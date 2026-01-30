Kula Shaker y el rugido de la luz: anatomía espiritual de «Wormslayer»

Kula Shaker y su álbum Wormslayer llegan como un estallido de psicodelia consciente en un mundo saturado de ruido y apatía. Desde los primeros acordes, el disco nos arrastra hacia un territorio híbrido donde lo místico y lo eléctrico conviven sin fricción. En ese espacio simbólico, los dragones de la codicia y la indiferencia se enfrentan a riffs que funcionan como auténticos rituales de luz. Sin embargo, esta octava entrega no se limita a rememorar el pasado ni a celebrar la nostalgia. Por el contrario, se articula como un manifiesto sonoro que cuestiona cómo vivimos, cómo sentimos y, sobre todo, cómo nos relacionamos con lo trascendente. De este modo, con Wormslayer, la banda británica reafirma su papel como agitadora de la tradición, ejerciendo de guardiana de la creatividad e invitando al oyente a participar en una experiencia compartida que es tan espiritual como musical.

Presentación y créditos del álbum

La gestación de Wormslayer es, ante todo, una historia de reencuentros. También es un ejercicio consciente de alquimia en el estudio. Tras la resurrección exitosa de su trabajo anterior, la banda decide redoblar la apuesta. Por ello, busca capturar de nuevo la energía imprudente y temeraria de sus directos, evitando cualquier tentación de pulido excesivo. El disco se graba en varios puntos del mapa, priorizando el calor de lo analógico frente a la frialdad del bit. Así, desde su misma concepción, el álbum se presenta como un objeto de culto.

La arquitectura de este artefacto sonoro comienza a materializarse bajo el sol pálido de Strange F.O.L.K. LLP, sello que se ha convertido en refugio para esta nueva etapa de la banda. El 30 de enero de 2026 queda marcado en el calendario como el día en que el gusano se enfrentó a su destino en las estanterías de las tiendas de discos. Detrás de la consola, Alonza Bevan actúa como alquimista jefe, asumiendo la producción principal para conservar la crudeza orgánica del directo. Posteriormente, la mezcla pasa por los oídos expertos de Ash Howes. Finalmente, la masterización de Matt Ogaz aporta al conjunto una profundidad casi tridimensional que refuerza su carácter envolvente.

«La verdadera creatividad trata de la expresión espontánea, de estar realmente vivo, Ya sea cocinar, escribir, hacer jardinería o criar a tus hijos. la vida diaria debería convertirse en un acto creativo que la afirme. No somos una máquina» –Crispian Mills

Bajo el reino de Kula Shaker

El alma del disco también esconde tesoros rescatados del tiempo. En este sentido, Mark Pritchard interviene en la grabación adicional, recuperando sesiones originales para el tema «Be Merciful». De esta forma, el misticismo de hace dos décadas conecta directamente con la urgencia emocional del presente.

Paralelamente, en el plano visual, el álbum se despliega como un delirio cromático. La portada bebe de los pósteres épicos del cine de Bollywood, resumiento en una sola imagen la obsesión de la banda por la iconografía oriental. Además, el viaje se extiende por los meridianos del globo gracias a la distribución de MVD en Estados Unidos e Impressed en Australia. Así, la frecuencia de Kula Shaker logra escucharse en prácticamente cada rincón del planeta.

El nombre Kula Shaker condensa la filosofía del grupo en una sola expresión. Se inspira en Kulashekhara, rey y santo hindú del siglo IX, uno de los doce Alvars venerados en la tradición vaisnava del sur de la India. Su figura simboliza la unión entre poder, poesía y espiritualidad. Este ideal de trascendencia resonó en el grupo cuando aún buscaban identidad dentro del britpop y se llamaban The Kays (o The K’s). Adoptar ese nombre en 1995 supuso un cambio de frecuencia: priorizar la vibración, la autenticidad y la dimensión espiritual por encima del cinismo y de la lógica del éxito industrial.

El «Shaker»: agitador del flujo

Por otro lado, Kula Shaker también evoca el Kula Ring, un antiguo sistema ceremonial de intercambio de las islas Trobriand. En él, los objetos circulaban de mano en mano sin valor económico, pero cargados de significado simbólico. El «shaker», el agitador, es quien devuelve movimiento a lo estancado y reactiva el flujo de la tradición y del espíritu. En este contexto, la banda adopta este concepto como principio rector: no poseer la herencia cultural y espiritual, sino hacerla vibrar en el presente, activando un intercambio consciente entre pasado y ahora.

«Wormslayer»: ritual de confrontación

En este marco simbólico, Wormslayer se entiende como la culminación natural de la filosofía que Kula Shaker arrastra desde su propio nombre. Si la banda encarna la activación del flujo, el intercambio espiritual y la preservación de lo sagrado frente a la lógica de la acumulación, el gusano emerge como su antagonista inevitable. No se trata de una criatura menor ni de un símbolo doméstico. En la tradición del noreste de Inglaterra, el worm no es un simple gusano, sino una forma primitiva de dragón, una bestia serpentina asociada a la corrupción del territorio, al estancamiento y al abuso de poder. La leyenda de The Lambton Worm no habla de destrucción espectacular, sino de algo más inquietante: un mal que crece lentamente, se enrosca en la vida cotidiana y termina por asfixiarlo todo.

