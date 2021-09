La figura de Kanye West necesita pocas presentaciones. Uno de los músicos más influyentes de todo el siglo XXI, el rapero y productor tiene en su haber una de las discografías más sólidas con obras maestras como My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) o su espectacular debut The College Dropout (2004). El mantra: “separar la obra del artista” es aplicado recurrentemente al nombre de Kanye West. Y es que, en los últimos 3 años, a su controvertida, egocéntrica y arrogante actitud se han sumado sus problemas mentales y maritales, una obsesión religiosa desproporcionada, el infame apoyo a Donald Trump y el peor disco de su carrera: Jesus Is King (2019). Un verdadero cóctel explosivo.

Y el lanzamiento por supuesto tampoco iba a tomar los cauces habituales… un retraso de más de un año, numerosas filtraciones, un falso litigio con la productora, un forzado beef con Drake y tres teatrales y desvariadas listening partys. Con tal empacho de marketing agotador, llega por sorpresa un domingo 29 de agosto Donda (2021) y por si fuera poco nos golpea con 27 canciones (4 de ellas son un completo copia y pega), casi 2 horas de duración, más de 70 colaboraciones entre letras e instrumentales y la innegable sensación de que la mitad del álbum es un relleno innecesario.

A nivel conceptual, Donda (2021) pretende ser un homenaje a la figura de su madre, fallecida en 2007 en una operación, desde un marcado enfoque religioso. El cristianismo siempre ha estado en el trasfondo de su obra y junto con la “verdad” y la cultura de la cancelación parecen haber secuestrado su creatividad lírica. Sonoramente es caótico como The Life Of Pablo (2016), con toques gospel como Jesus Is King (2019), pero con un enfoque futurista que ejecutó con infinita mayor maestría 8 años atrás en Yeezus (2013).

Pero si algo lastra definitivamente al proyecto es la enorme lista de experimentos fallidos en las colaboraciones. Desde las oportunidades perdidas como la leyenda Jay-Z y su insípido verso en Jail, o la escueta y mal mezclada intervención en Keep My Spirit Alive del sello de rap más en forma: Griselda con Westside Gunn y Conway The Machine. Pasando por los simplemente espantosos guiños al trap más mainstream e impersonal de: Playboi Carti, Lil Durk, Lil Yachty, Rooga o Fivio Foreign por mencionar algunos. Que junto con los nombres DaBaby y Marilyn Manson, involucrados respectivamente en despreciables polémicas homofóbicas y de abusos sexuales, completan una lista de invitados de dudoso gusto.

Por suerte, entre las 27 canciones de Donda aparecen momentos de absoluta genialidad que justifican por sí sola la escucha. En Hurricane, Kanye West de la mano de su habitual compañero en la producción Mike Dean construyen una épica instrumental con los órganos como protagonistas sobre la que flotan un The Weeknd inmaculado en el estribillo, un sorprendente y melancólico verso de Lil Baby y una hambrienta intervención de Kanye West con su ya característico gruñido mm-mm-m.

Igualmente brillantes son los cantos angelicales de Don Toliver y Kid Kudi en la bellísima Moon: “I wanna go to the moon, don’t leave so son, How could I get through?” o la sombría pieza clave que es Jesus Lord con su ritmo minimalista e hipnótico de batería. Las solemnes y criticas rimas de Jay Electronica: “Earthquakes will strike this nation for what Bush did to Rwanda (Facts), What the Clintons did to Haiti and Downing Street did to Ghana” son devastadoras, pero Kanye West incluso lo supera con un conmovedor relato donde repasa sus enfermedades mentales: “Suicidal thoughts got you wonderin’ what’s up there, And while I introduce the party, you say it’s up there, Too many pills, so much potions, so much pain, too many emotions”.

Salvo por el silencio de Kendrick Lamar, los principales nombres del rap más mainstream se han reactivado en este 2021 con resultados muy variados. J Cole decepcionó con un álbum carente de personalidad, Tyler, The Creator brilló como de costumbre, Kanye West haaburrido salvo por puntuales golpes maestros y Drake… lo de Drake es simplemente un producto comercial mediocre para TikTok. Lo analizaremos próximamente…

Escucha aquí Donda de Kanye West