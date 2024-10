Vivimos tiempos en los que la nostalgia es una mercancía muy valiosa. Hay remakes y continuaciones de películas clásicas a docenas anualmente; las series nos remiten a una época que en esencia era peor en todos los aspectos; se reciclan personajes, se reimaginan cosas que ya vimos cuando éramos niños, remakes de videojuegos, incluso de comida, chocolatinas, helados, ropa, calzado… es una vorágine absurda de reivindicación de la infancia, la niñez o la adolescencia, ignorando deliberadamente la parte mala, amarga y rancia y tratando de potenciar al máximo ese sentimiento de volver a lo conocido, a lo poco que nos podía hacer felices en un mundo más hostil, menos inclusivo, más peligroso y peor para todos, en definitiva.

Los críticos musicales parece que no sabemos mucho de lo que hablamos, y probablemente sea cierto la mayor parte de las veces. Julie aparecieron en nuestro radar (y en el de cualquier aficionado al shoegaze más o menos activo) hace años, con su EP Pushing Daisies (2021) acompañado de dos singles con portada con lo que parecen personajes de un manga shonen. Claramente habían creado ellos mismos su perfil en Spotify, con una de esas portadas como foto de perfil. De hecho el nombre de la banda no parecía muy elaborado. Pero bueno, llegaban a las cuatro cifras de oyentes al mes, un techo bastante notable para una banda que a todas luces parecía salida de un cómic de Scott Pilgrim.

Llegamos a 2024 y las mejores revistas internacionales de música se hacen eco de unos tales Julie, con millones de oyentes mensuales. No podían ser los mismos, con ese nombre debería ser alguna cantante revelación, la nueva Caroline Polachek, otra Empress Of. Pero no, ahí estaba, ese perfil de Spotify, ese dibujo ampliado hasta rozar el pixelado que sigue siendo el avatar de la banda, pero millones de escuchas en el contador. Es un accidente, una anomalía estadística. Y con un álbum a punto de salir, My anti-aircraft friend.

Y con este debut no solo confirman lo que ya habíamos adivinado con su EP y sus dos singles: un talento innato para el shoegaze y un buen gusto casi reverencial por los clásicos del género. Además aportan una actualización de un sonido de nicho, que no entendemos muy bien por qué, ha alcanzado a millones de oyentes. ¿Será nuestra vieja y traicionera amiga la nostalgia?

Entonces uno empieza a ver que esto no es nostalgia, nada que ver. Simplemente son tres chicos americanos bastante outsiders haciendo lo que les gusta. Han asimilado y entendido a la perfección a Kevin Shields, a Thurston Moore y a Neil Halstead. Washing Machine es su biblia. Feed me with your kiss es su padrenuestro. No han vivido el Nevermind. Kurt Cobain es el ídolo de la adolescencia de sus padres. Y sin embargo, son capaces de igualar a iconos como ellos con un disco de debut. J. Mascis y Lou Barlow deben pensar que cómo no escribieron ellos temas como Ill cook my own meals. Knob podría venir después de Something in the way en Nevermind (1991) y Clairbourne practice podría haber salido de un cajón del estudio de Kevin Shields y Bilinda Butcher.

Y por eso funciona todo a la perfección, porque no se trata en absoluto de nostalgia. No edulcora un pasado difícil y ensalza las partes buenas para hacernos sentir bien. My anti-aircraft friend nos trae los 90, los riffs duros, el sentimiento de desazón post adolescente, la desesperación que Nirvana fueron capaces de traernos en Bleach (1989), el caos barroco de los Sonic Youth de Goo (1990), el frenesí de Bakesale (1994) de Sebadoh y por supuesto el océano sonoro de My Bloody Valentine pre Loveless (1991), sin azúcares añadidos. Sin influencias contemporáneas. Crudo. Arriesgado. La originalidad de viajar atrás en el tiempo y descontextualizar un sonido de hace 35 años y servirlo en pleno 2024.

Sí, sabemos que en la crítica musical comparar discos nuevos con álbumes icónicos es un recurso muy manido, pero es lo que significa este My anti-aircraft friend. Continuamente nos hace recordar por qué nos compramos una Epiphone china y un Big Muff con nuestro primer sueldo, nos recuerda las épocas de desesperación vital, en la que queríamos tirar abajo los muros de casa a golpe de feedback (en realidad en esto tampoco hemos cambiado muchos de nosotros), nos trae la historia musical sepultada por las boy bands y los ídolos adolescentes del primer lustro de los 90. Nos trae la parte en la que ser indie era tan marginal como ridículo para quienes llegaban a conocer el término. Es la anti-celebración de una era, la reivindicación de un sonido maltratado y devorado y sepultado por el sistema. Julie han sido capaces de inventar la post-nostalgia.

