Levitants – ¿Qué arderá mañana?

Hay discos que necesitan varias escuchas para ir sacándoles el jugo y otros que, por mucho que les des vueltas, tardan más en encontrar su sitio. ¿Qué arderá mañana?, lo nuevo de los vallisoletanos Levitants, es de esos trabajos que me han dejado más dudas que certezas. La banda llega con ganas de ampliar paleta, con guitarras que tienen mucho peso y una producción trabajada, buscando un sonido más amplio y diferente. Una propuesta ambiciosa que, en mi caso, no termina de convencerme del todo.

Se aprecia desde el principio la intención de la banda de no quedarse en un terreno conocido. El álbum va pasando por distintas texturas y registros, mientras la producción de Javier Vielba aporta capas y matices y deja espacio para que las guitarras tengan bastante protagonismo. Hay ideas y trabajo detrás, aunque en mi caso no todas terminan de funcionar de la misma manera.

Dentro de ese recorrido hay, eso sí, dos canciones que consiguen cambiar bastante mi percepción del disco. “Pechocuchillo” es probablemente la que más agradezco cuando llega. Tiene una energía mucho más directa, unas guitarras que pesan y un punto canalla que le sienta especialmente bien a la banda. Aquí sí encuentro esa mezcla de contundencia y personalidad que en otros momentos del álbum se me escapa. No necesita demasiadas vueltas para entrar y, quizá por eso, termina siendo uno de los cortes que más se quedan conmigo.

“Las cosas importantes” juega en un terreno completamente diferente. Más melódica, más contenida y con ese aire synthpop que la propia banda señala entre las influencias del disco, encuentra una sensibilidad que me resulta bastante más fácil de disfrutar. Hay algo más inmediato en ella, una melodía que respira mejor y que hace que todo encaje de una manera especialmente natural. Es, de hecho, la canción en la que más claramente siento que todo lo que hay alrededor – producción, arreglos y melodía – está al servicio de la canción y no al revés.

Son dos canciones muy diferentes entre sí, pero quizá ahí esté precisamente la clave de por qué funcionan para mí. Una apuesta por la fuerza y la otra por la melodía, pero las dos consiguen algo que echo de menos en buena parte del disco: que, una vez terminan, tenga ganas de volver a ellas.

Aun así, hay algo que Levitants sigue teniendo y que este disco no cambia: sus directos. Porque si algo han demostrado a lo largo de estos años es que sobre un escenario la banda crece enormemente, y ahí nunca suelen defraudar. Quizá sea precisamente en directo donde muchas de las guitarras, la energía y ese carácter que a veces echo de menos en el disco encuentran su lugar natural.

Escucha aquí el trabajo de The Levitants