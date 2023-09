Con apenas 22 años, la artista catalana Julieta Gracián, alías Julieta, lanza su tercer álbum como solista. Este es el conjunto de 3 EPs que ha publicado desde el 28 de abril, el cual ha concluido este mismo 15 de septiembre. El conjunto se llama 5AM (2023), la hora que marca el ecuador de esta historia que empieza sobre las 22:00 y termina sobre las 12:00. La artista ha dividido esta historia lineal en 3 diferentes capítulos que suman 14 pistas: Cap.I : CARI, Cap.II : EUGA DE NIT y, este último, Cap.III : COMO AQUELL AGOST. En ellos, esta artista de pop ha hablado sobre una historia de amor que ocurre en la ciudad, pasa por los sueños y, lo concluye, con el despertar de esta fantasía.

Hacemos un pequeño paréntesis para contextualizar este género en el panorama español. El pop comercial ha crecido en este país con el fenómeno televisivo de Operación Triunfo. Pocos de ellos han perdurado entre el público y están siendo más efímeros que leyendas. Entre los que han salido de este talent show se encuentran Aitana, que probablemente ha resurgido como icono pop del país, o María Escarmiento con sus acercamientos al hyperpop. Junto a ellas, han venido otras como Ana Mena o Belén Aguilera.

Y bien, algo ha dejado de diferente a Julieta, esta barcelonesa que, cantando en catalán está sacando al idioma de sus fronteras lingüísticas para hablarnos de temas amorosos, consiguiendo atraer a un público comercial entre el reggaetón, el pop, la electrónica y el trap, a su vez logrando llamar la atención de un público más indie. Y es que sus temas son muy entretenidos a la par que novedosos, quizás exóticos -más aún para quienes no hablamos catalán- por la sonoridad que se conjuga entre las diferentes lenguas de su trabajo.

Este álbum está producido entre ella misma y el dúo gallego, Alejandro Lamas y Pablo Lugilde, que conforman LOWLIGHT, productores que han tenido un peso importante dentro del movimiento urbano español estos últimos años. Han sido participes de Commotion, una de las canciones más dancehall de la también catalana Bad Gyal, en colaboración con Demaro. También han estado frente a la colaboración entre Israel B y C. Tangana que marcó el verano de 2021, Tranquilísimo, o, a su vez, de la amplia discografía de raperos como Kaydy Cain. Gracias al trabajo conjunto de los tres, esta trilogía consigue sonar tan fresca y urbana, y así, demuestran que a un artista no le hace falta viajar hasta Miami para crear canciones comerciales y pegadizas.

Cap.I : CARI

Estas 4 canciones denotan por su sonido industrial, electrónico y urbano. En Diga´m el que sents utiliza una percusión, que aparece en tercer plano, y es seca y coherente, haciendo a la canción una buena introducción. En el interludio, 15/09/2023, que, por cierto, ya adelantaba la fecha de lanzamiento de todo el trabajo en conjunto, consigue adentrarnos con estas canciones por las que, gracias a un wildtrack, saca al oyente del coche hasta entrar a la discoteca, escuchando el taconeo y la conversación entre amigas, y con ese sonido entre las puertas insonorizadas consigue meter al oyente por completo al club.

En el siguiente corte cuenta la entrada y la atracción que tiene hacia su amor “I quan entro a la pista tu balles / Només et veig a tu” (`Y cuando entro a la pista tú bailas / Sólo te veo a ti´). Y es que Cari, es el tema más pub, y a su vez, podría sonar mientras haces unas compras en el Bershka. Es un buen tema de edm que casi comparte título con la canción de otra artista catalana que ha sacado disco recientemente también, es el sonido que la triunfita venía buscando, En mi coche. Es su tema más de radio, y aún más, sabiendo que es en castellano. Para cerrar esta primera parte lo hace agregándonos la melodía de la introducción de la segunda: “Porque pienso en ti cada noche / Volumen a mil / En mi coche / Llegar a casa y soñar”.

