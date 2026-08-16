El templo donde florece la intimidad

De vez en cuando conviene agudizar los oídos para dejar entrar la intimidad, la dulzura y la vulnerabilidad. Vivimos rodeados de dureza, agresividad y tensiones que erosionan el alma, convirtiendonos en seres insensibles. Endulzar el espíritu se vuelve, casi sin pedirlo, una terapia necesaria que regenera los equilibrios perdidos. Así es como se presenta Temple Songs, el nuevo trabajo de Laura Veirs, un disco que lleva el nombre del lugar donde nació y que parece haber salido de un cobertizo antes que de un estudio. Poco ruido pero mucha verdad.

La cantautora de Portland regresa tras cuatro años de silencio creativo con su decimocuarto álbum, publicado el 14 de agosto de 2026 bajo su propio sello, Raven Marching Band Records. Quien se asome a estas once pistas no encontrará fuegos artificiales ni grandes producciones. Hallará, en cambio, una mujer sola frente a dos micrófonos, una guitarra y el rumor del mundo filtrándose por las rendijas. La propuesta resulta radical en su sencillez: grabar a pelo, sin corrección de afinación, sin pulir asperezas, abrazando la imperfección como único lujo. El resultado suena a confidencia.

Las llaves del templo

Temple Songs marca un hito. Es el primer disco que concibe y levanta prácticamente sola, salvo algunas intervenciones puntuales. Laura escribe, graba, arregla, produce e interpreta la práctica totalidad de la obra. El disco fue compuesto y elaborado a lo largo de tres meses, durante el otoño de 2025, en un cobertizo de diez por catorce pies situado en el patio trasero de su casa de Portland.

La ficha técnica respira la misma desnudez que el sonido. Veirs ejecuta prácticamente toda la instrumentación: guitarras, bajo, batería, pandereta y percusión, además de todas las voces. Los únicos aportes externos llegan por dos vías. El saxofón corre a cargo de un invitado secreto acreditado bajo el seudónimo Filthy Lucre, cuya presencia atraviesa un par de temas. La mezcla, en cambio, la firma Philip Weinrobe, ingeniero de confianza de Adrianne Lenker en Big Thief. La fotografía de la portada es creación de Shelby Brakken, y fue tomada en el Mississippi Studios de Portland. La contraportada e ilustraciones interiores las dibuja la propia Veirs. El formato físico estrena, además, un vinilo rojo rubí de edición limitada que dialoga con el color del marco de la portada.

Hacerse un templo propio es un acto político. Mientras el negocio discográfico enseña que hace falta un ejército y millones para grabar, una mujer sola con dos micrófonos y un portátil demuestra lo contrario. La autonomía suena

Un nombre que lo dice todo

El título no requiere desciframiento: las canciones del templo, y de ese espacio sagrado de fabricación casera tomaron su nombre las pistas que allí germinaron. La palabra Temple convoca lo sagrado, lo íntimo, lo tutelado. Bloom, en cambio, habla de florecer, de abrirse después del invierno. Juntas describen con exactitud lo que ocurrió dentro: una artista que creía haber perdido la voz y, en cambio, la vio brotar de nuevo.

El título también funciona como manifiesto. Quien construye su propio templo no espera que nadie lo bendiga. Quien florece en él lo hace sin permiso. La elección nominal condensa la filosofía del disco: autonomía radical, fe en lo artesanal, renuncia al oropel industrial. El templo es pequeño, está sin insonorizar y mide catorce pies de largo. Resulta suficiente.

Cuerdas desnudas ante el ruido del mundo

Como géneros el disco abarca un folk de cámara, indie folk de bedroom, con breves destellos de country alternativo y un instante de bossa nova. El estilo bebe de la tradición del cantautor norteamericano de filigrana acústica, pero se filtra por una estética DIY próxima al punk en su minimalismo y su amor a la imperfección. La firma sonora de Veirs, ese fingerpicking de nylon trenzado con capas vocales, sigue siendo el corazón del asunto.

