Desde 2019 llevan los de Leeds sin sacar disco nuevo y, por fin, ha acabado la espera. En aquel año, sacaron a la palestra Duck, un trabajo variado, veraniego y, aunque intentaron no perder su esencia, la línea general que siguieron con ese electropop hizo que se desviaran en un ir y venir de temas que no seguían una coherencia.

Kaiser Chiefs’s Easy Eight Album es el octavo disco de la banda, producido por Amir Amor y con colaboraciones de Lewis Thompson, Nile Rodgers, The Cribs y Hak Baker. Se trata de la vuelta de los británicos con un sonido fresco y desenfadado, y una intención clara de pasarlo bien, haciendo lo que más les apetece en este momento.

El disco comienza sin introducciones, con el primer adelanto de una forma juguetona con la popera y a ratos funky, Feeling Alright que nos hace afrontar la vida tal cual viene. En este primer corte se nota la mano de Nile Rodgers en la producción, aportando una chispa muy bailable y despreocupada, influencia que encontramos en otros singles como por ejemplo en la pegadiza Jealousy donde bailamos al ritmo de uno de los siete pecados capitales.

Como declararon a Red Light Management: “El primer día con Nile, me dijo ‘¿qué tenéis? Buscamos entre algunas canciones que teníamos y ésta fue la que más le gustó. A la banda le encantaba tocarla una y otra vez, y debía ser divertido tocarla, pero nunca supimos realmente dónde encontraría un hogar. Nile resultó ser el mejor agente inmobiliario y le encontró un hogar casi de inmediato. También trajo a Amir, que resultó ser nuestro compañero de piso durante todo el disco. Un buen punto de partida».

Y hablando de baile, los británicos se toman el lujo de hacer lo que les viene en gana, incluyendo en este LP algunos rompe pistas como How 2 Dance, dejando atrás las peleas y la tristeza en pos de una noche de fiesta y baile en un tema que nos incita a dejarnos llevar.

Otra cuestión a destacar en este trabajo es la producción, que se torna muy elegante, especialmente en temas como Burning in Flames. La banda oscila entre distintos estilos, ya hemos comentado el popero, pero no dejan de lado su estilo más rockero, con cortes como Reasons For Live, donde nos recuerdan con esas afiladas guitarras y ritmos muy al modo de Queen of the Stone Age. Siguiendo por la escena rockera, tenemos a Beatiful Girl con reminiscencias a The Strokes, gracias a la combinación del groove y de las guitarras.

También hay sitio para temas algo más oscuros y maduros, como Noel Groove, donde se sumergen en una agonía temporal o al menos eso es lo que nos sugiere y The Job Centre Shuffle,donde nos vemos envueltos en una atmósfera misteriosa. Por otro lado, en Sentimental Love Songs encontramos uno de los temas más pausados y románticos de este trabajo, con un solo de guitarra muy noventero.

En cuanto a las letras, son bastante sencillas, pero efectivas, con estribillos que rápido se quedan en nuestra memoria, en resumen, un disco ligero y divertido a tener en cuenta si necesitamos un mood que nos evada de nuestras preocupaciones. En definitiva, estamos ante 10 temas que nos provocan buen rollo, diversión y con unas ganas contagiosas de bailar, con temas redondos a destacar, como How 2 Dance y otros que nos dejan disfrutar de buenas guitarras como en Reasons For Live.

Escucha aquí el álbum