Kurt Vile – Philadelphia’s Been Good To Me

Kurt Vile firma un disco correcto que no termina de incendiar nada

Hay discos que nacen con vocación de refugio y acaban sonando a sala de espera. Philadelphia’s Been Good to Me, décimo álbum de estudio de Kurt Vile, publicado el 29 de mayo de 2026 en Verve Forecast Records, entra justo en esa categoría: un trabajo que promete una carta de amor a Filadelfia, pero entrega, sobre todo, una postal amable, algo difusa y bastante menos conmovedora de lo que su premisa insinuaba.

La portada ya avisa. No choca, no seduce, no muerde. Observa desde una distancia prudente, como si el disco prefiriera no levantar demasiado la voz antes de empezar. Y quizá ahí esté el problema principal: Vile ha construido un álbum de respiración larga, de guitarras cálidas y memoria urbana, pero esa calma, que en otros trabajos suyos podía funcionar como estilo, aquí se convierte a menudo en una inercia demasiado cómoda.

Un disco de gratitud, pero sin demasiada tensión

El álbum se presenta como una declaración de gratitud hacia la ciudad natal de Vile, y también como una respuesta íntima al duelo por la muerte de Rob Laakso, colaborador esencial en su universo sonoro. La idea tenía peso, humanidad y una cierta melancolía de fondo. Sin embargo, el resultado no acaba de hacer justicia a esa materia emocional. Todo suena cercano, sí, pero también previsiblemente amortiguado.

Vile ha defendido este trabajo como su disco más orgánico, su mejor labor vocal y su mejor colección de guitarras eléctricas. Puede ser. Pero una cosa es la convicción del autor y otra muy distinta la temperatura que transmite el álbum al oyente. Aquí domina una sensación de continuidad que rara vez se rompe. Las canciones avanzan con buen oficio, pero sin el pulso necesario para dejar huella.

En definitiva, el concepto tiene peso, la intención emociona y la idea de fondo resulta más rica de lo que luego transmite la música. Vile habla de raíces, de estabilidad y de aprecio por el lugar donde todo empezó, pero el disco no siempre transforma esa declaración en canciones verdaderamente memorables.

Vile parece más interesado en habitar una emoción que en convertirla en un estallido. Ese gesto le da coherencia, pero también deja al disco atrapado en una temperatura demasiado uniforme

Sonido de confort

Musicalmente, el disco se mueve entre el indie rocky elslacker rock, con una base de guitarras brillantes, texturas expansivas y un aire de deriva controlada. El problema no es el lenguaje, sino la falta de sorpresa. Vile conoce demasiado bien este terreno y lo recorre con soltura, pero también con una especie de confianza excesiva que resta fricción a cada tema.

La instrumentación es generosa: guitarras eléctricas y acústicas, teclados, synths, Wurlitzer, piano, batería, percusión, steel guitar y hasta una trompeta en el cierre. Pero tanta paleta no siempre se traduce en verdadera amplitud emocional. A menudo el disco parece preferir la atmósfera antes que la canción, el clima antes que el golpe, la caricia antes que la sacudida.

Una portada que no promete más de lo que da

La imagen de cubierta, tomada por William Eggleston, muestra una escena de aire suburbial con un cartel desgastado, un coche aparcado y una vegetación que parece haberse quedado mirando el paso del tiempo. Es una fotografía con textura, sí, pero también con una cierta pasividad que encaja demasiado bien con el contenido del álbum. La escena pertenece a Memphis, no a Filadelfia, y esa dislocación podría haber abierto una lectura interesante sobre identidad y desplazamiento. Sin embargo, el disco no llega a explotar esa idea con verdadera profundidad.

La portada, como el álbum, funciona más por ambiente que por impacto. Tiene personalidad, pero no magnetismo. Tiene gesto, pero no golpe. Y en una obra que pretende hablar de raíces, memoria y pertenencia, esa tibieza visual termina pesando.

La voz de siempre, al servicio de la costumbre

La voz de Vile sigue siendo uno de sus rasgos más reconocibles: nasal, relajada, con esa dejadez calculada que él convierte en firma. Su fraseo recuerda por momentos a Bob Dylan y a Lou Reed, pero también a la sequedad distante de Flash and the Pan, sobre todo en esa manera de colocarse ligeramente fuera del compás, como si el canto llegara después de la idea y no antes. Sin embargo, aquí esa cualidad, que en otras ocasiones le da carácter, se instala en una zona demasiado blanda.

No hay un problema de interpretación, sino de contexto. La voz suena bien, sí, pero el disco no le exige demasiado. Y cuando una voz tan singular se acomoda en un material tan poco tenso, el resultado pierde electricidad. Lo que debería sonar a confesión acaba rozando la monotonía.

La mayor paradoja del álbum es que habla de raíces, memoria y pertenencia, pero suena como si no quisiera desordenar nada. Y justo ahí pierde la oportunidad de convertirse en algo verdaderamente memorable

Doce pistas y un mismo tono

Zoom 97 abre con una intención de movimiento que luego el álbum no siempre sabe sostener. Hay impulso, pero no urgencia. 99 BPM trabaja el pulso con soltura, aunque sin llegar a convertir esa velocidad en una verdadera experiencia. Rock o’ Stone endurece el contorno, pero no rompe el molde. You don’t know cuz it’s my life introduce una resistencia íntima que encaja con el tono general, aunque tampoco abre nuevas vetas.

Chance to Bleed, el sencillo de adelanto, al más puro estilo Neil Young, es de lo más agradecido del conjunto. Tiene nervio, algo de ironía y una ligereza que lo hace respirar mejor que otros cortes pero le fakta variación. Philly’s been good to me, en cambio, debería funcionar como el corazón emocional del disco, pero termina sonando más declarativo que verdaderamente conmovedor. 99th Song estira la propuesta sin añadir demasiada tensión narrativa, mientras Red Room Dub intenta ensanchar el espacio sonoro sin llegar del todo al fondo.

Holiday OKV aporta un aire doméstico, casi de cuaderno privado, aunque sin demasiada sorpresa. Every Time I Look at You deja asomar una ternura contenida, pero tampoco aprieta lo suficiente. Piano for Sarah se sitúa entre las piezas más delicadas del álbum, quizá porque reduce la ornamentación y deja algo más de aire. Avalanches of Snow cierra con una imagen fría y un cierto sabor a despedida, aunque el efecto final vuelve a ser el mismo: belleza tenue, pero escasa tensión.

Lo que queda al final

Philadelphia’s Been Good to Me quiere ser un disco de hogar, memoria y reconciliación. Y en parte lo consigue. El problema es que confunde calidez con intensidad y serenidad con profundidad. Kurt Vile sigue sabiendo hacer canciones con oficio, y sigue poseyendo una voz propia, inconfundible, pero aquí todo eso se pliega demasiado sobre sí mismo.

El resultado es un álbum correcto, incluso agradable por momentos, pero demasiado plano para la ambición emocional que sugiere. No fracasa pero tampoco despega. Y justamente por eso se queda en un lugar incómodo: el de los discos que no molestan, pero tampoco dejan una huella seria. Un trabajo que pasa por delante con educación, pero sin verdadera necesidad de quedarse. Concluyendo, Kurt Vile sigue teniendo oficio, pero aquí el oficio pesa más que la necesidad. Y cuando una canción nace desde la costumbre, hasta la buena intención puede sonar a rutina.

Escucha aquí «Philadelphia’s Been Good to Me» de Kurt Vile