La instrumentación resulta deliberadamente escueta. Una guitarra acústica tocada con técnica de fingerpicking, voces superpuestas mediante multi-tracking, y pinceladas de bajo, batería y percusión ejecutadas por la propia autora. El equipo se reduce a dos micrófonos, una interfaz y un portátil. Nada de claquetas, nada de pitch correction, nada de capas sintéticas. El cuarto aporta su reverberación natural y, a veces, el entorno se cuela dentro. Si un avión o un coche interrumpía una toma, Veirs decidía si esperaba o si dejaba el ruido. Lluvia en el tragaluz, arrendajos, grajos, conversaciones de vecinos y algún que otro molino de tocones terminaron formando parte del paisaje sonoro. La habitación, reconocía ella, se convirtió en un colaborador más.

En tiempos de dureza y ruido, endulzar el alma no es cobardía: es resistencia. La vulnerabilidad se vuelve arma, y la suavidad se convierte en la forma más obstinada de mantenerse en pie

De Carleton al patio trasero

Laura Veirs tiene 52 años y lleva tres décadas tallando un folk literario y silencioso desde Portland, Oregón. Creció musicalmente en la banda Rair Kx! durante sus años universitarios en el Carleton College de Minnesota. Desde entonces ha publicado catorce discos que han hecho de la contención una marca de autor: Saltbreakers (2007), July Flame (2010), The Lookout (2018), entre otros. Su catálogo entero volverá a sus manos en 2031, tras años peleando por recuperar la propiedad de sus canciones.

Su trayectoria ha estado ligada durante dos décadas a Tucker Martine, productor y exmarido, quien moldeó el sonido de la mayoría de sus discos anteriores. Tras el divorcio, hace ya siete años, Veirs se preguntó cómo seguiría haciendo registros. La respuesta llegó en 2022 con Found Light, su primera coproducción, junto a Shahzad Ismaily. Después vinieron Phone Orphans (2023), una colección de voice memos y maquetas, y el directo Laura Veirs and the Choir Who Couldn’t Say grabado en Angulema.

Temple Songs da un paso más allá: cada decisión creativa recae en ella. En el plano personal, en 2025 contrajo matrimonio con Morgan Luker, etnomusicólogo del Reed College, en una ceremonia celebrada precisamente en el Mississippi Studios. Ambos suman hijos y forman una familia reconstituida de seis personas, con cuatro adolescentes bajo un mismo techo. El caos doméstico, confiesa, es notable. De ese tránsito —ruptura, nuevo amor, familia ensamblada, bloqueo creativo y renacimiento— habla este disco.

Las hijas de Mitchell y las hermanas de Vega

La genealogía de Veirs se cruza con la gran tradición del cantautor femenino norteamericano. Su fingerpicking de nylon y su voz conversacional evocan la calidez de clásicos de Suzanne Vega y Tracy Chapman. Su vuelo melódico y su poesía doméstica remiten, una y otra vez, a Joni Mitchell. La cercanía al folk de cámara de Lenker y Big Thief resulta evidente, sobre todo por la mano de Weinrobe en la mezcla. También asoman ecos del outsider folk y del arte textil que Veirs admira.

La similitud más profunda, sin embargo, no es de sonido sino de método. El disco dialoga con la tradición artesanal de las costureras de Gee’s Bend, mujeres afroamericanas del sur de Estados Unidos que convirtieron retales de vaqueros y ropas viejas en colgantes que hoy se exhiben como obras maestras. Veirs cita esa estética como norte: qué hacer con herramientas mínimas y cómo hacer brillar algo sencillo. Esa misma lógica del parche, de la costura que une fragmentos rotos, atraviesa el disco entero y se cuela, literalmente, en el título de una de sus canciones.

El rojo rubí dentro de un cuerpo en movimiento

La portada muestra a la propia Veirs atrapada en pleno movimiento. Pelo plateado al viento, brazos desenfocados por la velocidad del gesto, sonrisa ancha y abierta. Viste una camiseta de rayas multicolores —naranja, rojo, negro, azul— y luce collares de cuentas y pendientes arqueados de plata. El fondo es un interior en penumbra, un local con espejos y un sofá verde capitoné que refleja la luz cálida del ambiente. Un marco rojo intenso, grueso y sólido, envuelve toda la imagen y la convierte en objeto gráfico.

La fotografía, obra de Shelby Brakken, se tomó en el Mississippi Studios, el mismo escenario donde Veirs contrajo matrimonio en 2025. Esa coincidencia espacial dota la imagen de un simbolismo velado: el templo profano donde selló su nueva vida ahora la enmarca como artista soberana. El rojo del borde dialoga con el vinilo rojo rubí de la edición limitada. La portada no muestra un rostro en pose, sino un cuerpo que danza. No ofrece perfección ni compostura: ofrece júbilo. La mujer que creía no volver a escribir canciones aparece aquí girando, libre, sin pedir permiso. El mensaje se lee sin palabras: florecer es también un acto de resistencia.

