Jehnny Beth – YourHeartbreaker, You

Volver a sangrar para volver a gritar

Cuando You Heartbreaker, You despierta no lo hace suavemente, irrumpe. Llega con filo, como una daga punzante y asestando una herida no cicatrizante. Jehnny Beth, actriz y compositora, no regresa al silencio. Vuelve al choque, al ruido, al temblor y al estallido. Desde el primer golpe de batería, deja claro que no viene a complacer. Viene a sacudir. Ella nos lanza un puño de guitarras, de voces retorcidas, y exige que sintamos duramente. Sangrar y volver a gritar, ese es el mensaje.

Su voz emerge como una sirena rota, arrastrando todo lo que toca. Las guitarras se abren paso como cuchillas, rasgando el aire con una mezcla de furia y deseo. Los sintetizadores hierven por debajo, tensos, eléctricos, casi peligrosos. Es un disco que no busca consuelo; busca confrontación. Your Heartbreaker, You no suena amable. Suena ferozmente necesario.

¿Recordáis a Savages? Fue aquel cuarteto que desató una tormenta post-punk entre 2013 y 2016 con discos que parecían escritos con sangre y metrónomos rotos. Temas como «Husbands», «She Will», «Shut Up» o «Adore» marcaron una época. Pero en 2017, el silencio cayó sobre la banda como una cortina pesada. Cada integrante tomó su propio camino, y Jehnny Beth —su voz, la presencia y el corazón incandescente del grupo— se sumergió en las sombras.

Ahora, años después, ha resurgidocomo un huracán sin mapa. Su nuevo trabajo no mira atrás con nostalgia, sino con desafío. Renace entre cicatrices, envuelto en erotismo y atravesado por la redención. Las canciones giran como navajas, pero también como plegarias. En ellas conviven la mujer, la fiera y la sombra. Beth ha vuelto a escena para recordarnos algo esencial: que la música no siempre debe gustar; a veces debe doler.

Cicatrices que arden en el corazón rompe-vidrios

El álbum vio la luz el 29 de agosto de 2025 por el sello Fiction Records. Su título se siente como un mazazo. Es una acusación directa, una desahogo fracturado. No se trata de un reproche distante. Es un alarido íntimo y urgente. No se dirige a un concepto abstracto. Señala a alguien concreto (you). Y en esa repetición se esconde una verdad esencial. Tú eres tanto quien rompe el corazón como quien lo enfrenta.

El disco responde al título con fuerza y coherencia. No hay suavidad impostada. Las canciones no buscan aplacamiento. Rompen, exponen, queman. Cada track es un acto de confrontación. Beth asume ese papel de «corazón rompe-vidrios», atravesando capas de amor, rabia, deseo y dolor. El título no es solo una frase. Es un manifiesto, un aviso de que aquí no habrá tregua. No hay suavidad posible cuando el corazón decide romper cristales.

Metal visceral y pop brutal

Este disco abraza múltiples géneros: punk, art pop, industrial, con pulsos de rock abrasivo y mordiscos de art pop afilado. Son 28 minutos y 7 segundos de pura nitroglicerina. El sonido es crudo y desnudo. Guitarras saturadas desgarran el aire, sintetizadores agresivos como guillotinas dispuestas a cortar emociones. La percusión raspa y azota.

La voz, distorsionada como una ninfa del inframundo, se convierte en parte de esa instrumentación, un elemento más del entramado. Se arrastra a flor de piel como lenguas de medusa. No hay ornamentos superfluos, sino texturas intensas que abrazan la lírica y la resienten. Es una alquimia sonora que rechaza la comodidad. Este disco no suena amable. Suena necesario. Es una declaración de que el arte no siempre debe confortar; a veces debe herir para hacer recordar.

Jehnny Beth nunca entendió el pop como un refugio. Lo concibe como una arena de combate. En You Heartbreaker, You, ese enfrentamiento alcanza su punto más crudo. Aquí, la electricidad no busca el espectáculo. Busca la redención a través del ruido. Cada riff parece tallado con furia. Cada golpe de batería estalla como detonación interna. El metal no es solo textura: es un lenguaje emocional, un medio para canalizar la violencia de existir.

