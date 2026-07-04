Kenny Gray – may i have another?

Kenny Gray: El arte de parecer una broma

Mientras algunos discos te invitan a apagar las luces o a subir el volumen, otros llegan disfrazados de excentricidad para obligarnos a reflexionar sobre la forma en que consumimos el mundo. Son discos que esconden una pequeña bomba de relojería bajo una apariencia inofensiva. Por ello, no hay grandes solos, ni virtuosismos exhibicionistas, ni tan siquiera épicas desbordantes. Solo un surco de apenas dieciocho minutos presidido por un dinosaurio de sonrisa infantil que transforma la ironía, el ritmo frenético y una colección de canciones aparentemente absurdas en un inesperado ejercicio de observación sobre nuestro tiempo.

Recordemos que la historia de la música está llena de artistas que fueron tomados por esperpénticos antes de que el tiempo acabara colocándolos en otra esfera. Frank Zappa, Captain Beefheart, Devo, Ween, Sparks o They Might Be Giants cargaron durante años con la etiqueta de «burlones», cuando en realidad el humor era la puerta de entrada a discursos mucho más complejos y empeñados en romper las costuras del formato tradicional. Kenny Gray entiende que el absurdo puede convertirse en una herramienta artística de enorme precisión. may i have another? esconde una mirada sorprendentemente afilada sobre una sociedad incapaz de detenerse un instante para mirar más allá de la superficie.

Un pequeño saurio que se ríe de nosotros

Lo realmente curioso es comprobar cómo una portada estrafalaria, un título escrito íntegramente en minúsculas y trece canciones de aspecto caricaturesco, bastan para entender que vivimos demasiado deprisa. La paciencia se ha convertido en un lujo y la sorpresa en una especie en peligro de extinción. Es precisamente ahí donde Kenny Gray mueve ficha. may i have another? no pretende impartir un manifiesto intelectual bajo una montaña de referencias culturales. Su estrategia es mucho más inteligente. Utiliza lo irracional como caballo de Troya a fin de colarse dentro de una realidad que hace tiempo dejó de comportarse con lógica.

Entre sus títulos que parecen nacidos de un insomnio digital y una sucesión vertiginosa de pequeñas cápsulas sonoras, Gray convierte la risa en una herramienta de observación. No invita a escapar del mundo, pero sí a contemplarlo desde un ángulo tan inesperado que termina revelando grietas que normalmente pasan desapercibidas. Tal vez la mayor broma del álbum no resida en las canciones, sino en descubrir que, mientras nosotros nos reíamos de aquel dinosaurio de la portada, era él quien llevaba un buen rato riéndose de nosotros.

El humor puede ser una forma muy seria de observar la realidad. Cuando la ironía está al servicio de una buena idea, deja de ser un simple recurso cómico para convertirse en una herramienta de reflexión

Un universo comprimido en dieciocho minutos

Kenny Gray, lejos de plantear un recorrido pausado, construye una sucesión de pequeñas detonaciones sonoras donde cada canción aparece, golpea y desaparece antes de que el oyente termine de acomodarse. Le bastan 17 minutos y 50 segundos.

Publicado a comienzos de 2026, may i have another? confirma su naturaleza autogestionada. Gray asume todo el peso creativo del proyecto como compositor, intérprete, reforzando esa condición de «hombre orquesta» que lleva años definiendo su trayectoria tanto en la música como en la comedia. La única colaboración acreditada llega de la mano de Clay Watzon, cuya participación en Idioms aporta un pequeño contrapunto vocal sin alterar la identidad de un álbum concebido casi íntegramente desde la mirada de su creador.

Bajo una apariencia desenfadada, nada suena improvisado, aunque todo parezca ocurrir con la naturalidad de una conversación disparatada. Incluso el simpático dinosaurio verde de la portada funciona como un señuelo visual que incita al oyente a bajar la guardia antes de descubrir que, tras esa estética deliberadamente ingenua, se esconde un álbum mucho más consciente de lo que aparenta.

Mucho antes de las canciones llegaron los personajes

Entender a Kenny Gray únicamente como músico sería como quedarse con la mitad del cuadro. Su universo creativo nace mucho antes de entrar en un estudio de grabación. Lo hace sobre un escenario de improvisación, entre monólogos, personajes imposibles y situaciones cotidianas llevadas hasta el límite. Esa formación explica por qué sus canciones rara vez funcionan como simples composiciones. Cada una parece una pequeña escena donde la música comparte protagonismo con la interpretación y el ritmo narrativo.