Nuestro país está muy dividido, nos enfrentamos a un gobierno autoritario y la gente siente mucho miedo. Martin Luther King dijo una vez: «El arco del universo moral… se inclina hacia la justicia». Quiero creerlo, pero a veces no

Una voz sin trampas

La voz de Laura Veirs se presenta en Temple Songs en su estado más crudo y maduro. Sin edición de afinación artificial, se aprecian las respiraciones, las dinámicas de volumen naturales y las inflexiones conversacionales que la edad afila. No hay autotune que disimule la fragilidad ni compresión que aplaste los matices. Lo que queda es un instrumento humano, con su grano y sus temblores, donde cada toma conserva la huella del instante.

En varios temas, Veirs recurre al multi-tracking: graba múltiples capas de su propia voz sobre sí misma para construir texturas corales y armonías que contrastan con la soledad de la guitarra acústica. Ese coro de una sola mujer multiplica la intimidad en vez de diluirla. La voz suena cercana, como si cantara a un palmo del oído, y transmite la paradoja central del disco: estar sola sin sentirse sola. La madurez se nota en la contención, en saber qué no decir, en dejar que el silencio y el ruido del cuarto hablen también.

Wabi-sabi y las costuras de oro

La filosofía de Temple Songs se resume en una palabra japonesa: wabi-sabi, el arte de encontrar belleza en la imperfección. Veirs abrazó este concepto durante todo el proceso y decidió no corregir la afinación ni eliminar las asperezas. «No se trata de perfección y virtuosismo; se trata de sentimiento y expresión», ha declarado recientemente en un medio. La estética del disco bebe de su pasión por el arte outsider y folk, y de su fascinación por las costureras de Gee’s Bend, capaces de transformar retales en obras maestras con herramientas mínimas.

Su posición ante la vida y la sociedad queda explícita en sus declaraciones. Veirs denuncia un sector discográfico dominado por hombres y asume el papel de modelo a seguir, sobre todo para otras mujeres. «Quiero demostrar que hay otra forma de hacer esto. No necesitas quince millones de dólares para grabar un disco», afirma. Vive de sus canciones, gestiona su propio sello y recuperar el control de su catálogo se ha vuelto un acto político. Tras dos décadas cediendo decisiones a productores varones, reconoce que le tentaba delegar, que la cultura patriarcal empuja a las mujeres a complacer y leer la habitación. Temple Songs es su respuesta: tomar las riendas de su visión con más fuerza que nunca. La suavidad, aquí, es militante.

El mapa emocional de las once pistas

La lista de temas de Temple Songs suma once cortes y roza la media hora de duración. El orden importa, porque traza un recorrido que va del desencanto cívico a la aceptación luminosa, pasando por el desgarro, el perdón y la emancipación. Esta es la secuencia completa, contrastada con las fuentes oficiales del disco:

Del desencanto a la herida

El álbum se abre con Arc Still Bends, pieza que parte de una cita idealista atribuida a Martin Luther King sobre el arco moral del universo que se inclina hacia la justicia. Veirs gira esa fe hacia el cansancio del activista hastiado, hacia el ciudadano exhausto que se pregunta por qué sigue sosteniendo el cartel de protesta. La guitarra traza un motivo sereno, casi reconfortante en su familiaridad, mientras la voz mide el estado del mundo con desencanto compasivo.

A continuación, Golden Seams despliega una melodía nostálgica tejida con esperanza silenciosa. Su título evoca el kintsugi, el arte japonés de reparar cerámicas rotas con costuras de oro, y sus versos hablan de remendar heridas emocionales con hilos preciosos. La imagen enlaza con la filosofía wabi-sabi del disco: la belleza nace del resquebrajamiento, no a pesar de él. Es la costura que une los fragmentos rotos.

El tercer corte, Pulse, supone la mayor sorpresa rítmica del álbum y, con sus tres minutos y treinta y tres segundos, se erige como la pista más larga. Veirs construye un bucle hipnótico con su guitarra acústica, un loop sobre el que irrumpe el saxofón abrasador de Filthy Lucre. La cantante confiesa que aquí juega gozosamente consigo misma, y esa alegría de tocarse a sí misma se contagia. Es el momento más experimental del conjunto.

