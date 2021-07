Luego de 12 años el dúo noruego de folk pop conformado por Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, Kings of Convenience, regresaron para darle un abrazo a nuestras almas con Peace or Love. Tardaron cinco años y se desplazaron a cinco ciudades diferentes para crear su cuarta producción discográfica. El resultado, 11 canciones sobre la vida y el amor con la pureza y claridad emocional que esperarías de la banda.

El álbum inicia con Rumours, una balada emotiva que nos recuerda que algunas personas hablarán mal de nosotros y nos juzgarán sin habernos conocido: ‘don’t let them tell you who you are…’.

Rocky Trail, segunda pieza del disco, destaca por la hermosa combinación que se da entre las guitarras y el violín. Hay una mirada en retrospectiva de una relación que pudo haber tenido otro final: Empecemos por lo que dejamos sin decir / pensé que tu espalda era fuerte, pero debería haberte llevado a la cima del sendero rocoso.

Kings of Convenience siempre se han distinguido por sus letras tristes y demoledoras, un claro ejemplo es Comb My Hair: ¿De qué sirve peinarme? / No seré tocado por ti / ¿Por qué despertar cuando no estarás allí? ¿Por qué salir? Es solitario ahí… Todo esto acompañado de una guitarra que a momentos nos hará recordar a Sufjan Stevens.

En Angel podemos encontrar tintes de música brasileña, una canción compuesta de metáforas simplistas y frases cortas que terminan siendo llamativas. Una de las canciones que más resaltan en el disco es Love Is A Lonely Thing con la colaboración de la candiense Feist, cuya voz expresiva encaja perfectamente con el sonido del dúo, donde si bien nos dicen que: El amor es dolor y sufrimiento / el amor puede ser algo solitario; luego señalan: Una vez que conoces esa magia / no puedes vivir sin ella’, y quien se haya enamorado, puede asegurarlo.

La canción más animada del disco, y en la única que no pasa desapercibida la batería es Fever, con cambios de ritmos que van acompañando la letra y que cualquiera le puede cantar a alguien que le provoque cosquillas en el estómago: Yo también tengo fiebre, de otro tipo, me vuelve loco, me hace desear estar contigo.

Bastaron dos guitarras acústicas y las voces de Øye y Glambek Bøe para crear “Killers” una pista que se nutre de la melancolía y que cuenta con una cautivadora frase ‘El amor no es solo lo que siento por ti, es el lugar en el pasto que me ha estado manteniendo despierto, justo desde el día en que me enamoré de ti’.

“Ask For Help” es una melodía pacífica con hermosas guitarras que nos recuerdan que a veces es necesario pedir ayuda para llegar al lugar en donde queremos estar.

Una de las cosas que resaltan en el disco, son las colaboraciones, en el caso de Catholic Country las invitadas de honor son el grupo de folk acústico inglés, The Staves, donde el piano tiene un toque dramático y un brillo en las cuerdas de guitarra que nos remite a momentos a la ya memorable I’d Rather Dance With You.

Acercándonos al final del disco encontramos Song About It, una canción con una acústica suavemente punteada y una solemne armonía que no requiere de sonidos sorpresa para hacerla encantadora. Peace or Love cierra con Washing Machine una pista amarga que hace referencia a alguien que salió lastimado de una relación y que era vulnerable cuando estaba en ella: Perdí la cuenta de cuántas veces me caí dentro de tu lavadora / me colgué para secarme / para recuperar algo de mi autoestima.

Un disco donde convergen el folk-pop con toques de bossa nova y jazz suave, digerible y seductor a primera escucha. Este álbum sigue demostrando que son fieles a su estilo, y que aún no experimentan nuevos sonidos, pero su línea musical sigue siendo amigable para los fans y no los decepcionará.

Canciones que resaltan: Rocky Trail, Fever, Angel y Love is a Lonely Thing.

Escucha completo Peace or Love aquí