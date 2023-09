Hoy reseñamos el debut de joe unknown, For Better, For Worse (2023), un disco cargado de gritos, guitarras saturadas y letras sobre sus vivencias de los últimos años. Este trabajo, lanzado el 30 de junio, nos aporta en 24 minutos nueve canciones con un sonido coherente y vibrante.

Escuchando esta mixtape es fácil situarte en Reino Unido, y, también, en sus años 70. Su sonido es claramente influenciado por ello, pero, adaptado a los recursos que existen en este siglo XXI. La música de este joven cantautor recuerda al garage, post-punk y rock and roll que tanto se está produciendo en este último año con artistas como Lil Yachty, Yves Tumor o, incluso, dentro de nuestras fronteras, Rojuu. Parece que estos géneros están conquistando las referencias de artistas actuales, y con ello, logran atraer a un público también.

En la pista que abre el disco, Gang, el MC nos grita haciéndonos performance al estilo de spoken word. Su voz, acompañada de una batería electrónica, se nos mete a los oyentes por el oído casi con intenciones de dejarnos sordos. Esta canción rompe en la mitad con una guitarra, electrónica también, y a ella le agrega otros elementos haciéndonos pasar por un limbo sonoro de otras referencias musicales amplias que denotan el extenso conocimiento musical del artista.

La canción Silent llama la atención por su simple producción y por su voz tan vocalizada al más estilo británico. En ella, tira beef a los que hablan sin estar al corriente: Who is that let him speak what he say / Talking cheap, might try fight / What’s that prick gone do to me / Where you at bring him back. Es tenebrosa y escalofriante, pero eso no quita que sea pegadiza y divertida.

El mayor guiño al punk viene desde el primer tema que lanzó como single hace 2 años, Ride, cuando el mixtape apenas asomaba la cabeza. En él, incluye un sample de la famosa banda The Damned, formada en 1976 y la cual fue un icono del género en la isla británica. Para su canción coge la melodía que abre la canción Neat Neat Neat a la cual añade versos de su voz que conversa más que entona.

En Hennesy Brown, también habla más que canta como lo hace Kae Tempest, de quien también parece influenciarse. A la voz le acompaña una percusión que parece poco ordenada, pero es este desorden el que hace a la canción especial, eso, y su piano con un efecto sonoro que parece espacial. No es de extrañar que el cantante sea aficionado al cine, pues es una canción con un beat que sencillamente podría formar parte de alguna banda sonora de cine negro.

Para cerrar el LP, en Coconut Tree nos rapea con un ritmo trip-hop, en el que samplea Underwater Love, el hit de la banda, londinense también, Smoke City, grupo que tenía como influencias ritmos brasileños (como la bossa-nova) y compases caribeños (como el reggae).

En conclusión, es fácil que te pongan algo del artista en una discoteca y pienses que es propiedad de slowthai. La similitud tan obvia hace perder algo de personalidad a joe unknown. Aun así, es un disco con unas referencias ricas, bien organizadas y premeditadas que hace coherente todo el trabajo. Escuchar el elepé es como oír hip-hop pero experimentando con unos instrumentos más analógicos, o escuchar punk o garage pero con elementos más electrónicos. Una buena combinación entre géneros y formatos. Este artista desconocido pasó por el Primavera Sound tanto de Barcelona como de Madrid el pasado junio, y este reciente 24 de agosto por el festival malagueño, el Canela Party, donde también actuaron Nilüfer Yanya, Rocío Márquez y BRONQUIO, Pony Bravo o Mujeres. Quedaremos pendientes de nuevas fechas en nuestro país.