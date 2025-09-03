Liela Moss – Transparent Eyeball

«Este álbum fue el proceso más espontáneo que he vivido en veinte años. Me hizo comprender lo que es sentir desapego de algo creativa, sin dejar de acariciar cada pequeño brote a medida que crece. ¿Cómo podemos los humanos resolver conflictos cuando estamos tan obsesionados por la lucha de poder? ¿Cómo podemos detectar mejor los miedos que nos inspiran el daño que nos hacemos unos a otros?» (LIELA MOSS)

Liela Moss es una talentosa artista británica conocida por su trabajo como vocalista y compositora en la banda The Duke Spirit (cinco álbumes). En solitario posee cuatro trabajos de estudio. A saber, My Name is Safe in Your Mouth (2018), Who de Power (2020) e Internal Working Model (2023). Con una trayectoria musical diversa y una estética única, Moss ha cautivado a la audiencia con su música introspectiva y emocionalmente cargada. Ha trabajado para los diseñadores de moda Alexander McQueen y Phillip Lim.

Transparent Eyeball, cuarto álbum en solitario, fue lanzado el 11 de octubre de 2024 a través de su propio sello discográfico, Mother Figure Records. Este álbum es el resultado de un proceso creativo espontáneo. Refleja la pasión de Moss por explorar la condición humana y las complejidades de las relaciones. Musicalmente combina elementos de rock, pop y trip hop. Trabajando con el dúo de producción IYEARA (Mark Lanegan y Humanist), la música de Moss se caracteriza por su atmósfera introspectiva y emotiva. Sus letras exploran el amor, la pérdida y la búsqueda de conexión.

Esa temática queda reflejada en su fascinación por la condición humana y las dinámicas de poder en las relaciones. Canciones como Conditional Love y Reward sugieren una exploración profunda de la intimidad y la vulnerabilidad. El título del álbum, Transparent Eyeball, puede interpretarse como una metáfora sobre la necesida de claridad y comprensión en un mundo complejo.

LA CAPACIDAD DE VER LAS COSAS

El título del álbum es un concepto intrigante que puede sugerir una visión clara y objetiva del mundo, sin distorsiones ni prejuicios. El ojo transparente representa la capacidad de ver las cosas tal como son, sin filtros ni sesgos. También puede referirse a la percepción y conciencia de uno mismo y del mundo que lo rodea. El título hace referencia a una mayor comprensión y conciencia de las propias emociones, pensamientos y experiencias. En algunos contextos, podría tener connotaciones espirituales o místicas, representando una conexión con lo divino o lo trascendental. Finalmente, podría sugerir una sensación de vulnerabilidad y apertura, como si el ojo transparente estuviera expuesto y receptivo a las influencias y experiencias del mundo.

En el contexto del álbum el título podría reflejar la temática de introspección, el autoconocimiento y la conexión emocional. El título podría sugerir una búsqueda de claridad y comprensión en la vida, y una mayor conciencia de las propias emociones y experiencias.

Independientemente de estos significados, Transparent Eyeball consolida a Liela Moss como una artista innovadora y emocionalmente profunda en la escena musical actual. Con su mezcla única de estilos y su enfoque en la introspección y la emoción, Moss continúa cautivando a la audiencia con su música. El álbum ha recibido críticas positivas y ha sido bien recibido por los fanáticos de la música indie, dark y alternativa.

EL HECHIZO DEL RANGO MEDIO

Liela Moss tiene una voz que se caracteriza por ser suave, etérea y emotiva. Su estilo vocal es bastante distintivo, con un tono que combina fragilidad y fuerza. Ello le permite transmitir sentimientos profundos y melancólicos en su música. En cuanto a registros vocales, suele moverse en el rango medio a alto. Desarrolla un efectivo de notas agudas y un control delicado de la respiración. Su técnica vocal le confiere diferentes matices. Desde susurros suaves hasta notas más expresivas y poderosas. Con esto genera una sensación de intimidad y vulnerabilidad en su interpretación. Su estilo vocal es ideal para géneros como el indie, dream pop y art rock, donde la atmósfera y la sensibilidad son fundamentales.

DENTRO DEL GLÓBULO TRANSPARENTE

Prism es la apertura enérgica que establece el inicio tonal del álbum. Es un tema que se sumerge en el interior del globo introspectivo introspección. Destripa la percepción y la manera en que interpretamos el mundo que nos rodea. La canción utiliza la metáfora de un prisma para representar cómo nuestras experiencias. O de esas emociones y pensamientos que pueden distorsionar o iluminar la realidad.

A través de la letra, Liela Moss reflexiona sobre la subjetividad de la percepción. La búsqueda de claridad en medio de la complejidad emocional y sensorial. La atmósfera musical suele ser íntima y etérea, complementando el mensaje de exploración sobre el entendimiento interno.

