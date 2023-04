Hay días en los que no puede pasar nada malo. Días en los que todo está bien, en los que no importa que llueva, estar en un atasco, trabajar en una oficina alienante hasta el fin de los días o que tu equipo haya descendido de categoría. Es exactamente ese sentimiento el que aparece al escuchar los primeros acordes de The Grants, la canción con la que se abre Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd, el nuevo disco de nuestra diva lánguida y melancólica favorita, Lana del Rey.

La crítica es un género periodístico que, por definición y por fundamento, no está sujeto a la objetividad. En esencia es una persona contando qué está bien y qué está mal según su criterio sobre algo: un libro, una película, un disco, un plato. Sí, hay criterios objetivos, pero es lo subjetivo lo que marca la diferencia. Este disclaimer es necesario, porque aquí, en esta casa, doña Elizabeth Woolridge Grant -de ahí The Grants, la canción que abre el disco- goza de un estatus privilegiado. Los días en los que no puede pasar nada malo son los días en los que saca disco Lana del Rey.

Y en esa tesitura nos enfrentamos al octavo álbum de la neoyorquina. Después de un 2021 con dos álbumes, no esperábamos una continuación tan temprana. Tanto Chemtrails over the countryclub (2021) como Blue Banisters (2021) nos ofrecían una faceta más minimalista de Lana del Rey, con un protagonismo fundamental del piano, canciones celebrando la amistad, la sororidad, el calor humano y este nuevo trabajo ahonda en esa etapa, esa sensación de haberse terminado una etapa en la vida, mirarla con nostalgia y cierta tristeza por la despedida, pero afrontando el futuro con esperanza. Además, en este álbum, Lana -estamos en confianza, son 10 años juntos ya- hace alarde de una espiritualidad que contrasta con lo terrenal de sus primeros álbumes, del desamor, el abandono, el amor fatal y a veces tóxico y dependiente, al hablar de su pastor en The Grants, de sus familiares, de su hermana, de sus sobrinos. Recuerda por momentos al glorioso Carrie and Lowell (2015) de Sufjan Stevens.

Pero no, Lana sigue siendo Lana. Sigue siendo la voz sombría y solitaria en lo más profundo. Sigue siendo la misma cantante atormentada, sigue describiendo la belleza de lo tétrico, la elegancia de la oscuridad, sigue teniendo la capacidad de convertir el sufrimiento personal en algo tan indescriptiblemente bello que deja sin palabras. Y aquí es cuando os referimos al segundo párrafo de este artículo cuando hablamos de disclaimer.

Y Lana sigue siendo Lana, porque aunque atraviese su etapa minimalista, sigue presente esa Lana de drogas blandas en el parking, sigue ahí la Lana de fiesta por Los Angeles, Nueva York o Coachella. Sigue con ella ese hedonismo culpable de Off to the races. Sigue tan presente como siempre esa elegancia malhablada, esa advertencia de Explicit Lyrics. Y la mejor muestra de esta doble cara de Lana del Rey es la impresionante A&W, donde explota sus mejores recursos, su calidad compositiva, su facilidad para crear melodías y sobre todo su amplísimo registro vocal aderezado con ese final totalmente inesperado. Merece la pena pagar los 18 euros que debe costar el álbum en formato físico por tener esta canción para siempre de manera tangible.

Al margen de estas pinceladas de locura clubera, –comopuede ser Peppers, junto a Tommy Genesis–, Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd transcurre por el camino sosegado de sus predecesores, sin grandes estridencias. No es un álbum en el que encontrarse temas explosivos como Summertime Sadness o Lust for Life. Invita a la reflexión, a la escucha concentrada. No es un álbum divertido la primera vez que se escucha. La segunda ya es interesante. La tercera es notable. Para la cuarta garantizamos que más de una lágrima se escapará. En la quinta escucha, será de vuestros álbumes favoritos de 2023, y de Lana del Rey.

El caso es que conforme el álbum nos erosiona, empiezan a aflorar maravillas como Candy Necklaces -con Jon Batiste-, el vals de Paris, Texas –con SYML– o, como comentábamos antes, la espiritual Let the Light in, acompañada de Father John Misty. Y por supuesto, otro de los grandes momentos de este álbum con la colaboración con el pianista Riopy, Grandfather please stand on the shoulders of my father while he’s deep sea fishing -no nos hagáis escribir este título otra vez, por favor.

En conclusión, Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd es la confirmación de Lana del Rey ya no como una descomunal artista, un talento de proporciones bíblicas, eso era algo que ya sabíamos, sino de una artista generacional, un icono único, incomparable. Una figura de un tamaño que no alcanzábamos a vislumbrar desde aquel sorprendente y contundente Born to die (2012). Ha sabido mantenerse vigente durante más de una década, reciclarse y dar siempre pasos en la dirección correcta. Ha sabido desarrollarse como artista, como música, como cantante y compositora. Da la impresión de que siempre acertará, de que el próximo disco de Lana del Rey volverá a ser una obra maestra. Un talento generacional que estamos profundamente agradecidos de haber podido disfrutar plenamente. When you know, you know.

Escucha aquí Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, de Lana del Rey