Cuatro años han pasado desde su anterior trabajo Chopper (Sub Pop Records, 2022). Y es que «la banda ha entrado en etapas más adultas de la vida», como declaraba el grupo recientemente. Paralelamente al grupo, cada uno de ellos tiene su trabajo, se han casado, etc. Blowin’ Up es un conjunto de diez canciones entre las 30 que habían compuesto. Quizás es su disco más claro y conciso hasta la fecha. Causa de ello habrá sido que la banda lo grabó mayormente en directo en el estudio. La banda ha seguido abriéndose a productores externos y ha contado con Graham Walsh a los mandos en los High Bias Studios en Detroit.

Como su título indica, Blowin’ Up nos plantea la idea que recorre todo el álbum: la sensación de que todo está a punto de estallar. El grupo juega con la doble lectura de la expresión en la que triunfar y hacerse grande pueden ser también, explotar literalmente. Las canciones que lo componen nos ofrecen un retrato caótico del presente, pleno de ansiedad, tecnología y situaciones cotidianas llevadas a lo absurdo. La banda decide llevarnos por estas situaciones a través de canciones ágiles y melódicas, creando así un contraste de melodías despreocupadas y letras que sugieren un mundo desquiciado bajo una normalidad.

Retrato ácido del presente

Esta grabación casi íntegra en directo se traduce en una clara evolución de su sonido. Sin abandonar sus raíces de jangle-pop e indie rock de guitarras, herederas de bandas como Pavement o The Feelies, el grupo deja en segundo plano los sintetizadores de Chopper (2022) para dar paso a una sección rítmica más orgánica y directa. El resultado es un pulso mucho más crudo y vivo que sostiene la enérgica estructura del disco.

El primer tema “Photos of The Reenactment”, uno de los singles adelanto, nos muestra la estela que seguirá el álbum, llevándonos a una grúa sacando un caballo de una piscina. A lo largo del trabajo “Photos of the Reenactment” marca el tono mientras que la homónima “Blowin Up” o “Pure Michigan” pisan el acelerador, mostrando unas guitarras crudas y unas melodías pensadas para directo. El contrapunto llega cuando bajan las revoluciones en temas como “New Jade Rabbit”, la banda logra adentrarse en un medio tiempo melancólico: allí es donde Gaudet afila más la pluma, escribiendo sus típicas viñetas llenas de sarcasmo cotidiano. El contraste que marcan este tipo de composiciones más atmosféricas junto al jangle-pop/indie demuestra la habilidad de movimiento de la banda, en el cual mantienen siempre su inmediatez. En ningún momento hacen alardes de virtuosismo, porque a bandas como Kiwi Jr. no les hace falta.

Kiwi Jr. y el arte de ir al grano

Gran parte de la efectividad de Blowin’ Up reside en la química orgánica que han logrado en el estudio. Al haber grabado la mayor parte del material en directo, el grupo evita el exceso de retoques y grabaciones posteriores; transmitiendo así una inmediatez escénica. Es un trabajo donde la brevedad juega a su favor: melodías que entran a la primera y estribillos pegadizos que dejan la sensación de que el disco termina en su punto álgido.

Este enfoque más directo y orgánico no solo beneficia al acabado del álbum, sino que marca un punto de inflexión en su trasladado al directo. Si en sus anteriores entregas el grupo dependía de capas de sintetizadores y arreglos de estudio difíciles de replicar en el escenario, Blowin’ Up está pensado desde su concepción para sonar ruidoso, sudoroso y fiero sobre las tablas.

Con este nuevo trabajo, Kiwi Jr. firma uno de los más sólidos de su carrera. Lejos de perder la garra con el paso de los años, la entrada en la vida adulta y la rutina fuera de los escenarios han servido a Kiwi Jr. como el impulsor perfecto para mostrar su identidad. Blowin Up es para los de Toronto la prueba de que aunque pasen los años y cambien sus vidas, ellos siguen siendo los mismos. Muestran su lado más maduro sin perder ese toque sarcástico y humorístico que siempre los ha caracterizado. Si todo está a punto de estallar, quizás Kiwi Jr. nos va componiendo su mejor versión.

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Escucha aquí Blowin’ Up de Kiwi Jr.