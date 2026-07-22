El voltaje como religión

En tiempos donde el ruido cotidiano amenaza con devorar cualquier atisbo de entusiasmo, pocas medicinas resultan tan eficaces como una buena descarga de hard rock. Cuando la música nace de la autenticidad y se alimenta de electricidad, se convierte en un auténtico antídoto contra la apatía. Nos devuelve el pulso, sacude la rutina y nos recuerda por qué seguimos buscando refugio entre amplificadores al rojo vivo y guitarras que rugen sin concesiones. Cada acorde se transforma así en una vía de escape y en una declaración de principios frente a la monotonía de un mundo cada vez más domesticado.

Anatomía de una tormenta eléctrica

Louder Than Fate es el espectacular cuarto álbum de estudio del guitarrista, cantante y compositor estadounidense Jared James Nichols, natural de East Troy (Wisconsin) y ampliamente reconocido por su explosiva técnica de guitarra sin púa (pick-less), una seña de identidad que lo ha convertido en una figura única dentro del blues-rock contemporáneo. Rara vez se le ve separado de su inseparable Epiphone Les Paul Custom P90 de una sola pastilla, bautizada como Old Glory, o de su venerada Gibson Les Paul de 1953, conocida como Ole Red.

Publicado en junio de 2026 a través del prestigioso sello Frontiers Music Srl y producido por el reputado Jay Ruston —responsable de trabajos junto a Anthrax, Stone Sour o Steel Panther—, el álbum apuesta por un sonido tan orgánico como abrasador, construido alrededor de amplificadores valvulares llevados al límite y una producción que prioriza la crudeza frente a cualquier artificio.

El disco demuestra que, cuando existe verdadero talento y agallas sobre el escenario, el género es capaz de seguir rugiendo con la misma fuerza visceral que antaño desde las entrañas de sus creadores

Las raíces del desierto y la cofradía del riff

Al frente de un sólido power trío que lleva su propio nombre, Jared James Nichols continúa reivindicando el espíritu del hard rock nacido a comienzos de los años setenta, bebiendo directamente de la herencia de Cream, Mountain y el blues eléctrico más musculoso. Instalado desde hace años en Nashville (Tennessee), completa la formación junto al batería Ryan Rice y el bajista Brian Weaver.

Hablar de Jared James Nichols es hacerlo de uno de los guitarristas con mayor personalidad surgidos durante la última década. Su manera de entender la guitarra resulta inmediata, física y profundamente arraigada en el blues, una combinación que le ha permitido construir una identidad perfectamente reconocible en un panorama donde la originalidad escasea cada vez más. Con Louder Than Fate entrega, probablemente, el trabajo más sólido, maduro y equilibrado de toda su trayectoria.

Su currículo también habla por sí solo. A lo largo de su carrera ha compartido escenario con nombres tan ilustres como Joe Bonamassa, Peter Frampton, Billy Gibbons, Slash, Steve Vai, Leslie West o Zakk Wylde. En junio de 2021 fue nombrado embajador global de Gibson Guitars, un reconocimiento reservado únicamente para un reducido grupo de artistas entre los que también figuran Slash, Lzzy Hale y Dave Mustaine. Del mismo modo, colaboró con la firma británica Blackstar Amplification en el desarrollo del amplificador exclusivo JJN20, diseñado para trasladar su característico sonido a cualquier escenario.

Madera, sudor y válvulas

La identidad sonora de Louder Than Fate descansa sobre una crudeza plenamente intencionada. Los amplificadores trabajan permanentemente al borde de la saturación, mientras la instrumentación recupera la esencia del power trío clásico, renunciando deliberadamente a los excesos digitales para confiar todo el peso musical a la interacción entre guitarra, bajo y batería.

La guitarra de Nichols domina el paisaje sonoro con una pegada demoledora, apoyada por una sección rítmica compacta, precisa y contundente que impulsa cada composición con una energía contagiosa. El resultado transmite la sensación de encontrarse frente a un escenario, sintiendo cómo el aire vibra con cada acorde y cómo las válvulas responden al límite de sus posibilidades.

La interpretación vocal se funde con naturalidad en esa propuesta de raíz blusera. Lejos de perseguir una perfección técnica aséptica, Nichols canta con la urgencia de quien necesita contar cada historia desde las entrañas. Su voz, áspera y desgastada por el blues, aporta una credibilidad inmediata que termina de dar sentido al conjunto.

El concepto que atraviesa todo el álbum gira alrededor de la resistencia, la determinación y la necesidad de seguir avanzando incluso cuando el destino parece jugar en contra. Más que una simple colección de canciones, Louder Than Fate se presenta como un manifiesto sonoro que invita a plantar cara a la adversidad con volumen, actitud y absoluta honestidad.

Treinta y cinco minutos de carretera secundaria y fuego

Con una duración aproximada de treinta y cinco minutos repartidos en diez cortes, el álbum mantiene un ritmo constante que apenas concede tregua. La apertura corre a cargo de Let’s Go, una explosiva declaración de intenciones que establece desde el primer instante el tono del viaje. Sin apenas tiempo para recuperar el aliento aparece Ghost, cuya atmósfera más inquietante introduce nuevos matices antes de que Way Back, elegido como sencillo principal, recupere el pulso más directo y contundente del disco.

La intensidad continúa creciendo con Bending Or Breaking, una composición de poderosa pegada que prepara el terreno para Killing Time, auténtico corazón emocional del álbum. Sus más de cinco minutos de duración, enriquecidos por delicados arreglos de cuerda, revelan una faceta compositiva más introspectiva y demuestran la notable amplitud de registros del trío.

A partir de ese momento, el álbum vuelve a pisar el acelerador. Dust N’ Bones recupera la electricidad más salvaje, enlazando de forma natural con la urgencia de Show Me y la contundencia de Looks Like That Felt Good, donde la guitarra vuelve a convertirse en protagonista absoluta. La recta final no pierde un ápice de intensidad gracias a Runnin’ Hot, antes de desembocar en Pretend, un cierre poderoso que resume con autoridad el carácter indomable de todo el trabajo.

El repertorio del álbum funciona como una vía de escape y un auténtico escudo contra la apatía y la monotonía de los tiempos modernos, utilizando el volumen y la actitud para confrontar cualquier destino adverso

La victoria inapelable de lo analógico

Con Louder Than Fate, Jared James Nichols confirma definitivamente su condición de uno de los grandes defensores del rock de raíces en pleno siglo XXI. No necesita artificios, sobreproducciones ni recursos de laboratorio para convencer. Le basta con una guitarra, un amplificador al límite, una banda perfectamente engrasada y un repertorio construido desde la honestidad más absoluta.

El resultado es un disco que reivindica el valor de la interpretación, la emoción y la autenticidad por encima de cualquier moda pasajera. Una obra que demuestra que el blues-rock sigue respirando con enorme vitalidad cuando cae en manos de músicos capaces de tocar desde las entrañas, recordándonos que la electricidad, el sudor y el calor de las válvulas continúan siendo el refugio más auténtico para quienes siguen entendiendo el rock como una forma de vida.

Escucha aquí «Louder Than Fate» de Jared James Nichols