Desde esa perspectiva, gusano y dragón no son símbolos distintos, sino dos estadios del mismo mal. El gusano representa la fase larvaria, invisible, cotidiana. La apatía que se normaliza. La codicia que se disfraza de sistema. El cinismo que se filtra en la mente antes de tomar forma monstruosa. El dragón es el resultado final, cuando ese veneno ya ha adquirido cuerpo, poder y dominio. Wormslayer no espera a que el dragón despliegue sus alas. Ataca antes, cuando aún puede ser extirpado.

Matar al gusano

Por eso el disco funciona como un ritual de dos fases perfectamente engranado con el ideario de la banda. Primero agitar el círculo, devolver el movimiento a lo que ha sido congelado, reactivar la sensibilidad y la memoria espiritual. Después, confrontar sin ironía ni escapismo aquello que amenaza con devorarlo todo desde dentro. El wormslayer no es un héroe épico al uso, sino una figura ética. Alguien que se atreve a mirar de frente la comodidad, la resignación y la anestesia emocional, y decide cortarlas de raíz.

En ese gesto se condensa el mensaje central del álbum. No basta con invocar la luz. Hay que protegerla. No basta con celebrar lo sagrado. Hay que defenderlo del desgaste, del mercado y del olvido. Wormslayer propone esa confrontación como un acto creativo y espiritual a la vez. Un llamado a matar el gusano antes de que se convierta en dragón. Un recordatorio de que la verdadera batalla no se libra fuera, sino en el territorio más vulnerable y decisivo: la conciencia.

En esencia, Kula Shaker y Wormslayer dialogan como dos actos de un mismo gesto simbólico. Un rey poeta inspira la intención y un flujo ancestral activa la acción. De este modo, la música se convierte tanto en escudo frente a los gusanos del mundo exterior como en espejo de las sombras internas. La banda, desde su nombre hasta cada riff del álbum, invita al oyente a unirse al ciclo y a levantar su propia forma de resistencia.

Bio y trayectoria: más allá del «britpop»

Para entender la relevancia de Kula Shaker en 2026 es necesario volver a mediados de los noventa. En pleno auge del britpop, la mayoría de bandas orbitaban alrededor del realismo social y la arrogancia urbana. Frente a ese panorama, Kula Shaker irrumpieron con letras en sánscrito, feedback de sitar y una cosmovisión espiritual que desbordaba etiquetas. K (1996) no fue solo un éxito comercial; fue una anomalía cultural que fusionó psicodelia sesentera y misticismo oriental sin cinismo ni pose. Además, su versión de «Hush» de Joe South, popularizada por Deep Purple, amplió aún más su alcance. Tras años de hiatos, proyectos paralelos y búsquedas personales, el regreso definitivo de la formación original ha funcionado como catalizador creativo. Sin embargo, lejos de vivir de la nostalgia, la banda atraviesa una etapa de hiperactividad fértil. Han publicado tres álbumes en apenas tres años, reafirmando una identidad que nunca llegó a diluirse del todo.

Los guardianes de la frecuencia

La vitalidad de Wormslayer se sostiene sobre la sinergia de sus cuatro pilares. En el centro, Crispian Mills (voz principal, guitarras, tamboura, armónica) mantiene intacto su magnetismo como líder inquieto. Su voz ha evolucionado hacia un registro donde el susurro folk convive con un rugido ceremonial. Alonza Bevan (bajo, guitarras adicionales, piano, voz), por su parte, se consolida como arquitecto sónico. Más allá del bajo, su visión como productor y su trabajo al piano permiten que el álbum respire y mute como un organismo vivo. Mientras tanto, la base rítmica descansa sobre la pegada sólida y retro de Paul Winterhart (batería, percusión), que actúa como ancla terrenal mientras las composiciones exploran otros planos. Finalmente, el regreso de Jay Darlington (teclados, órgano, piano, mellotrón) completa el círculo. Sus pasajes de órgano Hammond y Mellotron restituyen esa psicodelia narrativa que siempre convirtió a la banda en una rareza irrepetible.

Alquimia sónica y mantra-metal

El sonido de Wormslayer se presenta como un tapiz denso que rehúye clasificaciones lineales. La banda consigue trasladar su energía de directo a una producción espaciosa y muscular al mismo tiempo. Aquí conviven mantra-metal, folk pastoral y crooning gótico con naturalidad. La instrumentación, eminentemente orgánica, combina guitarras eléctricas saturadas, acústicas de doce cuerdas, tamburas y un Hammond omnipresente que construye un paisaje ritualista y físico.

