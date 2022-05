Hay cosas que son inabarcables. El ecuador. El ego de Donald Trump. Lo mucho que queréis a vuestras madres. La vergüenza que sentisteis cuando le dijisteis aquella tontería a la persona que os gustaba. Pero nada comparable a la discografía de King Gizzard and the Lizard Wizard.

Es imposible seguirles la pista. Pese a ser uno de mis grupos de cabecera, creo que no he escuchado la mitad de sus discos. De verdad, me resulta difícil imaginar el proceso compositivo, el método de trabajo que tienen estas personas. Quedan un martes con un par de litros de cerveza y, bueno, otras cosas más divertidas y se sacan un álbum. Tenemos la sensación de que King Gizzard siempre han estado ahí. Pero no es así, su primer álbum es de 2011. Y este Omnium Gatherum (2022) es el número 22. 22 álbumes. Es imposible que ellos mismos se acuerden de todas las canciones. KGLW son un grupo de vivir el momento, de entender la música en ese instante. De dilatar la percepción espacio-temporal. De tomar setas y ver colores divertidos. Es la quintaesencia de la psicodelia (esta frase ha quedado un poco de contraportada de diario de derechas, lo sé). Es el grupo que escucharía Hendrix a diario. King Gizzard son una rareza. Una excepción. Son lo más cercano a un ente musical interdimensional que podemos encontrar.

Pero no os preocupéis. No os dejéis avasallar por sus 22 álbumes. Desde aquí os recomendamos unos pocos. Empezad con Oddments (2014), el primer gran álbum de la banda, donde empezamos a intuir el sonido de la banda. Con Nonagon Infinity (2016), absoluta obra maestra del grupo, aprendimos el concepto de canción-álbum. Riffs que se repiten en todos y cada uno de los cortes. Referencias dentro de las referencias. Imposible saber cuando acaba una canción y empezaba la siguiente. Un torbellino. En 2017 editaban Flying Microtonal Banana, no tan recargado como Nonagon Infinity -con todo lo poco recargado que pueden llegar a ser-. Parece ser que en 2019 se aburrieron un probaron con un poquito de death metal con lnfest the Rats’ Nest. Y llegamos a 2020. En 2020 King Gizzard and the Lizard Wizard tomaron consciencia de sí mismos como Skynet. Se convirtieron en Stephen Strange. En el Dr. Manhattan. En el Doctor Who. Aprendieron a dominar la música. Habían explorado todo el mapa, todo el universo, habían completado el 100% del juego. A partir de ahí, nada tiene ya misterios. Ritmos sincopados, música electrónica, psicodelia clásica, oscura, death metal, pop, disco. Todo. KG (2020) abrió la puerta a la que es, sin duda, la mejor época de la banda, con temas de la talla de Automation o Minimun Brain Size. En realidad es un disco dividido en dos, cuya segunda parte, LW apareció en 2021, con temas incontestables como Pleura. Por si no fuera poco, Butterfly 3000 (2021), que ya apareció en la lista de lo mejor del año en esta sagrada casa, referente musical para vosotros, queridos lectores. Nos sorprendió y nos postró a sus pies con un precioso álbum de electrónica psicodélica pop. Esto ya no se podía superar.

Pero ah, como siempre, estamos equivocados con KGLW. Porque sí, tenían escondido en la manga este absoluto auto-monumento. Se han erigido a sí mismos una estatua del tamaño del coloso de Rodas y lo han llamado Omnium Gatherum. El álbum empieza con algo que podríamos calificar un Nonagon Infinity a la inversa. La canción-álbum. The Dripping tap, un tema de dieciocho minutos que es un viaje por todo un continente. Como subirse en la Space Mountain de Disnelandia puesto de LSD. Si hubieran editado nada más The Dripping Tap, ya estaría bien. Sin embargo, Magenta Mountain viene para llevarnos a un mundo de color y aromas afrutados, para dejarnos con la impresionante Kepler 22-B, en una mezcla de los elementos experimentados en KG, LW y Butterfly 3000, una canción bailable de elegancia exquisita, para, sin solución de continuidad, pasar a una auténtica lluvia de hachas con Gaia, tema que gana más y más con cada escucha. En los primeros 35 minutos de álbum, King Gizzard han explorado los pilares fundamentales de su discografía. Y así está nuestro cuerpo, no sabe donde mirar, donde ir, qué esperar. Sinceramente, puede que sea el álbum más emocionante que hemos tenido el privilegio de saborear últimamente. Ambergis viene a rebajar la tensión a continuación, a darnos un besito en la frente. A partir de ahí, una sucesión de altibajos, de zarandeos, de delicias como Persistence, piezas de puro pop psicodélico como Evilest Man, momentos de hip hop (sí, queridos amigos) como The Grim Reaper, momentos absolutamente infernales como Predator X y exquisitas y delicadas canciones como Candles. En ese punto uno ya está totalmente entregado a la banda, no sabe cuánto tiempo ha pasado desde el primer acorde de The Dripping Tap y aparece The Funeral, con ese final, abrupto, inesperado, como cuando despiertas de un sueño, de un letargo.

Y es que estas reacciones no son una casualidad. Cada segundo de los 80 minutos de duración del álbum está perfectamente estudiado. Cada acorde, cada arreglo, cada canción colocada en el orden justo, terminada y empezada como deben empezar y terminar cada canción. Todas con su entidad propia y a la vez formando parte de algo único, algo grande, algo trascendente. Con Omniun Gatherum, King Gizzard and the Lizard Wizard han perfeccionado al extremo su capacidad de jugar con las sensaciones, los sentimientos, el mismo transcurso del tiempo. Es una experiencia sensorial completa, son capaces de transportarte a los mas bellos paisajes, de hacer crecer en nuestro interior los miedos más irracionales para después acariciarte el pelo y morderte una oreja a continuación. La mejor forma de escuchar Omniun Gatherum es entregarse, sin esperar nada, disfrutando todo, viviendo el momento. Es la verdadera psicodelia, enseñarte partes de tu interior que no sabes que existen. Es amor. Es odio. Es temor. Es alegría. Es ácido.

Escucha aquí Omnium Gatherum, de King Gizzard and the Lizard Wizard