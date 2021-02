Lia Ices vuelve después de más de 6 años desde el lanzamiento de su segundo LP, Ices, y lo hace mostrando una nueva faceta. Lia ha formado una familia en los últimos años y nos habla de su cara más familiar y nostálgica en Family Album. La introspección que hay detrás del album no es únicamente sobre la familia que tiene ahora, sino también echa un vistazo hacia el pasado y nos enseña su lado más nostálgico. Su madre era fotógrafa y probablemente sea una de las inspiraciones para este LP.

Hablar de amor, décadas y nostalgia es lo más adecuado para decribir este álbum. Earthy, la canción que abre el álbum y que ya había lanzado hace unos meses, te lleva de golpe a los 70, con un piano y unas letras que te hablan de su infancia. Pero aquí no se para el viaje, porque los 60 llegan con Hymn, una preciosa balada con la que saca un trozo más de su corazón. Young On The Mountain es otro viaje, pero esta vez a la naturaleza. Realmente Lia tiene esa capacidad para transportate a donde quiere. Incluso te lleva de concierto en Anywhere At All, en el que su voz de repente se vuelve distante y en cierta forma distorsionada, como si de pronto estuvieras viéndola en directo.

La energía crece en I’m Gone, donde la nostalgia también se apodera de ella. Pero esta fuerza de I’m Gone ha quedado totalmente atrás en Family Album, la canción que da nombre al disco. Aquí la nostalgia no es con el pasado, es con ella misma, es la forma de no quedarse en el olvido. Y el final del álbum es un manifiesto por el presente y el futuro. Our Time cierra el álbum con un nuevo ritmo acelerado del piano, pero sin perder el estilo con el que ha avanzado.

Son principalmente la voz y el piano los que marcan el tono desde el principio. Además, es muy patente lo personal que es este álbum para ella, en todo momento sientes que te habla desde el corazón. La capacidad de Ices de abrirse de esta manera, sin ser visceral, y con un sonido tan cuidado es algo que debemos admirar y poner en valor.

Escucha aquí Family Album de Lia Ices