En tiempo récord, menos de año y medio, los chicos de La Paloma pueden presumir de tener un proyecto firme que ha despertado buenas críticas y el cariño del público. No es de extrañar. El EP Una idea, pero es triste (2021), supuso una irrupción sobresaliente. Ahora, con su primer larga duración, demuestran que las buenas sensaciones de ese debut no eran fruto de una casualidad fortuita. Todavía no (2023), de nuevo con el sello La Castanya, asienta a la banda en el indie-rock nacional y alarga el momento dulce que están viviendo.

Desde el barrio madrileño de Tetuán, Nico, Rubén, Lucas y Juan retoman, más contundentes si cabe, el sonido que tan bien les funcionó. Con las guitarras como protagonistas y sin demasiados artificios, retan a la industria, que valora más el eclecticismo, con experimentación, sintetizadores y arreglos electrónicos. Lo cierto es que, en su caso, tampoco se echan en falta. Además, casos como el suyo ponen en valor el buen estado de la escena independiente más guitarrera, con grupos como Muro María, Niña Polaca, Cala Vento o Menta.

El disco abre con Sigo aquí. Funciona como un nexo entre el EP anterior, pues aviva el poso melancólico, pesimista con toques emo por momentos, que abunda en sus letras; evidente también en los títulos de ambos trabajos. Sin embargo, esto no resta ni un ápice de fuerza al sonido. Las guitarras parecen querer arañar los oídos con una gran rabia contenida. Versos como un estado emocional frágil / consecuencia de una vida fácil dan pistas de la narrativa, próxima a la (mal) llamada “generación de cristal”. De hecho, La Paloma podría ser otro grupo emergente de chavales jóvenes catalogados como banda “generacional”, concepto que ha perdido todo su sentido. El hecho de que se sientan cómodos dando voz a temas que afectan de manera transversal a la sociedad, como es la salud mental, por supuesto que es de agradecer; ayudan a la desestigmatización. No obstante, no debería ser el único motivo para colgarles la etiqueta. De todas maneras, chapó por cómo usan su altavoz.

Desde el primer momento, La Paloma hacen gala de una capacidad sorprendente para componer canciones con esencia de himnos —el cliché del indie medio, como cantan Veintiuno—, porque, si Bravo Murillo fue el claro hit del EP, a Todavía no le sobran himnos potenciales. Algo ha cambiado, con ecos a Él mató a un policía motorizado, y No es una broma son dos de los temazos más evidentes del disco. Carne de directo y pogo.

Las referencias al rock alternativo que mostraron en sus inicios vuelven a estar presentes. Polvo es demoledora. Una tormenta shoegaze que deja tras de sí una nube, disipada con la melodía más calmada de Todo esto, que recuerda de nuevo a bandas argentinas (Las Ligas Menores o 107 Faunos). Juegan con elementos noise en Quejas célebres. El estribillo retoma la oscuridad temática, que alcanza el clímax en Cosquilleo, el tema más oscuro de La Paloma hasta la fecha (Y mi cabeza se ha convertido en una fiesta / en la que no quiero estar / y cada día que pasa es peor). Desgarradora.

Más allá de la esencia rock, la banda mide la intensidad a la perfección. Cuelan dos canciones más pop (Cosas sencillas y Tiré una piedra al aire) para rebajar el ritmo. En esta última juegan muy bien con los contrastes, pues el sonido conceptual del género contrasta irónicamente con el fracaso que supura la letra. El toque más sentimental del disco llega al final, con un epílogo redondo: Caracola Pálida.

Todo en Todavía no está en perfecto equilibrio. Desde la sugerente portada hasta el título, con esa negatividad, cautela incluso, características, pasando por cada una de las canciones. Se nota el crecimiento de la banda, la sintonía y el salto de calidad, tanto en el sonido como en la producción, de la mano de Diego Escriche. La puesta de largo de La Paloma ha cumplido con creces todas las expectativas y les vale para empezar a cambiar la idea de promesa por la de realidad. Ya sí.