Instalado en Los Ángeles, Gray ha sabido edificar una trayectoria poco convencional. Su espectáculo Kenny Goes to Sleep agotó localidades en el Hollywood Fringe Festival y en el Edinburgh Fringe Festival, consolidando un lenguaje artístico que escapa a las etiquetas tradicionales. No actúa como un humorista que hace canciones, ni como músico que intercala chistes, él habita un territorio intermedio donde ambas disciplinas se alimentan mutuamente.

Esa inquietud también se refleja en sus colaboraciones. Proyectos como Killjay, junto a Will Gianetta, o Smelly Finger, compartido con Alan Giles, demuestran que su creatividad se expande con facilidad hacia formatos híbridos donde el sketch, la sátira y la música dialogan sin jerarquías. A ello se suma la influencia constante de la comunidad de la Upright Citizens Brigade, uno de los grandes viveros de la comedia de improvisación estadounidense, cuyo espíritu libre impregna buena parte de sus composiciones.

Canciones diminutas con ideas gigantes

A primera vista, el álbum parece construido a base de ocurrencias musicales de consumo inmediato. Sin embargo, Kenny Gray no utiliza la brevedad para simplificar sus composiciones. La utiliza para concentrarlas. El álbum se mueve entre el indie rock, el bedroom pop, pequeños destellos de funk, sintetizadores lo-fi y una sensibilidad melódica que nunca pierde de vista el gancho. Cada pista encuentra rápidamente su identidad y desaparece antes de desgastarla. En lugar de desarrollar largas estructuras, condensa las ideas hasta dejarlas reducidas a su esencia.

La instrumentación comparte esa misma filosofía. Guitarras limpias, teclados luminosos, líneas de bajo discretas y una percusión que actúa más como motor narrativo que como exhibición técnica construyen un paisaje sonoro sorprendentemente cohesionado. Todo parece ligero. No obstante, bajo esa aparente espontaneidad existe una producción muy consciente del equilibrio entre melodía, ritmo y espacio. Ningún elemento reclama protagonismo por encima del resto. Todo trabaja al servicio de una idea común.

Resulta especialmente interesante comprobar cómo Gray entiende el silencio y las transiciones. Muchos cortes apenas conceden tiempo para respirar antes de enlazar con el siguiente. Eso genera una sensación de movimiento permanente que termina formando parte de la propia experiencia del álbum. No es una colección de trece piezas independientes. Es una sucesión de pequeños impulsos creativos que mantienen al oyente en estado de alerta durante todo el recorrido.

Para Kenny Gray, la creatividad depende de la intensidad de las ideas, no del tiempo que ocupan. Según él, la duración no determina la profundidad

La voz como conductor del absurdo

Si alguien espera encontrar en Kenny Gray una voz diseñada para el lucimiento técnico, probablemente se haya equivocado de álbum. Su propuesta nunca ha perseguido ese objetivo. Canta como escribe: priorizando la intención sobre el virtuosismo y la personalidad por encima de la perfección. Gray modula cada frase con la naturalidad de quien está contando una historia frente a un grupo de amigos. A veces susurra, otras exagera la dicción, acelera determinadas palabras o introduce pequeñas inflexiones teatrales que transforman el registro vocal en un instrumento interpretativo más que en un simple vehículo melódico.

Su trayectoria en la improvisación y la comedia se filtra constantemente en la manera de cantar. Cada tema parece exigir un personaje distinto, una actitud diferente o incluso una forma particular de respirar. La voz cambia junto a la canción sin perder nunca una identidad reconocible, reforzando la sensación de que el álbum funciona como una colección de pequeñas escenas conectadas entre sí.

Empero sería un error reducir ese enfoque a un mero recurso humorístico. Bajo esa aparente espontaneidad existe un notable control del fraseo y del tempo. Kenny Gray sabe exactamente cuándo enfatizar una palabra, cuándo dejar que una melodía respire o cuándo romper deliberadamente la expectativa del oyente. Esa precisión convierte muchas de sus interpretaciones en pequeñas piezas de teatro musical donde la expresividad pesa tanto como la afinación.

Al finalizar el disco, más que recordar una voz concreta, el oyente termina recordando una personalidad. Y, probablemente, ese sea el mayor triunfo de Kenny Gray como intérprete. En una época donde muchas producciones buscan la uniformidad, él apuesta por sonar inconfundiblemente humano. Y esa misma personalidad encuentra su reflejo más evidente en una portada que, lejos de ser un simple reclamo visual, forma parte inseparable del propio discurso del álbum.

