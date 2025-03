Lacrimosa – Lament

De vez en cuando conviene saltarse las reglas y penetrar en tierras más oscuras donde se manifiestan con cierta ambivalencia los contrastes emocionales que pugnan constantemente entre la dureza y la fragilidad, la alegría y la melancolía, la vida y la muerte. Eso es parte de la esencia humana y que el goticismo recoge y magnífica como línea de pensamiento propia. Justamente el arlequín, logo corporativo de Lacrimosa, representa esa dualidad visible y oculta de las emociones y sentimientos que la banda expresa en cada una de sus canciones. Esto significa que tras la apariencia de una máscara pueden encontrarse los sentimientos más profundos que uno pueda sentir.

«Los ojos de una persona son una ventana del alma. si miraMOS detrás de la máscara, pODEMOS notar que el arlequín TAMBIÉN está lleno de emociones las cuales no muestra por muchas razones» (LACRIMOSA)

Lacrimosa, pieza clave de Mozart en su Réquiem, describe el juicio final para el hombre culpable que ha resucitado de su propia ceniza (polvo eres y al polvo volverás). A su vez, es el nombre que define a la banda alemana de metal gótico fundada en 1990 por Tilo Wolff y la finlandesa Anne Marjanna Nurmi. Su nuevo disco Lament (2025) cierra una trilogía conceptual iniciada con Testimonium (2017) y continuada con la segunda entrega, Leidenschaft (2021). El nuevo trabajo se ha convertido en un referente más dentro del género, consolidando la identidad musical de la banda, que ha sabido fusionar elementos de rock sinfónico, música clásica y metal oscuro junto a nuevos aires sónicos.

A lo largo del álbum, se despliega una narrativa rica en emociones, donde la pérdida, la tristeza, el legado, la muerte y la melancolía son exploradas a través de composiciones profundas y letras poéticas, variando entre momentos de susurros íntimos y poderosos gritos llenos de emoción. Lacrimosa también añade coros y voces femeninas, lo que enriquece la textura de sus canciones y les otorga un carácter casi operístico.

Las estructuras musicales de las canciones son variadas, desde baladas melancólicas hasta piezas más dinámicas que invitan a la meditación. La producción del álbum es pulida, lo que permite que cada instrumento y voz destaquen. El uso de teclados y sintetizadores añade una capa adicional de profundidad. Consta de 10 pistas y su portada muestra una estatua sepulcral solitaria en la noche, con un amanecer en el horizonte, simbolizando el cierre de un ciclo y la esperanza de un nuevo comienzo.

Las letras de Lament son introspectivas y emotivas, explorando el amor perdido, la tristeza y la rastreo de la redención así como las amenazas, el caos y la naturaleza dual del ser humano. La capacidad de Wolff para plasmar estas turbaciones complejas en palabras ha sido uno de los sellos distintivos de Lacrimosa. Cada canción del álbum cuenta una historia, a menudo cargada de simbolismo y metáforas. El título Lament encapsula la esencia del álbum. Cada track actúa como un lamento por las experiencias humanas de conflictos, pérdidas y sufrimientos.

«Vivimos en una sociedad ambivalente, en la que los humanos no somos bienvenidos con nuestras necesidades. Debemos ser funcionales y mantenernos tranquilos cumpliendo con nuestras obligaciones. La gente ya no se preocupa por sí misma ni por sus sentimientos internos.

La historia de Lacrimosa es una de perseverancia y autenticidad. A pesar de las adversidades en el mundo de la música, la banda ha mantenido una trayectoria constante, creando un legado que solo se ha fortalecido con los años. Lament, como parte de su discografía, no solo representa un hito en su carrera, sino también un reflejo de su compromiso con la música como medio de expresión.

Lament es un álbum que trasciende el tiempo, con una música y letras que siguen resonando con fuerza en la comunidad de fans de Lacrimosa y en el panorama del rock gótico en general. Su combinación de elementos emocionales y musicales, así como su exploración de temas profundos, ha logrado, a través de Lament, capturar la esencia de la tristeza humana y transformarla en arte, un verdadero testimonio de su maestría musical.

Puede afirmarse que el es un viaje musical a las profundidades del alma. Las composiciones son complejas, incorporando cambios de tempo y dinámicas que varían desde susurros sutiles hasta explosiones sonoras grandilocuentes. Esto se refleja en sus canciones, donde las melodías vocales de Tilo Wolff y Anne Nurmi evocan una profunda tristeza, mientras que los arreglos orquestales añaden una sensación de monumentalidad.

La canción titular, Lament, se convierte en un himno a la tristeza, en el que se reflejan las luchas internas de la humanidad. Otro de los temas sobresalientes es Dark Is The Night, donde Anne Murmi se desata entre registros de dolor y esperanza. Un fragmento destacado de las letras se centra en la búsqueda de significado en medio del caos emocional, utilizando imágenes visuales potentes que invitan a la deliberación.

«La música es nuestra vida. No podríamos vivir sin ella. Eso significa que no sólo escuchamos música, sino que también tenemos la necesidad de hacerla. Es como un lenguaje para nosotros. nos permite no vivir en EL silencio. Además, nos fascina la idea de ser creativos Y de generar algo deSDE la nada» (LACRIMOSA)