Llega entonces Feeling Returns, que adopta un sutil ritmo cercano a la bossa nova. Sus versos abordan el miedo innato que resurge con los nuevos comienzos amorosos, las trampas emocionales de quien vuelve a exponerse tras el dolor. La cadencia suave contrasta con el peso del asunto y acentúa la vulnerabilidad.

Hacer florecer algo es un acto de valentía y resistencia. demuestra que callar no es rendirse sino reunir las semillas que multiplican la intimidad en vez de diluirla

Salir del escondite

El quinto tema, Flying Into Darkness, fue elegido como sencillo principal y se cuenta entre las cumbres del disco. Explora la incertidumbre existencial y el desasosiego ante los momentos oscuros. Sus letras formulan la búsqueda de anclaje terrenal con claridad deslumbrante: «¿hay un lugar al que pueda ir, donde pueda ser yo misma? ¿Hay una canción que cantaré, que nunca venderé?». La pregunta resuena como un credo.

Le sigue Colors Sing, un breve interludio instrumental de apenas un minuto y medio para guitarra acústica. Sin voz, sin letra, funciona como respiro y paleta. Su título anuncia lo que ofrece: el color que canta por sí solo, la melodía desnuda sin necesidad de palabras. Devuelve oxígeno antes de la segunda mitad del viaje.

Retoma la voz Out From Undercover, tema donde reaparece el saxofón de Filthy Lucre, esta vez trazando la melodía principal. Si Pulse usaba el saxo como ruptura, aquí lo emplea como hilo conductor. La canción juega con la idea de salir del escondite, de quitarse el disfraz, y enlaza con el relato de emancipación que recorre el disco entero.

El octavo corte, New Life Over There, resulta uno de los más conmovedores. Se construye en torno a una carta de disculpa que Veirs escribió y nunca llegó a enviar. La pieza funciona como rama de olivo, como tregua íntima hacia el pasado. Su desnudez es absoluta, y su honestidad duele. No menciona destinatario, pero el gesto de pedir perdón por escrito y guardarlo en un cajón dice tanto como cualquier confesión.

Emancipación y despedida

A continuación, No Masters se erige en himno feminista y de emancipación creativa. Recupera el viejo lema anarquista y feminista «no gods, no masters» y lo convierte en declaración de soberanía. Ataca el síndrome del impostor y el miedo al juicio externo, y proclama con rotundidad: «puedo decidir qué es lo mejor para todo en mi vida». La autonomía de la mujer y de la artista se funden en un mismo puño.

El décimo tema, River’s Song, se instala en el cauce del folk más tradicional y, por su trazo lírico y su fluidez acústica, deja cerca la sombra alargada de Joni Mitchell. Puede escucharse como una canción de paso y permanencia: un río que arrastra lo vivido y devuelve lo esencial. Su belleza reside en lo que sugiere más que en lo que afirma.

El álbum se cierra con Sunlight and Doom, pieza que bebe de la vena folk más tradicional y condensa en su título la dualidad del disco entero: la luz y la sombra, la esperanza y el fin. Funciona como conclusión natural de un recorrido que empezó en el desencanto cívico y termina en la aceptación serena. La guitarra se despide con la misma contención con la que empezó, y el templo queda en silencio.

La resistencia de lo suave

Temple Songs se cierra como empezó: con una mujer sola en un cobertizo, haciendo música con lo mínimo y convirtiendo la escasez en virtud. Laura Veirs ha construido un templo propio donde florecer sin permiso, y desde allí entrega su disco más íntimo y soberano. No busca impresionar: busca sentir. Y en esa búsqueda, la imperfección se vuelve método, la vulnerabilidad se vuelve arma y la suavidad se revela como la forma más obstinada de resistencia.

En tiempos de agresividad y ruido, este disco propone otra cosa: aguzar el oído, dejar entrar la intimidad y aceptar que el alma también se cura con costuras de oro. Veirs no necesitó quince millones ni un ejército de técnicos. Le bastaron dos micrófonos, un portátil y la convicción de que su voz seguía valiendo. El templo, al fin, floreció.

Escucha aquí «Temple Songs» de Laura Veirs