Y es aquí donde el trabajo de Johnny Hostile adquiere su dimensión más crucial, convirtiéndose en arquitecto de este ruido vital, en artífice de la estructura emocional que sostiene la furia de Beth.

Hostile, arquitecto del ruido

En You Heartbreaker, You, Johnny Hostile no aparece solo como productor: se convierte en arquitecto del sonido, demiurgo de un universo donde cada nota tiene filo. Su trabajo no se limita a grabar; diseña, tallando cada espacio sonoro como si fuera un escenario emocional.

Hostile aporta texturas industriales, capas de distorsión y paisajes electrónicos que dialogan con la voz de Jehnny Beth. Su producción construye un paisaje que transita entre la brutalidad del post-punk y la precisión experimental del art pop. Es él quien decide que las guitarras no solo suenen, sino que desgarren, que los sintetizadores no rellenen, sino que tensionen, que la percusión no acompañe, sino que embista.

Trabajando codo a codo con Beth, Hostile transforma cada pista en un territorio propio. Evitan artificios innecesarios: todo sonido tiene un propósito. El resultado es un disco compacto, donde cada segundo está pensado para provocar una reacción física y emocional. El ruido se convierte en piel, la música en herida.

En su unión creativa, Hostile y Beth no producen un disco: construyen un manifiesto sónico. Un territorio donde la voz y el sonido se funden en una sola fuerza, una narración visceral que atraviesa al oyente.

«Creo en la fractura como fuente de creatividad. En tiempos de violencia, hay que aprender a gritar o a susurrar con poder» (Jehnny Beth)

La fusión: Jehnny & Hostile

Jehnny Beth —nacida Camille Berthomier— camina desde hace años entre la carne y el ruido. Fue el fuego central de Savages, banda que entre 2013 y 2016 convirtió el post-punk en un rito sonoro. Cuando el grupo enmudeció, ella siguió afilando su voz, sus ideas y su cuerpo en solitario. Hoy, su segunda obra tras To Love Is to Live (2020) surge como un diálogo cerrado e intenso con Johnny Hostile, su socio creativo y arquitecto del sonido.

En You Heartbreaker, You, la música, la imagen y el concepto nacen juntos. No hay artificios: todo se crea como un único cuerpo sonoro y visual. Hostile traza los cimientos; Beth los incendia. No hay invitados externos, ni concesiones: solo un pacto creativo, una comunión artística que atraviesa todo el disco.

Aquí Beth no canta únicamente. Construye, diseña, expone su verdad sin pedir permiso. Esa fusión, íntima y visceral, convierte al álbum en algo más que música: lo transforma en un manifiesto. Y en ese filo incómodo reside su grandeza: la de una creadora que no teme sangrar en público para decir la verdad.

Beth, Un retrato violentamente bello

La portada muestra un retrato en blanco y negro de Beth con la frase You Heartbreaker You grafiteada sobre su rostro. Ese gesto no es decorativo. Inscribe un mensaje sobre la piel. Violencia visual que reclama lectura. Hostile y Beth evocan el grafiti que halló en un coche vandalizado: «You cheating bastard…» frase que fue el detonante para inspirar este diseño. El contraste visual es tan crudo que provoca tensión. Refleja una imagen humana y un grito gráfico en colisión. El blanco y negro lo congela todo, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del colapso emocional. No hay color que suavice ni distraiga: solo la piel, la sombra y la mirada.

Sobre su rostro, el título aparece como una declaración impresa sobre la carne. No es un adorno tipográfico, sino una marca, casi una cicatriz verbal. You Heartbreaker, You no suena aquí como reproche ni como lamento, sino como autodefinición amarga, un reconocimiento de la herida y del poder que la provoca. El texto corta la imagen con la misma crudeza con que la música cortará el silencio: directo, sin consuelo.

El uso del blanco y negro intensifica esa idea de confrontación. Cada contraste talla con bisturí: luz y sombra disputan el espacio, como si el rostro de Beth dividiera un territorio entre la furia y la ternura. La ausencia de color convierte la emoción en textura, en una especie de verdad despojada. Hay ecos de retratos clásicos de Richard Avedon o Robert Mapplethorpe, pero aquí el resultado no busca belleza, sino.