La portada o el arte de bajar la guardia

Cuando uno se planta por primera vez ante la portada piensa: ¡Qué portada más cutre! Pues precisamente en eso está la gracia. Vivimos en una época donde todo quiere parecer épico. Portadas cinematográficas. Fotos perfectas. IA por todas partes. Y aparece este tipo con un dinosaurio de parque infantil sacado con un móvil. Es casi un acto de rebeldía estética. Porque a veces el absurdo no es el enemigo del arte. Es una de sus formas más inteligentes cuando sabe hacia dónde apunta.

Pues bien, esa imagen con sonrisa de parque temático os obliga a enfrentarnos a una pregunta incómoda: ¿cuántas veces descartamos una obra por la apariencia que proyecta antes de concederle unos minutos de atención? Es más. El dinosaurio pertenece a un mundo extinguido y, sin embargo, aparece aquí sonriendo con absoluta naturalidad en medio de una estética plenamente digital. Es como si Gray enfrentara dos tiempos distintos: la imaginación ingenua de la infancia y la saturación tecnológica de la vida adulta. Entre ambos extremos construye un espacio donde el humor deja de ser un simple entretenimiento para convertirse en una forma de observación.

En definitiva, lejos de buscar espectacularidad, la portada apuesta por una sencillez casi deliberadamente artesanal. Cumple perfectamente su función: despertar una sonrisa, desactivar las defensas del oyente y preparar el terreno para un álbum que juega constantemente con la diferencia entre lo que parece y lo que realmente es. Cuando el disco termina, la imagen sigue siendo exactamente la misma. El que ha cambiado es precisamente el espectador.

Las mejores sorpresas suelen esconderse donde menos se esperan. Basta una portada ingenua y trece canciones diminutas para recordar que los prejuicios siguen siendo el peor filtro con el que escuchar música

Lo ilógico como brújula

Kenny Gray no compone chistes musicales. Confecciona un espejo deformante donde la exageración termina pareciéndose demasiado a la realidad. Cada «track» exagera un comportamiento cotidiano hasta convertirlo en caricatura, pero esa caricatura nunca resulta gratuita. Al contrario. Cuanto más absurda parece, más reconocible termina siendo.

Recordemos que existimos cercados de estímulos que compiten por nuestra atención. Algoritmos que deciden qué escuchamos, publicidad personalizada que parece conocernos mejor que nosotros mismos y una necesidad casi permanente de producir contenido, opinar y reaccionar. Gray toma todos esos elementos, los mete en la batidora y los devuelve convertidos en pequeños licuados de sátira donde la ironía nunca pierde su sabor melódico. La velocidad del álbum refuerza esa misma sensación.

Sus trece capsulas convierten esa ansiedad contemporánea en una sólida estructura narrativa. El oyente acaba experimentando la misma aceleración que el disco parece cuestionar, como si la propia forma de escuchar acabara formando parte del mensaje. Pero una cosa hay que tener en cuenta. El álbum evita caer en el cinismo. Gray nunca adopta una posición moralizante ni pretende situarse por encima del mundo que retrata. Él también forma parte de ese ecosistema digital. También consume, observa, exagera y participa de la misma maquinaria que satiriza. Quizá por eso sus canciones resultan tan cercanas. No se ríen de los demás. Se ríen con nosotros.

El humor, pues, deja de funcionar como una vía de escape para convertirse en un arma de comprensión. No suaviza la realidad. La desnuda. Porque, en el fondo, Kenny Gray parece haber entendido que el siglo XXI ya produce suficientes situaciones absurdas como para no necesitar inventarlas.

Del juego a la sátira cotidiana

Desde sus primeros segundos, Ken Rec Volume 2 actúa como una puerta entreabierta hacia un universo donde cualquier cosa puede suceder. No necesita grandes presentaciones. Kenny Gray prefiere lanzar al oyente directamente al centro de su laboratorio creativo para, casi sin permitirle acomodarse, enlazar con I Can Make Shapes, un pequeño alegato donde la creatividad más infantil convive con esa necesidad tan contemporánea de demostrar constantemente que somos capaces de fabricar algo nuevo.

La transición hacia Holy Guacamole confirma que el absurdo nunca aparece por capricho. Lo exagera todo hasta el límite para que lo cotidiano termine revelando una segunda lectura. Esa misma estrategia continúa en Not Sexual, donde el doble sentido juega con las expectativas del oyente mientras desmonta, casi sin esfuerzo, algunos de los automatismos culturales que gobiernan nuestra forma de interpretar el lenguaje.

El viaje apenas concede un respiro. Vulf funciona como un guiño a la escena funk contemporánea y deja paso a una de las piezas más incisivas del conjunto, I Wanna Go On Shark Tank, donde el sueño del éxito inmediato y la obsesión por convertir cualquier idea en un negocio aparecen retratados con una ironía tan afilada como contagiosa.

