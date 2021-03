KINGS OF LEON – WHEN YOU SEE YOURSELF

Casi cuatro años y medio después, Kings Of Leon vuelven con When You See Yourself. Lo hacen sin hacer mucho ruido y con un disco que -a priori- puede parecer menor. Ahora bien, después de varias escuchas nos damos cuenta de que es un trabajo solvente y de que los estadounidenses tienen aún mucho que decir.

Se trata del octavo larga duración en la carrera profesional de los de Tennessee, siendo el primero de ellos, de nombre Youth and Young Manhood, publicado en el año 2003. Una carrera musical de casi veinte años en la que KOL ha hecho de un sonido muy cercano al rock sureño popular su seña de identidad, si bien es cierto que en sus comienzos destacaba más un sonido garage rock acorde a los tiempos que corrían. La verdad es que a día de hoy podemos decir sin miedo a equivocarnos que la banda ha encontrado en When You See Yourself su madurez sonora y personal (el título del álbum es quizás una pista de esto). No es el mejor álbum del grupo, y siendo sinceros, salvo Only By The Night, se puede decir que es complicado destacar un disco de la banda por sobre los otros. Esto es así porque, aun siendo una banda de referencia dentro del panorama indie-rock mundial y cabeza de cartel en cualquier festival de música alternativa que se precie, los trabajos de los Followill han sido todos discos de claroscuros, y este último no supone en absoluto una excepción.

El tema When You See Yourself, Are You Far Away abre el álbum de forma brillante con una guitarra lenta que nos abraza y se deja llevar por una melodía de las que nos hacen pensar, al terminar la canción: “¿cómo es posible que esto no existiese ya?”. Es uno de los puntos fuertes del disco y nos lo encontramos demasiado pronto. The Bandit -uno de los singles de adelanto del LP- termina de prometernos un trabajo potente que a partir de este momento empieza a decaer poco a poco. Puede recordar este corte al sonido de los KOL del 2010, con su Come Around Sundown. 100,000 es una buena canción en la que destaca la parte vocal; la voz de Caleb Followill es uno de los puntos fuertes de la banda desde siempre.

A partir de aquí nos adentramos en la zona de sombras del álbum, siendo Stormy Weather y A Wave aún piezas que puedan llegar a conquistar a algunos. Golden Restless Age es una de esas canciones que seguramente olvidemos fácilmente una vez escuchado el disco entero. Time In Disguise vuelve a despertar nuestro interés por el álbum y, como curiosidad, cabe decir que los oídos más agudos reconocerán en uno de los riffs de guitarra del tema una similitud evidente con If You Really Love Nothing, de Interpol. Supermarket cumple con la cuota de tema absolutamente prescindible dentro del disco y Claire & Eddie hace lo propio con la de sonido country, que siempre acostumbran a incluir los estadounidenses en sus álbumes.

Después de este par de canciones que nos dejan un tanto fríos, damos con Echoing, que tiene la fuerza suficiente para ayudarnos a terminar el disco de buena gana. Fairytale es la balada plana encargada de cerrar un disco que nos deja un regusto agridulce, como pasa con casi todos los discos de Kings Of Leon. No deja de resultar curioso cómo una banda que tiene tantas buenas canciones en su discografía -se podría hacer un recopilatorio de unos doce temas magníficos- no ha conseguido tras casi veinte años de carrera dar con la tecla para lanzar al mercado un disco redondo. Acaso con Only By The Night (2008), su mejor trabajo hasta la fecha, estuvieron a punto de conseguirlo.

Lo cierto es que, de la mano de Markus Dravs, prestigioso productor que durante los últimos años ha trabajado con bandas como Coldplay y Arcade Fire, KOL ha lanzado este mes de marzo un álbum que cumple con las expectativas (que, siendo sinceros, no eran muchas) y que supone una madurez evidente dentro del sonido de los americanos. Con claroscuros, como hemos dicho, se trata de un álbum que puede disfrutarse mucho en algunos pasajes (sobre todo al principio) y que puede llegar a aburrir en otros.