Dark Kitchens presenta una atmósfera psíquica y un lenguaje que despierta sensaciones de aislamiento, secretos y transformación. La mención de «dark kitchens» (cocinas oscuras) desvela espacios clandestinos o aspectos ocultos donde se «cocinan» los distintos ingredientes de la vida o la mente. La oscuridad sugiere misterio, lo desconocido, y quizás un refugio donde suceden cosas no visibles para el exterior. La letra alude a procesos endógenos o externos que implican evolución. Las áreas ocultas o en sombras son necesarias para el crecimiento. Esa atmósfera transmite una sensación de incomunicación, que conlleva a la reflexión explorativa de uno mismo.

Conditional Love es una exploración profunda sobre el amor condicional, la vulnerabilidad emocional y la búsqueda de autenticidad en las relaciones. Manifiesta una sensación de inseguridad y lucha por encontrar un amor que sea genuino y sin condiciones. En contraste con relaciones que dependen de expectativas o requisitos específicos. Es decir, cuestiona las condiciones que acompañan al amor, sugiriendo una añoranza por un amor que sea aceptado sin reservas.

En base a ello, Leila expresa la dificultad de abrirse completamente y mostrar su verdadera esencia en un entorno que puede ser restrictivo o superficial. Existe un deseo de encontrar una conexión real, lejos de las máscaras y las expectativas sociales. Por una parte, representa la búsqueda de conexión y comprensión, reconocimiento y disputa interna por hallar un sentido y recompensa en la vida. Hay una sensación de anhelo y reflexión sobre las acciones y sus consecuencias, así como un deseo de ser valorada o comprendida. La narrativa puede estar centrada en la espera de algo que valide el esfuerzo personal. O en la lucha por alcanzar un estado de paz o satisfacción interna.

Something I Left Behind invita a pensar cómo las experiencias pasadas, perdidas o dejadas atrás, continúan formando parte de uno mismo. Es un reconocimiento de que no todo se puede dejar atrás, y que esas sombras o recuerdos siguen influyendo en el presente.

Blue muestra la versatilidad de Moss. Es una pista que evoca sentimientos de melancolía, abstracción y deliberación. El color azul a menudo simboliza tristeza, calma o profundidad emocional, lo que refleja una indagación de sentimientos internos, de pérdida o de rastreo reposado.

Sticky La palabra en inglés puede tener varios significados y simbolismos dependiendo del contexto en el que se utilice. En un sentido literal, se refiere a algo que es pegajoso o adhesivo, como una sustancia o un objeto que se adhiere a otra superficie. En un sentido figurado, simboliza algo que es difícil de dejar ir o soltar, como una relación, un hábito o una emoción. También puede representar la persistencia o terquedad de algo o alguien que se niega a cambiar o moverse. En algunos contextos, puede encarnar algo que es confuso o enredado, como una situación o un problema que es difícil de resolver.

Freedom Like Goodbyes es una pista que ofrece la sensación de anhelo por la libertad, pero también reconoce la dificultad de soltar. Sugiere que la verdadera libertad puede estar vinculada a la aceptación de las despedidas y de que todo en la vida es transitorio. La canción puede verse como un reflejo de cómo las despedidas, aunque dolorosas, también liberan y permiten el crecimiento personal.

Real Future Begins sugiere un tema de renovación, crecimiento y cambio. En el contexto del álbum podría interpretarse como un momento donde la persona protagonista siente que está dejando atrás el pasado y comenzando un nuevo capítulo en su vida. El título también podría sugerir una búsqueda de autenticidad y verdad en la vida, en la que la se buscaría el verdadero yo y propósito. Finalmente, podría ser una expresión de esperanza y optimismo hacia el futuro. El individuo siente tiene la oportunidad de crear un futuro mejor para sí mismo.

Superior explora temas relacionados con la percepción, la autoconciencia y las dinámicas de poder. La letra puede reflejar una sensación de diferenciación o superioridad, quizás en el contexto de relaciones, identidad o autoconocimiento. La canción puede también abordar la idea de sentirse separado o distinto de los demás, buscando una posición de control o entendimiento más profundo.

CERRANDO LOS OJOS DE LA ESFERA

Liela Moss es una cantante y modelo londinenese. Es hija de la modelo Kate Moss y de su exnovio Jefferson Hack, directror creativo y cofundador de Dazed Media (Dazed Magazine). Anteriormente era conocida como Dazed & Confused, revista británica que abarca música, moda, cine, arte, estilo de vida y literatura.

Liela comenzó a modelar a los 14 años, la misma edad que tenía su madre cuando se inició. Ha modelado para Marc Jacobs Beauty y Miu Miu y otras marcas de alta gama. Su disco Transparent Eyeball es un álbum que refleja la creatividad y la pasión de Liela Moss por la música. Lleva el arte en la sangre. Con su enfoque en la introspección y la emoción, Moss continúa siendo una artista relevante y emocionalmente profunda en la escena musical actual.