JAPANESE BREAKFAST – JUBILEE

El proceso catártico de perder a un ser querido tan cercano y potente como lo es una madre, conlleva espacios temporales cargados de momentos que abarcan el espectro más amplio de las emociones humanas. Y es precisamente bajo aquella premisa en la que podríamos ver este álbum, una constante búsqueda de felicidad, de colores, luego de habernos adentrado en lo más profundo de un mundo gris y desolado. Así es como Michelle Zauner de Japanese Breakfast encontró aquella alegría reflejada en sonoridades uplifting plasmandolo dentro de su discografía bajo el nombre de Jubilee. Un contraste frente a sus dos primeros larga duración, centrados en sonoridades que acompañaban primero al dolor ramificado desde el tratamiento contra el cáncer de su madre en Psychopomp (2016), y posteriormente en Soft Sounds From Another Planet (2017), un desgarrador desahogo por el reciente fallecimiento de aquella figura tan importante.

Cuando le das play a esta tercera placa te encuentras con Paprika, canción que no solo establece el escenario al que nos enfrentaremos en las siguientes composiciones, sino que además demuestra el crecimiento tanto personal como sonoro resultado de estos cuatro años de diferencia con sus anteriores trabajos. Y es que con tan solo un par de minutos uno da cuenta de que se está frente a una interesante propuesta por parte de la artista, quien con cada nota interpretada no hace nada más que invitarnos a continuar escuchando las piezas venideras con tal de saber con qué nos podría asombrar y con qué tonalidades iremos enfrentando este emocional viaje que es Jubilee.

La euforia contenida en el rock indie de la pieza encargada de abrir la lista continúa a lo largo de esta placa y destaca sobre todo en piezas como Be Sweet y Savage Good Boy. Pero no todo es guitarras y ritmos acelerados, no, y es que podemos encontrar canciones más adentradas en las tierras del pop como In Hell, o interesantes propuestas sonoras como lo es Posing In Bondage donde los pasajes e instrumentaciones más atmosféricos son los que toman especial protagonismo. Incluso hay espacio para alguna que otra pista que nos lleva de regreso a territorios ya conocidos dentro del catálogo de la artista, como la electrónica Slide Tackle.

Pero no hay que dejarse engañar por estos ritmos upbeat tan reconocibles en el álbum, ya que hay algo que Zauner tiene muy en cuenta: dentro de la alegría también hay tristeza y soledad. Y es teniendo en cuenta que ninguna emoción va caminando por sí sola en nuestro interior, es que podemos adentrarnos a un mundo de análisis más enfocado en lo lírico que fluye en las venas de Jubilee, un circuito en donde nos vemos enfrentados a temas tan personales como la desolación, las pérdidas e incluso aquellas relaciones dañinas que dejan cicatrices en la vida de muchos. Todo esto se nos entrega empaquetado y listo para consumir dentro de un ritmo que despista a cualquiera, en un trabajo musical que da forma al clásico vaso medio lleno, mostrando de forma tangible lo lindo y positivo dentro de los tropezones que nos depara la vida. Y es esto es otra muestra de que Michelle encontró la manera de localizar matices y zonas de alegría contenida dentro del más profundo dolor, aquel sentimiento tan imponente que a veces nos deja paralizados pero al cual no debemos tener miedo. Un sentimiento ya expuesto en sus dos placas anteriores, pero este era momento de explorar emociones diferentes, nuevos pasajes, nuevas esperanzas e ilusiones.

Las diez piezas que componen este álbum conforman un viaje de introspección que busca encaminar hacia la felicidad, una constante pesquisa de aquel sentimiento que tantos añoramos por encontrar de manera definitiva pero que muchas veces se nos va por entre los dedos. Michelle Zauner, esta vez nuevamente bajo el nombre de Japanese Breakfast, nos invita a ser parte de otra etapa de su vida, una invitación que se recomienda no dejar pasar. Jubilee es un álbum veraz digno de escuchar y de digerir a fondo, convirtiéndose de paso en quizás una de las mejores propuestas de su género musical en lo que va del año.

