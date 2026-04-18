Un enemigo con forma de disco

Muchas bandas envejecen mirando al pasado mientras que otras convierten la persistencia en una forma de combate. KMFDM pertenece a ese segundo linaje. ENEMY, su vigesimocuarto álbum de estudio, lejos de sonar a reliquia de veteranos, se planta con la arrogancia de quien todavía quiere hacer temblar el suelo bajo sus botas. El título no engaña: tiene confrontación, pulso político, músculo industrial y una voluntad clara de no sonar domesticados. La pelea està servida.

El disco vio la luz el 6 de febrero de 2026 a través de Metropolis Records, y es una continuación del concepto Ultra Heavy Beat, estilo que ha acompañado a la banda durante décadas. Esa etiqueta sigue vigente porque KMFDM no ha dejado de entender el rock industrial como una mezcla de riff, maquinaria, desobediencia y estribillo afilado. En ENEMY, esa fórmula no se repite por inercia: se redistribuye con más color, más contraste y una variedad inusual dentro de su propio universo.

Surgidos del underground europeo en los años 80, los agitadores alemanes KMFDM representan una presencia imperecedera en la escena del metal industrial. Formaron parte de esa marea que asaltó el mainstream en los 90 junto a espíritus afines como Nine Inch Nails, My Life with the Thrill Kill Kult y Ministry. Con sus portadas de estética propagandística y sus himnos de techno-metal, pusieron el foco en ritmos de baile pulsantes y mensajes provocadores, distanciándose de la oscuridad más densa de sus contemporáneos. El nombre de la banda, las iniciales de Kein Mitleid für die Mehrheit traducidas como «Sin piedad para la mayoría», marcó el inicio de una trayectoria que dejó atrás los paisajes sonoros siniestros de su debut, para establecer su estilo distintivo.

«El contenido político del álbum no fue escrito necesariamente solo para el público estadounidense, sino que refleja cosas que están sucediendo justo delante de nuestras narices» –Sascha “Käpn’ K” Konietzko

La brutalidad gráfica de Aidan Hughes

La portada habla por si misma. Es frontal, directa, propagandística y contiene esa elegancia de cartel que remite a un imaginario retro futurista. Su lenguaje visual bebe de la estética de su autor Aidan Hughes, alias ¡BRUTE!. Esa territorialidad cinematográfica y de ilustración pulp, en manos de KMFDM no sirve para embellecer, sino para advertir. El mundo es un combate constante contra múltiples enemigos.

Ese componente visual funciona como un artefacto de impacto inmediato: cómic industrial, erotismo de guerra, sci-fi sucia e iconografía de serie B. Todo la escena parece sacada de un cartel de acción distópica: una figura femenina armada, cuerpos en tensión, colores azul, naranja y negro, y una composición que mezcla violencia, deseo y teatralidad. El cuerpo femenino, la pose exagerada, el dramatismo de novela negra y el aire de cartel filtrado por una estética mucho radical y musculada, generan una elegancia retro que transmite una energía de combate.

El mensaje de la heroína subcuática

La figura central de la portada parece sacada de un comic de Operación Trueno con cierta estetica Flash Gordon. La protagonista está en caída, en suspensión y bajo un ataque de un cefalopoco gigante. Esa ambigüedad de combate y defensa le da fuerza. No es una víctima ni una heroína limpia. Es una presencia peligrosa, casi mutante, que convierte el cuerpo en arma y la pose en declaración. El fondo azul y naranja, con formas orgánicas que recuerdan tentáculos o explosiones, introduce un componente de ciencia ficción grotesca y de saturación casi tóxica.

Esa lectura encaja muy bien con el disco porque ENEMY no es solo agresividad lineal. También hay humor negro, teatralidad, sexualidad distorsionada y un gusto por el artificio que la portada resume a la perfección. La imagen dice que el enemigo no es una idea abstracta: es un cuerpo, una pose, una acción congelada en plena detonación seductora. Con esta portada, el texto habla de austeridad o minimalismo, de cómic industrial de alto voltaje. Sugiere una banda que la dama de negro no solo golpea con su sonido, sino que dramatiza el golpe con una iconografía pulp futurista, erotismo de acción y violencia pop.

