John Carpenter baja al infierno

Una catedral abandonada. Un asesinato espantoso. Una poderosa entidad sobrenatural que habita en las catacumbas. Todo culmina en el centro de Los Ángeles. ¿Qué sucederá y quién sobrevivirá para contarlo? Hay directores que necesitan una cámara para contar una historia. John Carpenter nunca la necesitó demasiado. Le bastaban unas notas de sintetizador, una guitarra, una calle vacía y algo oscuro moviéndose al fondo del encuadre. Ahora tampoco necesita una película.

Cathedral (2026) nace de una pesadilla y termina convertida en una criatura extraña: novela gráfica, banda sonora y película imaginaria al mismo tiempo. Carpenter vuelve a reunirse con su hijo Cody Carpenter y con Daniel Davies para construir catorce piezas que acompañan su primera novela gráfica original. La historia baja hasta las entrañas de una iglesia abandonada de Los Ángeles, pero la música hace algo más inquietante: consigue que parezca que nosotros también estamos descendiendo.

El proyecto parte de un sueño que Carpenter tuvo en 2024. Había una iglesia abandonada, un paisaje subterráneo lleno de monstruos y un ascensor que conducía directamente al infierno. El director vio inmediatamente una película. El problema era el precio de rodarla. La solución fue mucho más Carpenter: convertirla en un cómic y escribir su propia música. Y ahí aparece Cathedral. No como una película que no existe, sino como una película que cada oyente tiene que montar dentro de su cabeza.

el álbum Cathedral fue concebido para escucharse mientras se lee la novela gráfica, pero para Carpenter era importante que la música tuviera valor por sí misma

Una catedral, tres músicos y una puerta hacia el inframundo

Cathedral (2026) fue publicado el 7 de agosto de 2026 por Sacred Bones Records. La edición física incluye también una versión de lujo con un siete pulgadas que incorpora registros en directo de Lord of the Underground y Last Rites, grabados en el Belasco Theater de Los Ángeles. La novela gráfica apareció unos días antes, el 4 de agosto, bajo el sello Storm King Comics. Carpenter la escribió junto a su esposa, productora y editora Sandy King, y el guionista Sean Sobczak. El apartado visual corre a cargo de Federico De Luca y Luis Guaragna.

Carpenter ha definido el proyecto como una especie de primer álbum de heavy metal para el trío. Davies explica que no se sentaron inicialmente con la intención de hacer un disco metálico. La propia historia fue empujando las composiciones hacia los riffs pesados. Los créditos públicos consultados confirman al trío como intérpretes principales, pero no ofrecen información suficientemente precisa sobre grabación, producción o masterización. Por tanto, mejor dejar esos apartados sin atribuciones antes que llenar la ficha con nombres dudosos.

De Halloween a las catacumbas

Carpenter lleva décadas demostrando que entiende la música de terror desde dentro. Sus sintetizadores no suelen acompañar el miedo. Lo fabrican. La alianza con Cody y Davies nació musicalmente con Lost Themes y se ha prolongado a través de posteriores trabajos y bandas sonoras. En Cathedral, sin embargo, aparece una diferencia importante. Aquí la guitarra de Davies ocupa un espacio mucho más agresivo.

Cody y Carpenter sostienen el esqueleto electrónico. Davies introduce el músculo. Los sintetizadores siguen creando esa sensación de amenaza que parece avanzar a pocos centímetros del oyente, pero las guitarras añaden una dimensión física que antes estaba menos presente. El resultado no convierte a Carpenter en un músico de heavy metal convencional. Tampoco lo necesita. El metal funciona como una herramienta cinematográfica. Un riff anuncia una puerta. Una secuencia electrónica describe un pasillo. Un cambio de dinámica equivale a descubrir algo que habría sido mejor no encontrar.

Cuando el silencio también tiene su sonido

No hay cantante en Cathedral. No hay letras. No hay personaje que nos explique lo que sucede. Y eso resulta fundamental. La ausencia de voz humana convierte al oyente en una especie de espectador invisible. La música no describe los pensamientos de los protagonistas. Describe el espacio que los rodea.

El registro instrumental permite que los sintetizadores actúen como una voz fantasma. En algunos momentos parecen respirar. En otros, anticipan algo que todavía no ha aparecido. Las guitarras de Davies aportan la parte más corpórea del relato. Son rugosas, pesadas y mucho más próximas al lenguaje del metal que en anteriores colaboraciones del trío.

