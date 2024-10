León Benavente vuelve al ring con su quinto disco, Nueva Sinfonía Sobre El Caos (2024), en un lapso de tiempo muy próximo a su reciente décimo aniversario. Sin miedo a equivocarnos, podemos declarar que este álbum presenta una banda en su máximo fulgor creativo, dispuesta a reinventarse sin perder el pulso que los caracteriza, y que de paso asevera (una vez más) la capacidad del cuarteto para no caer en la rutina de la indiferencia.



Tras su anterior álbum Era (Warner Music, 2022), que no tuvo la acogida deseada, decidieron emprender un nuevo rumbo inaugurando un sello propio “LAVENTURA” para ser auténticos dueños y señores de su fórmula, con la seguridad de quienes encuentran su camino particular.

A pesar de los cambios radicales en la producción y el enfoque, León Benavente mantiene intacta su formación: Abraham Boba a la voz y teclados, Eduardo Baos en el bajo y sintetizadores, Luis Rodríguez en la guitarra y César Verdú en la batería. Otro de los detalles reseñables de la banda es que siguen demostrando una química envidiable, traducida en talento para fusionar la acidez inigualable de una crítica social afilada y sofisticada, con la introspección existencialista que se siente aún más punzante al acompañarse de la aparente frivolidad de las bases musicales totalmente bailables y voluptuosas. En ello, el protagonismo se lo lleva la mezcolanza de energía de lo electrónico y el peso de las guitarras, que aunque no es tan evidente como en anteriores trabajos, colabora para crear ambiente.

Este trabajo tiene de común con su predecesor -en el que ya asomaban las ganas de probar con la ironía y el desconcierto- la combinación fulminante de intensidad febril y la conquista de nuevas texturas, como si de un cóctel Molotov se tratase. En los 10 cortes que se extienden apenas en 33 minutos de alto voltaje, «Nueva Sinfonía Sobre El Caos» encuentra el difícil equilibrio entre la furia y la reflexión.

Desde el explosivo arranque con Úsame / Tírame, un himno que cuestiona la fugacidad de las relaciones humanas y la inmediatez de la cultura moderna, hasta la comedida despedida con Gerry, León Benavente traza un viaje donde lo bailable y la filosofía conviven en perfecta armonía, por muy dispares que parezcan.

La colaboración de grandes profesionales como el productor y DJ Martí Perarnau IV en la producción ha sido clave para refrescar el sonido de la banda, introduciendo ritmos electrónicos más densos; o la participación de Cristina Martínez compartiendo micrófono en Su verso para hacerle un fiel homenaje de despedida a El Columpio Asesino, donde Abraham se deja poseer durante 2:26 min por el espíritu de los navarros y escupen contra la disonancia entre lo auténtico y lo artificial de la vida moderna.

Y es que esta fantástica sinfonía caótica alberga canciones sobresalientes como La aventura, que invita a subir aún más el volumen, tanto por su energía imparable como por el retrato optimista y valiente que ofrece, haciendo guiños al universo de “El Mago de Oz”. En esencia puede entenderse como oda a vivir el momento y fluir con lo que la vida nos trae, dejando atrás el remordimiento de esconderse: de hecho la frase «No me arrepiento» (en la que irrumpe como coro la reconocible voz de otro amigo, Iván Ferreiro) se constituye como lema liberador. Y de manera concisa, la letra consigue una especie de reflexión sobre las rutinas grises y la importancia de no tomarlas demasiado en serio, aunque también anima a trazar una travesía propia en medio del caos de la cotidianidad acelerada.

El corte Nada fue uno de los efectivisimos primeros adelantos de este disco, que mediante dardos afilados apuntan a las imposturas de la vida moderna, y subrayan la resaca vital y la ansiedad social que nos engulle a todos: las relaciones vacías, la pose, la ocultación de sentimientos, y la demonización de no hacer “nada”.

En El Festín a golpe de tecno duro, marca otro de los puntos álgidos de la grabación mientras conduce hacia un terreno más oscuro, con una atmósfera que evoca una fiesta descontrolada y decadente, como si los de León Benavente nos invitaran a una bacanal u orgía de los sentidos, llena de aguda ironía y sarcasmo. El ambiente teatral y surrealista (plasmado a la perfección en el videoclip que se inspira de lleno en el universo David Lynch) queda muy bien arropado por las potentes líneas de teclado y sintes, mientras Boba se mueve con soltura entre lo grotesco y lo sublime. “No ha llegado la sangre al terciopelo en el festín” es una frase que resume perfectamente la estética de la canción: una celebración que está al borde del colapso mientras la bola de espejos sigue girando como un testigo indiscreto.

Por otro lado y digna de señalar como uno de los puntos fuertes del disco, se encuentra la lírica de las letras, como León Benavente suelen acostumbrar. Con su inconfundible ironía y crudeza, y su capacidad para entrelazar referencias culturales con críticas sociales, las canciones lindan entre el desencanto, la resignación y el carpe diem. A la moda, que le deja protagonismo pleno al bajo de Baos, encapsula esta tensión de manera perfecta: mientras se burlan de la necesidad constante de estar a la altura de las expectativas sociales, (“ (…) Así que vete y déjame en paz, he perdido mucho tiempo demostrando todo mi talento”), también reconocen la triste dificultad de mantenerse visible en un mundo donde todo es efímero.

Por otro lado, Baile existencialista, Qué cruel plantean escenarios -a mi juicio- mucho más intrascendentes y fieles a la atmósfera de “rave” y música de baile en trance. Y aunque Brillando podría meterse en este mismo saco, le hago una mención especial porque combina el guiño a Volando alto (Vamos a volvernos locos, Warner, 2019), sobre todo en el estribillo, introduciendo líneas que coquetean con la música urbana, que aunque a mí sí me puede funcionar como fórmula original, comprendo que haya a quien le resulte chocante.

Como conclusión, el álbum cierra con Gerry, tema que baja las revoluciones y nos ofrece un momento de respiro tras la intensidad de las canciones anteriores, tomando el título de la película de Gus Van Sant, y sirviendo de epílogo donde el desencanto y la reflexión toman el protagonismo, venciendo el pulso a la despreocupación que reinaba anteriormente. Aquí, nos hacen comprender y aceptar el caos, un cierre perfecto para una sinfonía que, a pesar de su nombre, nunca pierde el control y mide perfectamente tanto el mensaje como el efecto que desean generar: “Sé que ya no piensas en mí / que el tiempo me ha empezado a borrar / pero mira, lo que cuenta es que sigo aquí / diciendo lo que quiero decir / la luna está empezando a salir / la hora en la que empiezo a pensar / que estoy más lejos de donde partí / y espero que alguien venga a por mí” )

En definitiva, Nueva Sinfonía Sobre El Caos es una evolución inteligente en el camino de León Benavente, donde demuestran valentía y habilidad en un escenario arriesgado. Es cierto que, cuando se le dedican las primeras escuchas, una echa de menos -en secreto no tan cofidencial- las bases pesadas y más rockeras de los primeros trabajos, aunque admito que sin ser consumidora de música tecno, este disco lo pone fácil para subirle el volumen y querer perder el control.

Otro hecho innegable es que, hagan lo que hagan, por audaz que resulte, los cuatro monos siguen sonando a ellos mismos y no abandonan el espíritu tan desvergonzadamente elegante que hasta la fecha, ningún otro grupo atesora en nuestro territorio. Por tanto, la osadía de esta aventura reafirma que, en medio del caos, siempre hay lugar para la música.

Escucha aquí la Nueva Sinfonía Sobre el Caos de León Benavente