Beth no posa: se expone. La cámara no la adorna, la despoja. La portada funciona como una antesala del sonido, una imagen que anticipa el golpe seco del álbum. En ella ya está todo: el enfrentamiento, la confesión, la tensión entre fragilidad y control. Es el primer puñetazo antes de que suene la música. Y cuando lo haga, esa herida visual se convertirá en ruido, ritmo y respiración.

Jehnny, la voz que corta el aire

La voz de Jehnny Beth desgarra. Su timbre se convierte en un filo que atraviesa la carne del silencio. Es grave, quebrada, casi animal. Entra en el oyente sin permiso, dejando una huella que no se borra. Cada frase retumba como un manifiesto íntimo, una confidencia hecha bajo amenaza como si hablara desde dentro de un sueño febril. Se desata con furia, como un rugido que se eleva sobre las guitarras como una ola de metal líquido. Deja que la vulnerabilidad tome el control.

Su voz se fragmenta, se disuelve, se hace humana hasta el temblor. En su garganta conviven la penitencia y el deseo, la herida y el perdón. Es una actriz sonora, una escultora del grito. Su registro atraviesa todos los matices con una verdad que asusta. La electricidad del álbum nace de su respiración, del modo en que cada palabra se rompe justo antes de caer. Escucharla es enfrentarse al fuego.

Rutas rotas, pistas vivas

El surco explosiona con Broken Rib, un grito que quiebra el silencio. Esa herida no es solo metáfora: es la fisura del alma. Allí Jehnny declara ruptura para recomponer, como quien abre una herida para encontrar verdad. Sin dar respiro, la música se precipita hacia No Good For People, que actúa como un espejo irónico: «I’m no good for people… you haven’t found a way to kill me yet», susurra la letra reptando entre culpa y desafío.

Ese espejo se resquebraja bajo el peso de Obsession, donde la voz se retuerce entre apetito urgente y rendición. La tensión se prolonga, y Out Of My Reach emerge como un tirón imposible: amar lo inaccesible, amar lo que hiere. La intensidad no cede: I Still Believe resiste como mantra, aunque todo apunte al final, mientras Reality se arroja frontalmente a la brutalidad del mundo, confrontándonos con lo que somos frente a lo que pensamos.

No hay tregua. Stop Me Now provoca con fuerza incontenible, quebrando límites y certezas. En High Resolution Sadness la herida se expone en alta definición: melancolía detallada, dolor con nitidez. Y entonces, como un último aliento, I See Your Pain cierra el ciclo: espejo íntimo que no solo proyecta, sino que recibe.

El grito al final

You Heartbreaker, You no es un disco que se escuche: más bien es un acto, una herida abierta, un pacto con el ruido. No viene a suavizar, viene a tallar cicatrices en el oído y en la piel. Cuando termina, no queda silencio. Queda tensión, un pulso que persiste y la sensación irrevocable de haber cambiado.

Jehnny Beth no regresa para cerrar heridas. Regresa para abrirlas más, para convertir la música en arma y confesión. Este disco no transita: embiste. No pide permiso. Te arrastra hacia dentro de sus grietas, y allí te deja sin tregua. No hay reconciliación fácil: hay confrontación. Y en esa confrontación reside la victoria última.

Porque lo que You Heartbreaker, You ofrece no es solo ruido o melodía, sino una revelación: en efecto, la herida vivida, narrada y transformada en arte, se convierte en verdad. Que la fragilidad y la furia pueden coexistir como fuerzas creativas. Que el dolor no es una debilidad, sino un territorio sagrado.

Al cerrar el disco, queda el grito. Ese grito no es el final: es una llamada. Una sentencia. Un rito. Un desafío: seguir viviendo, seguir rompiendo, seguir sintiendo hasta sangrar. Y quizá, después de todo, esa sea la mayor lección de Jehnny Beth: vivir con intensidad con todas las heridas es la forma más pura de estar vivo.