«Enemy es todo aquel que no se ha dejado influenciar por completo, a todo aquel que no se conforma totalmente con las ideas de algunos de estos líderes cuestionables de todo el mundo, se le declara ‘enemigo’, ya sea la comunidad LGBTQ o las personas de izquierda o liberales. Todos son enemigos de este tipo de sistemas rígidos» –Sascha “Käpn’ K” Konietzko .

Sangre nueva y pólvora vieja

Uno de los rasgos más interesantes de ENEMY es la incorporación de sangre nueva. La formación aparece reforzada por Tidor Nieddu a la guitarra y por la participación de Annabella Konietzko en YOU, un detalle que suma una dimensión generacional al disco. En una banda de 42 años de recorrido, ese movimiento evita la sensación de fosilización y aporta una energía distinta, menos previsiblemente nostálgica.

Sascha Konietzko y Lucia Cifarelli siguen siendo el eje expresivo de la maquinaria, pero aquí no suenan a una pareja automática de veteranos, sino a una unidad que se permite abrir el rango: más melodía, más contraste, más mutación de registro. Esa apertura es una de las razones por las que el álbum se siente tan vivo. No busca sonar como antes, sino sonar capaz de todo dentro de su propio sistema.

ENEMY destaca precisamente por escapar del patrón único. Hay rock industrial, metal industrial, electro-industrial, punk industrial, gótico, pop sintético e incluso un inesperado desvío reggae-dub en STRAY BULLET 2.0. Esa variedad no hace que el disco pierda identidad; al contrario, confirma que KMFDM sigue entendiendo la identidad como una fuerza elástica, no como una jaula.

Apretando el gatillo

ENEMY es el primer proyectil que sale disparado del álbum. Tiene una introducción casi gótica. Es una entrada que no pide permiso; arranca como una consigna lanzada desde un altavoz oxidado: «No necesitamos falsos líderes. No hay lugar para la hipocresía. No hay espacio para la discriminación».

Acto seguido irrumpe OUBLIETTE que, bajo cierto riff ramsteniano, tiene la capacidad de combinar baile, oscuridad y melodía. La voz de Lucia Cifarelli otorga una dimensión más gótica y seductora, mientras el título —que alude a una mazmorra medieval accesible solo desde arriba— refuerza esa sensación de encierro y caída: «Ningún ser humano es ilegal. La tiranía está limitada por la resistencia de los oprimidos. La libertad no es una recompensa por el buen comportamiento, es un derecho humano».

L’ETAT lleva el peso político en el nombre y probablemente en la energía. El tema encaja con la tradición de KMFDM de usar el lenguaje (en francés) como provocación, como consigna y como choque frontal. Su sola presencia dentro del álbum sugiere que la banda no ha dejado de mirar el poder como un enemigo estructural.

Segunda ráfaga

Se inicia con VAMPYR, un mordisco que se mueve en un terreno más oscuro y teatral. El título ya apunta a la imaginería nocturna de sangre, parasitismo y deseo, y en el contexto de ENEMY parece funcionar como una pieza de densidad más que de velocidad. KMFDM sabe muy bien cómo usar ese tipo de atmósfera para ampliar la textura del disco.

YOÜ incorpora la primera participación compositiva de Annabella Konietzko. No es solo una canción, es una señal de continuidad dentro de una banda que siempre ha sabido mezclar militancia sonora y familia estética. Musicalmente, parece orientarse hacia la melodía, pero sin abandonar el filo industrial: «Los celos son una enfermedad, enferma y retorcida (…) Los celos no saben a azúcar. Te partirán la lengua en dos».

OUTERNATIONAL INTERVENTION metralla como uno de los cortes más agresivos y directos del álbum. La pieza se acerca al punk industrial con guitarras más crudas y una actitud casi satírica hacia la ciencia ficción y la política global. Es KMFDM en modo cuchillo: rápido, áspero y con el humor negro intacto: «Bajando por la madriguera del conejo, la creencia se convierte en control (…) Otro mundo es posible».

