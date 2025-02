Joel Iriarte, nuestro Joe Crepúsculo, es ya un veterano de la música española. Publicando discos desde hace casi 20 años, ha ido creciendo en cada uno de ellos, pasando de melodías muy sencillas, fáciles y ligeras a canciones más oscuras, sin perder esa esencia de melodía ligera, con letras muy cuidadas y siempre queriendo transmitir mensajes.

En este disco, Museo de las Desilusiones, se aprecia la madurez que ha alcanzado: ese crecimiento como artista, como letrista, como músico. Doce temas que guardan su esencia, que reflejan su trayectoria y que suenan a lo que es él: un músico con un estilo propio, que sabes identificar nada más escuchar los primeros sonidos de sus canciones. Un gusto escuchar su tecno más bailable y sus canciones más íntimas e hipnóticas. Un placer cerrar el disco con esa Fiesta de Disfraces que suena a cierre de concierto y a cierre de festival.

Bailar y Llorar abre el disco con un tema al más puro estilo Joe Crepúsculo. Su nombre le va perfecto, porque empieza con una parte más lenta, más nostálgica, más íntima, pero luego tras esa intro empieza con su estilo más propio, un tema muy bailable. Durante el resto del tema alterna las dos partes, pero es más «bailar» que «llorar», desde luego.

Enamorado de tu reverb, un tema muy interesante. El estribillo es muy pegadizo, tiene una mezcla de ritmos y va desde ritmos más lentos a ritmos más tecno, sin llegar a Bailar y llorar. No hay tanto contraste, pero sí mucha alternancia. La letra habla sobre eso que uno recuerda de su pareja, o de alguien que fue tu pareja, eso que no puedes sacar de tu cabeza, que no siempre es necesariamente lo mejor que esa persona tenía o te aportaba.

Sigue Infierno de dulce, esa canción que tienes en la cabeza cuando quieres escapar de la rutina, de la oficina, cuando quieres irte a tu casa, cuando quieres meterte en tu propio interior. Muy bailable. Muy musical. Muy tecno. Continúa Jessica, con un ritmo muy años 50, pero llevado al estilo Joe Crepúsculo. Fue el segundo single del disco, tras Enamorado de tu reverb, y dejaba claro que este disco, aunque conservando el tecno de siempre, introducía ritmos más poperos y se adentraba en otros universos. Nos habla de la cotidianeidad, de la vida, de relaciones que podrían identificar a cualquiera que las escuche.

Kamikaze, sin ninguna duda, es la canción más melancólica del disco. Totalmente centrada en la melodía y en la característica voz de Joel. Representa ese “museo de las desilusiones”, porque su letra va precisamente de lo que pasa cuando, después de algo, ya no hay nada más. Cuando estás hasta el final. Cuando vuelves a tener una desilusión.

Sigue Pequeño niño peluquero, si pudiera meter una opinión personal, diría que es mi favorita. Una canción que empieza diciendo “la vida es un trasquilón” no te deja indiferente. Su estribillo es el más “Joe Crepúsculo” de todo el disco. Luego llega Karaoke español. Este era otro de los adelantos que ya habíamos podido escuchar de este Museo de las desilusiones. Muy bailable, pero también con esos cambios de ritmos muy propios de las primeras canciones de este disco. Muy tecno. Muy sonido de ese “bakalao de los 90”, propio del anterior disco de Joel (Trovador tecno).

Hey es una mezcla de pop y tecno, con un estilo muy años 70. Una letra que también nos habla de la desilusión, de cómo te quedas cuando te quedas solo. No es de las canciones más bailongas, pero, sin embargo, tiene una base rítmica muy marcada que hace que se te mueva el pie durante todo el tema.

A continuación, Dejadme en paz es un tema que comienza lento y que empieza a coger intensidad según va avanzando. Una canción muy envolvente, mucho más oscura que el resto, con una melodía que va creciendo hasta repetir el título del tema, ese “dejadme en paz” como estribillo en una canción realmente hipnótica.

Ya llegando al final del disco, nos encontramos con Castillos asquerosos. En esta canción volvemos al Crepus más bailable. Todo un tema dedicado a enfrentarse a los miedos de cada uno, a esos castillos asquerosos que, algún día, cada uno tendremos que derrumbar.

También muy tecno, Club gurú punk es de las más movidas del disco. Nos canta la letra utilizando la misma vocal en cada línea de la estrofa: con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Nos retrotrae un poco a esa infancia en la que jugábamos a hablar con la misma letra a modo de hacer más críptico un mensaje. Descífralo para ser del Club Gurú Punk.

Finalmente, en Fiesta de disfraces nos despedimos del disco con una canción que es, como su propio nombre indica, una fiesta. Un fiestón. Esta canción bien podría haber llenado las pistas de cualquier discoteca en plena ruta del bakalao.

