins y su Mellon Collie and the Infinite Sadness .

Zauner tenía la idea de hacer un disco más oscuro que el anterior y se basó en la literatura gótica (como Frankenstein) o el romanticismo europeo, aunque también, ha tenido mucho peso su visita a museos europeos como el Prado, donde las pinturas oscuras de Goya le han servido de inspiración.

Se trata de un álbum muy conceptual, donde la parte visual es un elemento más. Esto lo observamos ya desde la portada del vinilo, la cual nos muestra un oscuro bodegón, con reminiscencias a la muerte y una melancólica Zauner que prefiere ocultar su rostro. También destacamos sus vídeos, que casi parecen pequeñas películas, y que podemos apreciar especialmente con su primer adelanto fue Orlando In Love, basado en el poema Orlando Innamorato (Matteo Maria Boiardo). Aparte de este vídeo, Zauner se atreve incluso a dirigir el vídeo de In Window.

Lo breve si bueno, dos veces bueno; esto lo podemos trasladar a la duración de los temas, que suelen ser muy cortos (no suelen llegar a los 3 minutos), facilitando la escucha y dejándote con ganas de más.

Un aura de cuento inicia todo, donde la dulzura de las cuerdas nos va meciendo poco a poco en Here Is Someone y terminamos de sumergirnos en la fantasía medieval de Orlando In Love, tema que es uno de los estandartes de este disco y no nos extraña ya que es brillante. Luego ya vamos de cabeza a un mood más intimista, con temas que nos hacen sentir muy cómodos. Posteriormente, pasamos del cuento a la oscuridad de Honey Water, melodía con un sonido más “sucio” que pretende conseguir un dramatismo a cortes más pop como Mega Circuit, y que nos hace reflexionar sobre la masculinidad actual.

Encontramos temas con una producción muy sencilla, como la balada Little Girl. Lo que prima en este trabajo es la sentimentalidad, por ejemplo en Leda, donde el solo de guitarra contiene una emotividad exquisita.

Picture Window supone una carrera contra los propios fantasmas de su vida, mientras que en Men In Bars nos llevamos un sorpresón al encontrar este dueto con Jeff Bridges. Sobre esta colaboración, Zauner comenta en People “había imaginado a un hombre y una mujer cantándose desde perspectivas diferentes y quería específicamente un hombre que tuviera un registro más grave y mucho carácter en su voz”.

Japanese Breakfast son capaces de enviarnos a atmósferas inventadas, y también nos hacen viajar a otros lugares, como Winter in LA que, con un sonido retro, nos zambulle en un baño de sol. El sentimiento general es una nostalgia que Zauner se permite sentir dejando a un lado el postureo del siempre estar bien.

Además, la gran “tragedia” que se desprende por parte de Zauner, fue la pérdida de su madre, y en nuestra opinión, ha creado en ella una nostalgia perenne con la que convive y de la que sabe sacar toda su belleza.

En este cuarto disco encontramos, quizá, el trabajo más maduro de la banda, con una melancolía más meditada y basada en la morriña por el paso del tiempo, como reconoció Zauner en el comunicado de prensa:“una obra madura, intrincada y contemplativa que evoca el entusiasmo romántico de una novela gótica”