La ya nominada al Mercury Prize Jessie Ware ha regresado este 2023 con su quinta producción discográfica, tres años después del excelso What’s Your Pleasure?, y con el precedente de haber logrado el top ten en tierras británicas con sus primeros tres discos.

That! Feels Good! tiene fuertes influencias del disco/funk de los 70’s, y va de la mano de expertos en música disco como Stuart Price y James Ford (Simian Mobile Disco), así como los co-compositores Shungudzo Kuyimba y Sarah Hudson, con quienes ya había colaborado en trabajos anteriores. Sin embargo, aquí Jessie ha creado algo nuevo, un trabajo en el que profundiza para comprender los orígenes del género; un álbum divertido, envuelto en voces sensuales y ritmos bailables a lo largo de 10 temas.

La primera canción homónima evoca la liberación física y el privilegio de la feminidad adulta: Freedom is a sound and pleasure is a right!, declama, complementando en Free Yourself que no necesariamente se requiere un compañero para lograr el éxtasis: Keep on moving up that mountain top / why don’t you please yourself?.

Pearls nos envuelve en un bajo zigzagueante, una batería destellante y un coro hipnotizante, mientras que Hello Love nos sumerge en la profunda y sensual voz de Ware enfocándose al regreso de un amor que creía perdido. Begin Again y Beautiful People canalizan sus miedos y angustia existencial, preguntándose qué está haciendo bien en esta vida o si puede comenzar de nuevo.

El clímax llega en Freak Me Now, una exquisita canción funk, impulsada por el teclado, y una sección de cuerdas detrás de la letra que alegra el día a cualquiera. Para cerrar con broche de oro se encuentra Lightning. Es su momento R&B y la invitación más elegante para una ‘fiesta’ de dos, dejando claro que These Lips es el comienzo de una noche que está apenas por comenzar.

En That! Feels Good!, Jessie nos ha entregado su lado más exultante, divertido y optimista. La artista siempre ha tenido una voz hermosa, pero en esta etapa de su carrera desborda una confianza de la que solo pueden hacer gala aquellos que saben que están dominando en su arte y que saben que seguirán dando de qué hablar.

Las que sobresalen: “Freak Me Now”, “That! Feels Good!, “Free Yourself” y «Lightning».

Escucha completo el That! Feels Good! de Jessie Ware aquí