Pero Carpenter tampoco abandona su obsesión por la repetición. Los motivos cortos vuelven una y otra vez. Cambian de intensidad, adquieren otra textura y aparecen en contextos diferentes. Esa economía es una de sus grandes virtudes. La música no necesita llenar todos los huecos. Al contrario. Los huecos son parte del miedo.

«La música de ‘Cathedral’ conserva toda la atmósfera inquietante y la siniestra propulsión de las épicas bandas sonoras que Carpenter creó para sus películas ‘Halloween’, ‘The Fog’ y ‘Assault on Precinct 13’, pero esta es una propuesta mucho más pesada y centrada en los riffs» (BANDCAMP)

Una portada atrapada entre dos mundos oscuros

La portada que acompaña el álbum resulta especialmente acertada porque parece diseñada para funcionar como una puerta entre el blanco y negro y su gama de grises. Una enorme catedral gótica domina la imagen. Está fotografiada bajo un cielo cargado de nubes. La arquitectura ocupa casi todo el espacio, pero la oscuridad se come buena parte de sus detalles. No hay personajes. No hay monstruos evidentes. No hace falta.

Lo realmente interesante está en la composición. La iglesia aparece duplicada en una especie de reflejo invertido que convierte el edificio en una figura imposible. Arriba está la catedral. Abajo aparece su versión oscura, como si existiera otra construcción idéntica enterrada bajo la primera. La imagen convierte así la arquitectura en metáfora. La iglesia de la superficie y el mundo subterráneo son el mismo lugar. Solo cambia la dirección del descenso.

El logotipo de Cathedral refuerza esa sensación. Su tipografía gótica, enorme y agresiva, parece más propia de una banda de metal que de una banda sonora. Entre ambos mundos aparece el nombre de Carpenter, Cody Carpenter y Daniel Davies, dejando claro que la música es una parte esencial del concepto. No hace falta añadir sangre ni criaturas. La portada ya contiene la amenaza.

Catorce estaciones hacia el subsuelo

El viaje comienza con Primeval, donde Daniel Davies coloca inmediatamente la guitarra en primer plano. El tema tiene músculo, pero conserva el sentido narrativo de Carpenter. Después llega Identity, mucho más cercano al territorio sintético del compositor. Aquí las texturas electrónicas adquieren una cualidad inquietante que recuerda al Carpenter clásico.

Inside Out vuelve a mezclar ambos mundos. Los sintetizadores generan tensión mientras la guitarra proporciona peso. Es uno de los momentos donde mejor se entiende qué pretende el disco: no abandonar la electrónica para abrazar el metal, sino hacer que ambos lenguajes convivan.

Con Abandoned Cathedral aparece una de las piezas más atmosféricas. Su brevedad funciona como una transición. Las texturas sintéticas y las cuerdas se cruzan y crean una sensación casi litúrgica. No hay solemnidad religiosa. Hay algo mucho más incómodo: la sensación de entrar en un lugar donde la religión ha dejado paso a otra cosa.

Entonces llega Elevator. El título ya explica buena parte de su función narrativa. El ascensor es el vehículo del descenso y la música acompaña ese movimiento con la guitarra de Davies ocupando un lugar destacado. Elevator Two continúa el trayecto, pero evita convertirlo en una simple repetición. El descenso continúa y la tensión aumenta.

Desolation in the Underworld cambia el paisaje. Carpenter y Cody recuperan el protagonismo de los sintetizadores y construyen una pieza breve, oscura y casi espectral. El metal desaparece momentáneamente. Lo que queda es espacio. Después aparece The Mapmaker. La música adquiere una función más descriptiva. El propio título parece señalar la necesidad de encontrar una ruta dentro de un territorio que no debería existir.

El punto en que la luz desaparece

The Ferryman introduce otra figura clásica del imaginario del descenso. El barquero no transporta simplemente cuerpos. Transporta almas entre dos mundos. La pieza mantiene la tensión sin necesitar un exceso de dramatismo y funciona como uno de los puentes centrales del álbum. Y entonces llega Lord of the Underground. Aquí Carpenter deja definitivamente la puerta abierta al metal. Es el gran golpe del disco y uno de los momentos donde la guitarra de Davies alcanza mayor protagonismo. El riff tiene una función casi física. No describe al señor del subsuelo. Lo hace aparecer.

La canción fue uno de los adelantos del álbum y Carpenter explicó que quería que la música funcionara por sí misma, incluso separada de la novela. Esa idea resulta importante porque evita que Cathedral se convierta en una simple colección de acompañamientos.

