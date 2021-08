¿Se puede tener nostalgia de algo que no te ha pasado? A veces pasa que imaginas cómo serían ciertas cosas con la música adecuada y cuando vuelves a esos recuerdos entra la nostalgia, nostalgia de algo que no ha pasado y quizá no pasará así como de un sonido que no vivimos en su máximo en carne propia, pero nos sentimos trasladados a esa época. Lo pregunto porque algo así pasa siempre que Leon Bridges empieza a sonar.

Leon Bridges tiene algo que caracteriza su carrera: Nos transporta a décadas, sonidos, historias y experiencias que se sientan nuestras. Todo empezó en 2015 con Coming Home que revivió el soul de los 60 y sus raíces sureñas, con una voz que evocaba a Sam Cooke para luego dar paso a Good Things, material que nos trasladó a los 80 y principios de los 90 con el R&B y neo-soul. Ahora, en 2021, no es la excepción, con Gold-Digger Sound lo vuelve a hacer, título que es un homenaje al estudio de grabación de Los Ángeles, Gold Digger, donde fue escrito y grabado este material, que de hecho no sólo es un estudio, también es bar y hotel.

Gold-Digger Sound nos hace sentir encapsulados en alguna época anterior, en Santa Mónica, pero todo visto desde los ojos de Bridges, pues el material es una recolección de vivencias del cantautor que estuvo ahí durante dos años. Todo esto viene acompañado de canciones mid-tempo o aún más lentas, casi rosando la falta de alegría.

Ahora, ¿qué significa esto para el disco? Para nada que sea algo aburrido o sin emoción, todo lo contrario. De hecho, por varios momentos del disco su voz nos remonta a Frank Ocean, con entonaciones prolongadas, por momentos discretas y que pueden contradecir con el poder vocal que se le conoce a Bridges que a su vez se mezcla a la perfección con una sutil colisión de reverb en la guitarra eléctrica, creando piezas suaves que por encima parecieran muy ligeras y sencillas, pero deconstuyéndolas encontramos capas de varios sonidos que armonizan a la perfección. Un gran trabajo de Bridges y sus productores Ricky Reed y Nate Mercereau.

Adentrándonos en el disco nos encontramos con Born Again, la canción que abre el disco en donde Leon nos habla de la experiencia de sentirse solo y estar persiguiendo las memorias que tenemos en nuestro interior (la nostalgia nuevamente), que además cuenta con la colaboración de Robert Glasper. Y hacemos una parada desde esta primera pieza porque nos da la nota de cómo será este material de principio a final. Motorbike es otra gran muestra de la capacidad de Bridges para volver más pop y digerible a las masas el soul, iniciando con una ligereza en la guitarra y batería permitiéndole a la voz entrar poco a poco para llegar al punto máximo antes del coro.

Gold-Digger Sound es muy personal, pues todas son piezas hechas por sus vivencias, por lo que Leon nos deja ver que en Why Don’t You Touch Me, como todos, también necesita atención, pero todo esto mientras su relación va destruyéndose y desapareciendo, mientras se pregunta qué habrá hecho mal, una situación en la que varios nos podemos sentir identificados. Pero por otro lado también canta al amor en Magnolias, donde presenta una situación de amor tan puro y orgánico que le es imposible dejar.

Siguiendo con la línea romántica encontramos Details, una pieza en la que preocupado porque su pareja encuentre a alguien más él le recuerda como pone atención a cada detalle de ella para conocerla como nadie más, esto mientras musicalmente tenemos una master class de sonidos conmovedores, ritmos profundos y envolventes que bien podrían ser una jam session, que también podemos notar en los temas Magnolias y Sho Nuff.

Sin duda uno de los momentos más interesantes del disco es Sweeter, un tributo a George Floyd, el hombre afroamericano que fue asesinado por un policía en Mineápolis. Un tema que sin duda toca fibras fuertes y marca un momento muy profundo pero muy bien llevado con la colaboración de Terrace Martin. Y para cerrar este viaje tenemos Blue Mesas, donde Bridges vuelve a este sentimiento de aislamiento y soledad que incluso puede surgir cuando estamos rodeado de un grupo de amigos (¿Te suena familiar?).

Gold-Digger Sound es, líricamente, el mejor trabajo de Bridges, desnudándose en sus sentimientos y llevándonos a esos momentos encapsulados por este material donde nos sumerge en sus vivencias y nos hace parte de ellas, haciéndonos sentir nostalgia de algo que no hemos vivido, y es que al final de eso se trata la música, de transmitir. Pero musicalmente hablando no se queda atrás y es que tiene una producción magistral, hecha muy meticulosamente y pensada con mucho cuidado, permitiendo que todos los temas a pesar de ser ligeros y suaves no pierdan fuerza ni se sientan faltos de emoción. Sin duda alguna se trata de un álbum fácil de escuchar que se coloca como uno de los más completos del año.