Cap.II : EUGA DE NIT

Por consecuencia, el segundo volumen lo abre recordándonos el primero: “Porque pienso en ti cada noche / Volumen a mil en mi coche”. Este proyecto sigue siendo amoroso en la fantasía del imaginario de la artista mientras tiene este sueño nocturno, en el que incluye sonidos de pájaros en Sueños, y una caja musical para dormir niños en Avions volant. Estos son sus temas más serenos y relajados, buenos para oírlos con la luz apagada.

Es a partir de aquí donde vuelven sus temas más bailables, T´enxules, y seguidamente, En la plaza, las dos canciones con el ritmo más reggaetonero y mainstream, que, a la vez, son los más divertidos y románticos donde canta: “I el teu cor s´accelera amb el meu / Que estem sols i el meu cor és tot teu / De mi t´enxules, xules / Quan et mou la cintura, -tura” (`Y tu corazón se acelera con el mío / Que estamos solos y mi corazón es todo tuyo / De mi te enchulas, chulo (Cuanto te muevo la cintura,-tura´). Su canción más raxet se encuentra cerrando este acto, donde la vocalista recuerda que se enamoró de él En la plaza.

Cap.III : COM AQUELL AGOST

Esta última parte, nos la abre la canción más simple y aburrida del largo con otra letra bastante romántica en Si tienes frío. No obstante, cuando parecía que ya no iba a haber más hit nos tropezamos con Oh la la, esta canción tanto graciosa como divertida con estos palos de percusión tan electrónicos, además, utilizando de referencia las letras de Candy, pero no la de ROSALÍA, sino la de Chencho y Maldi: “Dice que soy loquita pero dulce como candy / Eres más kinky, nasty y yo soy fancy / Aunque es más kinky, nasty se vuelve fancy / Cuando me canta rollo romantic”. Este tema ha marcado a una generación y lo vuelve a demostrar esta veinteañera con este sampleo juguetón. Para cerrar el disco lo hace de manera pausada en Como aquel agost, tema para recordar un amor de verano tan efímero como memorial.

Hay que agradecer lo que esta artista está demostrando a lo fiel que se está manteniendo con la lengua catalana, 8 de las 14 canciones son en catalán. Suponemos que habrá lanzado 6 en castellano para abrir su mercado, y le está funcionando. Ha traído una frescura a la industria musical perteneciente a esa lengua haciéndola sonar en más fresca y actual que en el panorama español. No es de extrañar que se haya unido con Mushkaa para la canción No m´estima +, esta dupla son sin duda el presente de la música de Catalunya. Barcelona ha sido sede de los últimos grandes artistas para la escena española, casi no hace falta a qué artistas mencionar. En otras lenguas peninsulares encontramos a artistas como J Martina y Mirua, haciendo pop electrónico en euskera, y Berto lo hace en gallego.

Es probablemente la intérprete que más bien esté uniendo el reggaetón con el pop -con pizcas de otros géneros- para que suene a algo nuevo y no al reciclaje sobre pensado por los productores más demandados de las grandes discográficas. Consigue que se vea la sensibilidad que tiene una artista cuando se pone en el rol de producción, y con esto, su apuesta está mejor marcada, se nota una esencia más orgánica y se ve muy juvenil. Y no es porque no se haya escuchado este género en este idioma, va más allá, es por su liibertad creativa dentro de lo mainstream. Demuestra que también se puede innovar en este sector y entregar a los oyentes de masas algo más único y diferente para que puedan limpiarse los oídos y, quien sabe, quizás abrirse a escuchar otras canciones más cuidadas y pausadas en su producción. Es por ello por lo que te gustará si escuchas a cantantes con públicos tan poco parecidos como Amaia, Aitana, Judeline, Bad Gyal, Rojuu, Shygirl, ROSALIA, Beyoncé o Quevedo.

Se le podrá ver el 5 de octubre en Madrid, el 17 de noviembre en Girona, el 14 de diciembre en Barcelona y el 16 en Lleida. Tiene aún fechas al aire que están por confirmar de cara a finales de este año, pero seguro estamos de que la veremos en grandes festivales del 2024.