Después del descenso, las ruinas

Death of the Mapmaker dura poco más de un minuto y devuelve el protagonismo a los sintetizadores. Su brevedad resulta casi cruel. Después de haber seguido un mapa, el mapa desaparece. Back to Ruins prolonga esa sensación de devastación. El título sugiere regreso, pero aquí nadie vuelve realmente al punto de partida. El viaje ha dejado consecuencias.

Con Revenge reaparece la energía de las guitarras. El tema tiene más impulso y una dimensión casi de persecución. No necesita una voz que diga quién busca venganza. El propio título y la instrumentación hacen el trabajo.

Finalmente llega Resolution. El nombre parece prometer una salida, pero Carpenter nunca ha sido un narrador especialmente interesado en los finales tranquilizadores. La pieza funciona más como cierre cinematográfico que como celebración. El relato termina, pero la sensación de amenaza permanece flotando.

Una película que no necesita pantalla

Hay una idea especialmente reveladora en todo el proyecto. Carpenter suele componer después de terminar una película. Primero existe la imagen y después llega la música. En Cathedral ocurrió justo, al contrario. La música nació para acompañar una historia que todavía estaba en otra fase de construcción. Eso modifica la naturaleza del disco.

Los Lost Themes eran, en palabras del propio proyecto, películas imaginarias. Cathedral da un paso diferente. Aquí existe una historia concreta, personajes, arquitectura, monstruos y capítulos. Pero el oyente no recibe las imágenes. Tiene que construirlas. Carpenter lo resumió de una forma bastante sencilla: «Pon el disco e imagina que estás viendo una película». Y esa frase contiene buena parte de la filosofía del álbum.

El viejo Carpenter todavía sabe dónde está la tenebrosidad

También hay algo bonito en que Cathedral aparezca precisamente ahora. Carpenter lleva años trabajando lejos de las exigencias de una industria cinematográfica que ya no parece interesarle demasiado. En una entrevista reciente explicó que el cine se ha vuelto demasiado corporativo y que este tipo de proyectos le permite conservar una libertad creativa mucho mayor. Cathedral parece una respuesta perfecta a esa situación.

No necesita un estudio. No necesita cientos de millones de dólares. No necesita un reparto. Necesita un sintetizador, una guitarra, una historia y un lugar oscuro donde apagar las luces. El resultado no es un disco de metal perfecto en términos estrictamente musicales. Hay riffs que pueden resultar previsibles y momentos en los que la fórmula parece más funcional que revolucionaria. Pero exigirle a Carpenter que compita con las bandas de metal sería perder el punto de partida. Su batalla está en otro sitio. Carpenter utiliza el metal como utiliza el sintetizador: como lenguaje cinematográfico. Y cuando ambos mundos se cruzan, Cathedral encuentra sus mejores momentos.

El infierno tiene banda sonora

Hay algo profundamente Carpenter en la idea de que una pesadilla pueda transformarse en una obra que no necesita pantalla. Cathedral funciona porque mantiene la puerta abierta. Puedes escucharlo como un álbum instrumental de electrónica oscura. Puedes buscar sus riffs y quedarte con la faceta metálica. Puedes leer la novela gráfica mientras avanzan las catorce piezas. O puedes apagar todas las luces, cerrar los ojos y dejar que el ascensor empiece a bajar. Quizá esa sea la verdadera virtud del proyecto.

Carpenter no intenta demostrar que todavía puede hacer Halloween. Tampoco pretende convertirse ahora en una estrella del metal. Simplemente vuelve a hacer lo que mejor sabe: construir tensión con muy poco. Una iglesia abandonada. Un ascensor. Un mapa. Un barquero. Un monstruo esperando debajo. Y catorce canciones para llegar hasta él.

Carpenter es un director famoso por haber creado algunas de las imágenes más reconocibles del terror contemporáneo termina construyendo una obra en la que la imagen vuelve a ser propiedad del espectador. No hay presupuesto, efectos especiales ni cámara que determine exactamente qué vemos. Solo sonidos, palabras y dibujos que dejan espacio para que nuestra propia imaginación complete el monstruo. Quizá por eso Cathedral funcione mejor cuando se escucha con los ojos cerrados. Porque, al final, Carpenter no nos está enseñando su pesadilla. Nos está prestando las herramientas para que tengamos la nuestra.

Escucha aquí Cathedral de John Carpenter