El 13 de febrero de 2026, después de casi ocho años sin publicar disco desde Maratón, La Sonrisa de Julia volvió con Enemigo. No fue un regreso anunciado a bombo y platillo, sino más bien una vuelta natural, casi inevitable. Las canciones fueron apareciendo sin la presión de una discográfica ni de un calendario cerrado, y eso se nota: es un disco que respira libertad. No suena a “tenemos que sacar algo”, sino a “tenemos algo que decir”.

Antes de escucharlo había leído que era un álbum más maduro, más tranquilo, incluso más reflexivo. Y es verdad. Pero lo que más me sorprendió es que no pierde la esencia del grupo. La voz de Marcos, como hilo conductor emocional, sigue siendo la que marca su sonido, y se nota que siguen sonando a ellos, solo que con menos prisa. Las letras parecen más pensadas, más desde dentro. Aquí el “enemigo” no es alguien externo, sino esa voz que todos tenemos y que a veces nos frena o nos pone en duda.

En esa línea más íntima es donde mejor funciona. Por eso, si tengo que quedarme con una canción, lo tengo claro, «Enemigo». No es la más cañera, pero sí la más honesta. Es sencilla pero directa, y tiene algo que engancha sin necesidad de grandes adornos. Es de esas canciones que cuando terminan te deja un segundo en silencio antes de pasar a la siguiente.

Eso no significa que falte energía. «No hay quien pare» es probablemente una de las más directas y potentes del tracklist, con guitarras más afiladas y un pulso casi urgente. Lo mismo ocurre con «Miedo al ratón», que aporta ese punto más cañero y recuerda a la etapa más intensa del grupo. Esas canciones equilibran el tono introspectivo del disco y demuestran que la banda no ha perdido fuerza. Se agradece ese contraste porque le da dinamismo al conjunto y recuerda que la banda también sabe apretar cuando quiere.

Después de tanto tiempo, podría haber salido algo irregular, pero no es el caso. Se nota que las canciones han tenido tiempo de madurar. No todo busca ser un himno inmediato; hay temas que crecen poco a poco. Es un álbum que funciona mejor cuando lo escuchas entero, sin saltar pistas.

En general, Enemigo me parece uno de los trabajos más sinceros y personales de la banda. Al final, más que señalar enemigos externos, parece una reconciliación con uno mismo. Y en tiempos de ruido constante y en que que todo va tan rápido, ese gesto casi íntimo tiene bastante mérito.