En la trayectoria de WILLOW hemos escuchado diferentes facetas y exploraciones musicales, desde el pop junto a Whip My Hair (2010) hasta el R&B en su álbum homónimo de 2019, pero en su más reciente lanzamiento, Lately I Feel EVERYTHING, hemos sido invitados a conocer una nueva etapa que definitivamente es llamativa y, por sobre todo, cautivadora. Con un sonido más arraigado en el pop punk con algunos matices de indie punk, la joven cantante nos entrega un cuarto álbum conformado por 11 canciones que evocan una propuesta sonora llena de emociones propias de la artista, un sonido robusto y que especialmente es muestra de una madurez musical en busca de su sello propio.

Cargado de bajos furiosos, riffs de guitarra y baterías que difícilmente pasan desapercibidos, WILLOW nos lleva en un viaje a la década del 2000 desde donde toma algunas de sus clásicas sonoridades y las trae al presente en un álbum que les da nueva forma y rebosa de emociones como la angustia, la rabia o la tristeza. De tal forma se da inicio a esta placa junto a t r a n s p a r e n t s o u l, una pista arremetedora que es la encargada de introducirnos en esta nueva etapa en todo sentido, ya que fue además la elegida para ser el primer single promocional de este álbum. La canción, que cuenta con la colaboración de Travis Barker, nos dio un primer vistazo a este nuevo sonido que estaríamos escuchando de la artista unos meses más adelante, un sonido que definitivamente fue bien recibido junto a las millones de escuchas que consiguió en sus primeras semanas de lanzamiento. Le sigue en esos pasos la también colaborativa con el baterista de Blink-182, Gaslight, que con otro guiño al pop punk de los 2000 se convierte en una canción que sin duda no deja de disfrutarse en sus casi dos minutos de duración.

Pero fuera de aquel primer single radial, son varias las pistas dignas de destacar en Lately I Feel EVERYTHING, entre ellas se encuentran la efímera don’t SAVE ME, la arremetedora Lipstick y sin duda alguna la frenética G R O W interpretada en colaboración con Avril Lavigne, otro ícono del pop punk de antaño presente en una canción que sin tapujos tiene todas para ser un himno pop punk y que aborda temáticas como el aceptarse a uno mismo sin discriminación alguna.

Otra cosa a recalcar de esta placa es la extensión de sus canciones, y es que la suma del minutaje de cada una de ellas, es de apenas 26 minutos de duración. De modo que, desde que uno le da play al álbum, no hay interrupciones ni distracciones sino que fluye de forma rápida y constante, otro guiño quizás al fenómeno del pop punk que fuese tan típico de California hace unos 20 años, rápido, simple y a la médula. Un factor que convierte a estas pistas en pasajes amigables para la actual inmediatez a la que nos hemos acostumbrados, pero que quizás deja a ratos con ese gustito a poco, con ganas de más.

Y es en piezas como la oscura Come Home y la balada 4ever donde se saca particular provecho a la voz aterciopelada y cálida de WILLOW, una particularidad vocal y tonal que invita a hacer más de una escucha a este álbum en particular.

Lately I Feel EVERYTHING definitivamente es un álbum que no suena como otro dentro de la discografía de la propia WILLOW, es un trabajo que toma lo conocido del sonido del pop punk e indie punk pero que lo traduce y habla en un idioma propio que encaja sin problemas en la vida actual. Entre estas pinceladas que rasguñan por diferentes géneros, el protagonista de este larga duración es sin duda un sonido honesto y ágil que lo tiene todo para brillar entre el resto de la música envasada actual. Aunque es verdad que se vale de colaboraciones de grandes nombres dentro de la escena del pop punk para su promoción, esta placa podría hacer total omisión de ellas y estaríamos de igual forma ante un disco que haría su camino hasta obtener la atención de sus oyentes. Finalmente esta placa se establece como uno lleno de empoderamiento, inmediatez e incluso se puede describir como mordaz. Un sonido que daría gusto seguir escuchando de una joven artista a la que talento no le falta.

Escucha Lately I Feel EVERYTHING de WILLOW