Escuchar también significa dejarse sorprender. El álbum recuerda que los prejuicios suelen escuchar más deprisa que nuestros oídos. A veces basta con conceder unos minutos a una idea aparentemente absurda para descubrir una de las propuestas más originales del momento

Cuando el humor deja de hacer gracia

Cuando parece que el álbum ha encontrado cierta estabilidad, Gray vuelve a cambiar las reglas. Labu Who? juega deliberadamente con el desconcierto antes de desembocar en Idioms, el único corte que incorpora la colaboración de Clay Watzon. Lejos de romper la cohesión del disco, ambas voces dialogan con naturalidad, aportando una textura distinta dentro de un proyecto profundamente personal.

A partir de ese momento el recorrido entra en su tramo más reflexivo. Targeted Ads transforma la publicidad personalizada en una sátira sorprendentemente lúcida sobre la vigilancia digital y la construcción de nuestra identidad en internet. Sin abandonar ese territorio emocional aparece I Don’t Know How to Cry, probablemente el instante más vulnerable del álbum. Bajo su aparente ligereza asoma una generación que ha aprendido a disfrazar las emociones con ironía antes que enfrentarse a ellas.

Una pregunta llamada «Reason»

El desenlace mantiene intacta esa capacidad para jugar con las palabras y los símbolos. Mister Dictionary convierte el propio lenguaje en objeto de observación, mientras Music Head recupera el impulso lúdico antes de desembocar en Reason, un cierre tan breve como sugerente. Después de un recorrido plagado de contradicciones, referencias culturales y pequeños disparates cotidianos, Kenny Gray decide terminar con una palabra tan sencilla como inabarcable: «razón». Es como si dijera: ¡Nos pasamos la vida consumiendo estímulos absurdos…! ¿y ahora qué?

No ofrece respuestas. Tampoco parece interesado en hacerlo. Prefiere dejar flotando la pregunta mientras el silencio ocupa el lugar de la última nota. Quizá esa sea la mejor definición de toda la playlist. Ninguna de sus canciones pretende durar más de lo necesario. Sin embargo, muchas de sus ideas permanecen bastante más tiempo del que su escasa duración permitiría imaginar.

La creatividad sigue siendo el mejor antídoto contra la uniformidad. En una industria obsesionada con repetir fórmulas de éxito, Kenny Gray demuestra que todavía hay espacio para las propuestas imprevisibles, aquellas que prefieren desconcertar antes que parecerse a todo lo demás

Cuando el último rugido se convierte en silencio

En tiempos donde la música parece competir desesperadamente por unos segundos de atención, may i have anothern no intenta impresionar con artificios, ni esconder su personalidad detrás de una producción descomunal. Kenny Gray hace justo lo contrario. Reduce el formato a su mínima expresión para demostrar que una buena idea sigue teniendo más fuerza que cualquier algoritmo.

Su mayor virtud tampoco reside en el humor. Reside en la honestidad con la que utiliza ese humor para observar una realidad cada vez más acelerada, contradictoria y sobreestimulada. Detrás de cada melodía pegadiza, de cada título aparentemente disparatado y de cada giro inesperado aparece un creador que entiende la sátira no como un refugio, sino como una forma distinta de mirar el mundo.

Quizá may i have another? no aspire a convertirse en el álbum del año. Ni siquiera parece interesado en ocupar ese lugar. Su ambición es otra mucho más difícil de alcanzar: permanecer en la memoria después de haber terminado. Y lo consigue porque transforma dieciocho minutos de entretenimiento en una conversación que continúa mucho después de que la última canción desaparezca.

Al final, el dinosaurio sigue sonriendo exactamente igual que al principio. La portada no ha cambiado. Tampoco sus canciones. Quien ha cambiado, casi sin darse cuenta, es el oyente. Porque detrás de aquella ilustración ingenua nunca hubo un simple chiste. Había una invitación a escuchar sin prejuicios, a aceptar que el absurdo también puede contener belleza y a recordar que, en ocasiones, las propuestas más originales llegan envueltas en el disfraz más improbable.

Y quizá esa sea la mayor lección que deja Kenny Gray. Antes de juzgar un disco por su portada… conviene dejar que sea él quien termine juzgándonos a nosotros. Ahora solo falta lo importante… darle al play. Quizás descubras que detrás del velocirráptor sonriente hay un genio del caos o simplemente un velocirráptor con un buen sentido del humor.

Escucha aquí «may i have another?» de Kenny Gray