Seguidamente suena A OKAY, pista que introduce un giro inesperado hacia un pop sintético con brillo engañoso, hasta el punto de que algunos críticos lo han relacionado con Gary Numan. Esa lectura tiene sentido porque el tema parece trabajar con una energía más optimista en superficie, aunque probablemente contaminada por la ironía y la tensión habituales del grupo. Es uno de los momentos donde el disco respira distinto: «Los nervios están destrozados, pero mi perro es un as. El miedo es un aguafiestas jodiendo mi cerebro».

Batallando contra el enemigo

Aquí empieza una de las grandes sorpresas del álbum. STRAY BULLET es uno de sus temas más conocidos, y lo convierte en una versión reggae-dub, casi lisérgica, de su propia memoria. Ese gesto podría sonar absurdo en manos de otra banda, pero aquí funciona como prueba de libertad: no hay museo, hay mutación. Las esquirlas explosionan en CATCH & KILL, un titular que suena a guerra mediática, y convierte la crítica social en una forma de estribillo. La canción parece habitar ese espacio donde el poder, la manipulación y el espectáculo se mezclan sin fricción. Tiene el potencial de ser uno de los cortes más directos del conjunto.

GUN QUARTER SUE es un título que sugiere pólvora, calle y personaje. Estalla como un retrato de una figura urbana dura y noir, que actúa como otra pieza de rotación dentro del disco, reforzando el lado más narrativo y callejero de KMFDM. Es el tipo de canción que encaja con su capacidad para sonar sucios sin perder pegada.

El último combate

El cierre se cristaliza con THE SECOND COMING, un track que, bajo ecos del post-punk industrial clásico de los 80, apuesta por un clima más lento, siniestro y ambiental. Es un final que no busca estallar, sino dejar una sombra. Y eso lo convierte en una clausura muy coherente: después de tanta fricción, el disco no se despide con una victoria, sino con un eco inquietante: «Las cosas se desmoronan. El centro no puede sostener. La mera anarquía se desata sobre el mundo».

La letra de esta canción se inspira en el poema homónimo de William Butler Yeats, escrito en el clima de devastación que dejó la Primera Guerra Mundial. En sus versos, Yeats dibuja un mundo al borde del colapso, donde el orden se deshace, los mejores carecen de convicción y los peores arden en una intensidad destructiva. El hablante del poema espera la Segunda Venida de Cristo, pero lo que vislumbra es otra cosa: una figura monstruosa, un «rough beast», que se arrastra hacia Belén para ocupar ese lugar como falso mesías, con una clara resonancia apocalíptica y casi anticrística.

Se acabó la pólvora

El gran mérito de ENEMY es que no suena cansado. Es un discazo de lujo. Su variedad no es un síntoma de dispersión sino de hambre, de ganas de probar nuevos ángulos sin dejar de sonar inequívocamente a KMFDM. La banda combina riffs pesados, sintetizadores, golpes industriales y una pulsión casi punk que mantiene el material en combustión constante.

También hay algo importante en la forma en que el disco administra sus cambios de registro. No pretende sonar uniforme ni compacto a la manera clásica del industrial más rígido. Prefiere el choque de piezas, la sorpresa y el contraste, incluso si eso hace que algunos oyentes lo perciban como menos cohesivo. Pero esa aparente dispersión también puede leerse como libertad: KMFDM ya no necesita demostrar que sabe hacer una sola cosa; puede hacer varias y seguir sonando a sí mismo.

ENEMY confirma que KMFDM sigue siendo una banda con instinto, con memoria y con ganas de pelea. No han perdido la capacidad de sonar brutales, pero ahora además se permiten ser más amplios, más lúdicos y más extraños. Y eso, en una carrera tan larga, vale casi tanto como la fidelidad a un estilo.

Este no es un disco que se escuche para encontrar reposo. Se escucha para sentir el golpe, para seguir el pulso de una banda que continúa entendiendo el industrial como una zona de conflicto, no como un género congelado. ENEMY no pide permiso ni perdón: entra, rompe el equilibrio y deja claro que KMFDM todavía sabe cómo convertir el ruido en una postura.

Escucha aquí «ENEMY» de KMFDM