El juglar del siglo XXI

La interpretación vocal de Crispian Mills alcanza en este álbum uno de sus picos creativos. No se limita a cantar: narra, invoca y dramatiza. En «Little Darling» despliega un crooning nocturno que evoca ecos de Roy Orbison y The Doors. Durante los momentos de mayor tensión, su voz se rasga con contención, transmitiendo urgencia espiritual. Además, las baladas lo muestran deslizándose con suavidad casi etérea, sostenido por armonías que remiten a Crosby, Stills, Nash & Young.

Guerrero, gusano y soberanía interior

La estética visual del álbum prolonga su narrativa conceptual. La portada, heredera del cine épico de Bollywood, es una explosión simbólica que invita al viaje transdimensional. La figura del gusano o «wyrm» funciona como metáfora central. Tradicionalmente asociado a la codicia y al abuso de poder, aquí encarna la apatía contemporánea, esa fuerza invisible que devora creatividad y asombro. Frente a ello, la banda convoca a los poetas de la luz a recuperar una soberanía interior en un entorno que normaliza la anestesia emocional.

«Ser antibélico no es político; cualquiera con un ápice de humanidad está en contra del derramamiento de sangre y el sufrimiento. Hay una gran diferencia entre expresar tu humanidad y adoptar una postura política, aunque a menudo se confunden. La política es divisiva y rápidamente se convierte en retórica y pensamiento colectivo, enemigos del arte» –Crispian Mills

El ciclo de Shaunie: alas en disputa

Shaunie, el niño alado, procede de un cuento familiar transformado en mini-ópera psicodélica. Shaunie, un ser excepcional, sufre la explotación como atracción de circo mientras los espectadores lo observan con fascinación, miedo o puro interés económico. La metáfora resulta clara. El artista, y por extensión cualquier alma singular, queda atrapado entre el morbo y la codicia del entorno. Shaunie no pierde las alas por accidente. Se las cortan.

Análisis de la «playlist»: once estaciones del rito

Recorrer Wormslayer equivale a atravesar una ópera psicodélica de once estaciones. No hay aquí acumulación de singles, sino un relato continuo que invita a perder el miedo a la altura. El viaje se abre con «Lucky Number», una celebración glam-cósmica de los patrones ocultos del universo. Mills lo formula así: «No nos estamos volviendo locos. El universo nos está hablando. Dios os guarde». A continuación, «Good Money» despliega una psicodelia sesentera teñida de cinismo contractual. «Hay dos tipos de efectivo en el mundo…», un descenso directo a la trampa de la codicia.

Después, «Charge of the Light Brigade» eleva el pulso político con un pisotón que llama a matar la apatía. Acto seguido, «Little Darling» ofrece una advertencia: «El rey ha perdido su corona. Y la verdad no es una broma». De inmediato, suena «Broke As Folk», un retrato áspero del 99% donde la bancarrota económica se confunde con la espiritual: «Cuando veo a mis hijos corriendo libres, siento el amor de Dios brillando sobre mí». En el núcleo del disco, «Be Merciful Late» se alza como un ruego vulnerable por la compasión en un mundo hostil.

La narrativa se intensifica con «Shaunie»: «Sobre las colinas de un azul profundo, volaste hacia un cielo azul e infinito» y «The Winged Boy» es una crítica feroz a la mercantilización de la inocencia. Tras el interludio «Day For Night», el relato alcanza su punto álgido con «Wormslayer», siete minutos de mantra-metal que finalmente derrotan al gusano. El cierre llega con «Dust Beneath Our Feet», que acepta la fugacidad con serenidad: «El final está cerca. Y el amor está a la mano».

«Cada oyente tiene una relación única con una canción. La belleza está en el ojo del que mira. No intento escuchar mi propia música a través de los oídos de otros» –Crispian Mills

Conclusión: Cuando la luz insiste

En definitiva, Wormslayer no es solo el octavo álbum de Kula Shaker. Es un refugio para quienes aún buscan significado en medio del ruido. La formación original demuestra que la química no es nostalgia, sino continuidad consciente. Aquí la psicodelia no decora: transforma. Y mientras existan bandas dispuestas a combatir la apatía con esta intensidad, siempre quedará un resplandor al que aferrarse. Incluso cuando sea de noche. Incluso cuando el volumen esté lo bastante bajo como para no despertar a nadie. Tal como comentó en una entrevista reciente a la revista Spin:

«El mundo está roto. Eso es una fuente de inspiración porque saca lo mejor y lo peor de la gente. Alimenta la autoexpresión (…) Pero Toda la locura y las tonterías se han amplificado, pero también el contraataque. Algunas personas se están uniendo para sanar a los demás y al mundo. Tenemos que asegurarnos de estar concentrados y no dejarse absorber por todo lo negativo. La música es un impulso sanador para unir a la gente (…) De eso se trata ‘Wormslayer‘, del proceso de desintoxicación. Todos estamos pasando por eso, cada uno de nosotros».

