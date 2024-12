Leathers – Ultraviolet

«Muchos de los principios del diseño pueden tener paralelismos con la composición de canciones (equilibrio, contraste, movimiento, patrones, ritmo y unidad/variedad). Sus procesos pueden tomar elementos prestados y encontrar inspiración unos en otros. Para mí, el diseño consiste en encontrar soluciones para un conjunto de criterios, mientras que la música puede ser tan estructurada o tan onírica como se desee» Shannon Hemmeth (LEATHERS)

Bajo estas inteligentes palabras se fundamenta LEATHERS, una formación post punk liderada por Shannon Hemmett, una artista visual y teclista canadiense proviniente de la banda ACTORS originaria de Vancouver, Canadá.

Shannon, en colaboración con Jason Corbett, su compañero en ACTORS, acaban de publicar Ultaviolet (2024), un álbum compuesto por diez pistas ensoñadoras que fusionan diversos estilos darkwave, shoegaze, new wave y dream pop. Anteriormente, LEATHERS ya se había dado a conocer a través de su EP, Reckless (2021).

Pero Hemmett no sólo abraza la música intergenérica en sí misma. Va a más. Su radio de acción se expande por ser una conocida directora creativa, diseñadora gráfica, fotógrafa, cineasta, pintora y tatuadora, cuya especial voz recuerda, en ciertos pasajes, a la de Tessa Murray de Still Corners, pero enmarcada dentro de una cadencia dark wave. En lo musical LEATHERS muestra paralelismos con el sonido ecográfico de Echoberyl, Magic Wands, Vogue.Noir, Topographies, Class Actress, The Masqs, etc.

Dentro de esta multi perspectiva onírica e iluminada por fulgores de neón, sintetizadores y secuenciadores resplandecientes, nace Ultraviolet a semejanza de una emisión de luz invisible al ojo humano cuya radiación define los límites entre lo que es real o intangible, beneficioso o dañino. La propia Shannon describe este sonido de la siguiente manera…

«Mis composiciones se basan en esa realidad lynchiana, en las cosas que parecen normales pero que tienen algo de incierto en su atmósfera. En su interior se percibe una presión del aire diferente, los colores están más saturados y el estado de ánimo puede ser etéreo pero también siniestro (…) Me intrigan estos contrastes que también noto en mí y en los demás: claridad y oscuridad, femenino-masculino, creación y destrucción, la fantasía en pugna con la realidad… Son temas muy recurrentes en mi música».

Bajo esta dialéctica de polos opuestos, emergió Ultraviolet, en especial Phantom Heart, parte de esa luz ajena al espectro humano. Se trata de una pista sencilla pero profundamente incisiva. La letra y el sonido capturan esa extraña sensación polarizada donde los días evolucionan a cámara lenta, sin apenas movimiento, con los pensamientos borrosos y obstruidos, tratando de abrirse paso entre la fantasía y el deseo: «Todas las noches vivo sin sueños. Deseando sin estrellas. Devuélveme la vida. Deshazte de mi corazón fantasma (…) El reloj de arena está vacío. Esperando el choque (…) Son días inmóviles, brillantes como llamas. Intento esconderme (…) donde la fantasía es mía».

Al tratarse de un dúo básicamente electrónico, cabe decir que los sintetizadores desarrollan un papel importante en el proceso creativo de las composiciones, ya que permiten generar sorprendentes texturas y melodías. Por ejemplo, para componer las letras, Shannon usa una app llamada «Notas de Voz» para iPhone. A través de ella captura, en cualquier lugar, ideas de letras o melodías que luego profundiza en el estudio.

Para alcanzar este equilibrio entre su creatividad musical y su vida diaria, Shannon practica la Meditación Trascendental basada en Mantras. Es propio que los creadores encuentren inspiraciones en simbologías y disciplinas fuera de su particular legado formativo.

Estos atractivos factores consiguen estimular nuevas líneas de creatividad y producción y dan lugar a vínculos artísticos totalmente diferenciales. Por ejemplo, cuando se bucea por las turbulentas aguas de la tristeza, las canciones lastiman pero a su vez se convierten en fuentes de catarsis. Este proceso da salida a las energías y vivencias negativas que vamos acumulando dentro. La inteligencia emocional y la autenticidad son pues cualidades compasivas que bien conducidas pueden equilibrar las acciones y la vida de un artista, algo que en mundo de la música suele obviarse.

Esta especial implicación de los sentidos y técnicas diversas, permite a LEATHERS crear una estética y sonido más inmersivos. Para ellos la música es esa magia que afecta a todos de manera muy profunda y distinta.

LEATHERS, por consiguiente, entiende bien este multilenguaje. Con él tratan de generar su propia filosofía de sonido a fin de reconvertir las polaridades existenciales en una síntesis final con sentido. Es el juego de los opuestos, esa danza de equilibrios que permiten marcar la esencia irreductible de la creación y la existencia.