Suena un poco lejano hablar del 2013, un mundo completamente diferente al que estamos viviendo ahora, ¿no? Y me remonto a ese año porque fue el mismo que vio nacer a Jungle, una banda que, en un inicio, era una incógnita para todos, pues sólo sabíamos que era liderada por dos personas que se hacían llamar “T” y “J”, tiempo después supimos que sus nombres eran Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson. Y con su aparición en la industria, escuchamos por primera vez Platoon y The Heat, temas que en menos de un año formaron parte del disco homónimo que consiguió una nominación en el Mercury Music Prize y nos hizo voltear a ver a estos dos personajes que revivían un sonido como el soul y lo adaptaban al nuevo siglo.

Tuvieron que pasar 4 años ( y muchas experiencias de acuerdo con Josh y Tom) para que la banda nos ofreciera un nuevo material, For Ever, un disco que todos esperábamos con muchas ansias, pues el primero logró hacer que Jungle fuera una promesa que todos queríamos ver materializarse con este nuevo material. Así, este segundo disco abordó como tema central una temática muy, pero muy explorada: el corazón roto, pero adaptada a su sonido característico, con letras menos metafóricas y lleno de experiencias que vivieron Tom y Josh, haciendo una entrega mucho más personal.

Y así, después de un segundo material que afianzó el sonido de la banda, la capacidad de creación y una gira que los llevó a conquistar un sinfín de lugares pasaron 3 años para poder tener un nuevo material: Loving In Stereo, el material que nos tiene aquí el día de hoy y la antítesis de For Ever, pues es un material que habla de la libertad y de avanzar, ir siempre hacia adelante. Y que como ellos definen es un disco para unir y liberar a la gente a través de su sonido.

El álbum abre con Dry Your Tears, una pieza que habla sobre no sentir pena por uno mismo en un tono esperanzador, pues las voces suenan como salidas de un sueño mientras entran unas cuerdas que crean tensión sobre lo qué escucharemos después, que conecta a la perfección con el primer sencillo de este nuevo material: Keep Moving, una pieza que inicia con las cuerdas crescendo típicas de un tema de Jungle y que podría ser considerada como hermana mayor de Busy Earning, la canción que los llevó al estrellato. Al igual que ese primer gran éxito, la canción habla sobre seguir avanzando pese a los malos momentos, un mantra que nos invita a no preocuparnos tanto y tener esperanza en lo que viene, incluso en un sentido de perdón ante todo lo malo que hayamos pasado (una ruptura) con una letra como: “Ah, you’re breaking my heart / Thanks for making me stronger”; todo aderezado con un ritmo que de acuerdo con la banda en cuanto apareció en sus mentes fue tan pegadizo que nunca los dejó solos hasta hacer este tema, y vaya que en nosotros pasa lo mismo.

Siguiendo esta línea de ritmos más bailables que nos harán querer celebrar encontramos All The Time, una pieza que podría haber sido lanzada durante los 60 o 70 (solo basta darnos cuenta del coro que podría funcionar dentro del Gospel), pero con muchos tintes modernos y electrónicos hechos con instrumentos reales, que son los ideales para llenarnos de energía y hacernos creer que todo estará bien. Siguiendo esta fórmula que ha funcionado para los ingleses encontramos What D’You Know About Me y Can’t Stop The Stars, temas que harán que sí o sí muevas al menos un pie y en el mejor de los casos conviertas tu cuarto en la pista de baile.

Ahora, si hablamos de temas que definan el sonido de Jungle y lo que son capaces de hacer tenemos Bonnie Hill, la canción más antigua del disco, pues fue la primera que escribieron (2018) y mezclaron al combinar dos beats que tenían guardados y resultaron en una prueba más de la capacidad creativa de la banda. Y para reforzar más el sonido de Loving in Stereo está Fire, un tema que en palabras de Josh “definió el sonido del álbum… Fue una pieza fácil de hacer (menos de una hora) y se trata más de una experimentación de sonidos. Quisimos borrar la línea entre el sonido electrónico y el de una banda”.

Otros temas a destacar son los que marcan la inclusión de Jungle en las colaboraciones con otros artistas: Romeo, en colaboración con Bas, se trata de un completo éxito que combina a la perfección las rimas vocales con el beat creado para el tema y nos da un tema muy agradable, lo que se entiende a la perfección cuando escuchamos a Josh decir que habían creado un gran número de bases de hip hop para el material, mientras que Goodbye My Love, con la participación de Priya Ragu no fue pensado en un inicio para formar parte del repertorio de Jungle sino como una grabación más personal, por lo que se atrevieron a probar con instrumentos y elementos que por lo general no usarían, como el clavecín y el vibráfono, todo con la intención de darle a Priya la base perfecta para su voz.

Y si bien hasta este momento podemos decir que Loving in Stereo suena como un álbum de Jungle también encontramos temas que se separan de lo que la banda había hecho en sus materiales anteriores, tal es el caso de Talk About It y Truth. La primera, siendo una canción creada en una sesión de improvisación con una batería que bien podría ser parte de un sencillo de The Stone Roses, pero que adaptan de gran manera a las cuerdas, Beats y ritmos de han creado para hacerla suya. En cuanto a Truth, si cerramos los ojos y escuchamos el tema podríamos apostar que se trata del nuevo sencillo de una banda del indie de los 2000, como The Strokes o The Killers, una canción llena de nostalgia para Josh y Tom pues además de estas influencias con las que ellos crecieron tocan el tema del amor nuevamente, pero en su etapa más pura: el inicio, cuando descubres que acabas de caer rendido por esa persona y estás perdidamente enamorado.

El mundo en este momento no es quizá el lugar más seguro ni tranquilo, algo que Jungle esperaba fuera diferente al lanzar este material y así juntar a todos en la pista de baile; sin embargo, algo que sí nos deja este material es una gran sonrisa de disfrutar este material así como unos nuevos pasos de baile para en algún momento usarlos, cuando podamos ser libres. Ahora, en cuanto a términos de creatividad, composición y experimentación estamos ante el mejor material del colectivo inglés, donde subieron un par de escalones en su producción, escritura y cohesión de sonidos, haciendo temas divertidos, llenos de energía y buena vibra. Loving In Stereo es una divertida y necesaria evolución que tenemos frente a nosotros. No queda más que bailar y esperar lo mejor para el futuro mientras escuchamos este disco.

