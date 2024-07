De vez en cuando llega a las manos, o mejor dicho, a los oídos de vuestro crítico musical de referencia un single, un EP, algún material de una banda que le pone las orejas de punta. Como un pastor alemán cuando ve al tipo ese forrado de felpudos en las exhibiciones de perros policías. No queremos decir que sea como una especie de sexto sentido que solo tienen unos pequeños agraciados y que es innato. Si no algo que es tan evidentemente bueno, y que tiene tantísima calidad, que hay que grabarse su nombre en la cabeza. Y eso precisamente pasó con King Hannah.

En realidad, cualquiera que hubiera sido bendecido por el don de la audición habría sabido reconocer al instante la calidad de un EP como Tell me your mind and I’ll tell you mine (2020), y de saber que, automáticamente, era una de las mejores bandas de la actualidad. Algo que refrendaron en 2022 con su primer álbum, I’m not sorry, I was just being me. Y fue en ese momento en el que los periodistas musicales cometimos el típico error que cometemos los periodistas musicales. Comparar al nuevo artista con cosas que ya conocemos de antes.

En este caso, la forma más fácil de definir su sonido (y… aquí vamos a hacerlo otra vez) es decir que es una mezcla entre PJ Harvey, Portishead y Mazzy Star. Tiene sentido. Son un dúo, con una voz lánguida, la de Hannah Merrick, una mujer esbelta, como Polly Jean o como Hope Sandoval, con la elegancia de Beth Gibbons y siempre escoltada por una delicada y desgarradora guitarra, cuando es menester, de Craig Whittle (y de la misma Merrick), como si fuera Geoff Barrow o David Roback (te echamos de menos, David).

Sin embargo, con Big Swimmer (2024), King Hannah han seguido su camino, han continuado labrando su sonido, y lo que antes era una mezcla de Portishead, PJ Harvey y Mazzy Star… ahora es King Hannah. Y es algo que a quien escribe estas líneas le llena de satisfacción -como si fuera un ex-jefe de estado, digamos, un tanto díscolo, no queremos tener problemas- porque confirma todas las esperanzas que había puestas en ellos.

Han sabido seguir desarrollando una característica fundamental en su música, la de contar historias cotidianas y hacerlas especiales. En su primer EP, Meal Deal era una absoluta joya musical que en realidad trataba de una mudanza y encontrarse a una araña en la bañera del piso aún vacío. Una situación tan perfectamente descrita que hemos vivido todos. Todos y cada uno de nosotros estuvo en aquel piso. En Go-Kart kid, de su primer álbum, nos contaban la historia de una persona que de niño tenía un pequeño kart con el que jugaba y al que el perro le mordió el volante. Y conseguían hacerlo interesante, épico, brillante y emocionante, con un in crescendo lento, seguro y finalmente, explosivo.

Esa fórmula, la de cosas cotidianas tremendamente emocionantes, se ve perfeccionada en este Big Swimmer. Con la canción que abre el álbum, la homónima Big Swimmer, Hannah simplemente nos cuenta (junto a Sharon van Etten con quien también colaboran en This wasn’t intentional, cerrando el disco) cómo le gusta nadar y meterse en el agua. En New York, Let’s do nothing, quizá la canción más accesible del álbum junto con Davey Says, cuenta la historia de una entrevista de trabajo en Nueva York, con toneladas de sarcasmo al contar que la protagonista tiene una banda y su entrevistador dice, “oh no, no otra vez”, para definitivamente contratarla y despedirla 5 años después de un trabajo bien hecho.

Y esos pasajes oscuros de sus anteriores trabajos, aún son más tenebrosos en este Big Swimmer. Somewhere near El Paso cuenta una parada en una estación de servicio, qué hacen los parroquianos, las máquinas expendedoras…, envuelto en un halo de misterio y cierta desesperación que la hacen tremendamente atractiva. Algo similar ocurre con Milk boy (I Love you), con la historia, esta vez sí, bastante inquietante, de un chiquillo pobre, descalzo, bajo un puente de Filadelfia al que un hombre, suponemos el padre del chico, intimida con un martillo. Una canción sin estructura, sin estribillo, sin frases repetidas. Brillante. Es cine.

Por si fuera poco, Lily pad viene a destruirnos con su referencia al álbum de Slint, en una canción cuya letra tampoco tiene mucha historia, pero que nos pega en el corazón, define la angustia y la deriva emocional y física con un par de metáforas simples pero tremendamente inspiradas.

Cada tema de Big Swimmer es una experiencia diferente, una historia, una escena, una pequeña novela. King Hannah han sido capaces de hacer un disco de canciones conceptuales, cada una con su planteamiento, nudo y desenlace. Y son los temas más tétricos los que resultan más atractivos, donde las guitarras emergen y muerden con más fuerza, donde Whittle escolta a la perfección a una Merrick brilla y despacha cada nota como si no fueran notas, como si simplemente fueran imágenes que podemos recrear vívidamente en nuestra mente.

King Hannah son, sin lugar a dudas, el grupo más interesante del panorama musical actual, un diamante que se va puliendo más y más con cada trabajo que nos ofrecen, cada vez más y más brillante, con maestría, con la sensación de que lo siguiente que escriban será aún mejor. No hay duda de que será uno de los discos del año.

Escucha aquí Big Swimmer, de King Hannah