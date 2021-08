Lo primero que se me viene a la mente al escuchar la más reciente producción de Lingua Ignota (Sinner Get Ready) es encontrarme en un tour de force en estado de gracia: este disco es un descenso al inframundo que nos llevará de la mano o arrastrándonos de ser posible por los bajos círculos de un infierno dantesco. Una ópera conceptual que nos narra las vicisitudes del camino empedrado del devoto.

Habrá quién no disfrute esta experiencia, pero para muchos otros, incluyéndome, es un viaje por un territorio repleto de tinieblas y redención. Composiciones desgarradoras que bien podrían ser el soundtrack de una vida repleta de problemas morales y éticos por las disposiciones y aberraciones que suelen contener algunas religiones al oprimir y presionar a los individuos a pasar por constantes sentimientos de culpabilidad por no hacer lo que ellos llaman correcto.

Así es como comenzamos con The order of spiritual virgins, tema de larga duración (nueve minutos) sentado en una base electrónica que reza por todo lo alto en un canto casi medieval cómo la ira divina es despiadada e incesante como el océano, vestida de una devoción eterna.

Siguiendo en el mismo tenor arranca I who bend the tall grasses, acompañada por un órgano que simula estar dentro de una celebración iniciática. La letra, impecable, vuelve a implorar al glorioso padre que interceda por el individuo, pero de manera sarcástica ya que ella misma no puede alejarse de él.

Si aún no se capta el mensaje que lleva el discurso que aborda Lingua Ignota estamos perdidos. Es claro, de entrada, que esta creación artística no es para todos los oídos, sin embargo, el resultado y lo que provoca en uno es sumamente satisfactorio. Es como si (por momentos) mezcláramos a Christian Death con Dead Can Dance y ambos tuvieran un hijo tuerto con voz de profeta que reniega de los límites establecidos por las creencias dogmáticas.

Lingua Ignota es el proyecto de la música multi instrumentalista Kristin Hayter que posee tres discos anteriores: Caligula (2019), All bitches die (2018), Let the evil of his own lips cover him (2017) y un par de EPs. De formación clásica, Kristin expone en esta su última creación, desde su particular visión, los vericuetos que existen dentro de la devoción a Dios en el cristianismo.

Barroco, clásico, industrial, experimental; son algunos de los géneros que abarca la propuesta musical de la nacida en California en 1986, propuesta que si bien no cautivará ciertos sectores sí lo hará de manera certera en los ávidos buscadores del arte vuelto canción.

Sinner Get Ready, como su nombre lo insinúa, es el pecador contemporáneo que quizás está listo para romper las cadenas, y este -larga duración- no hace más que sorprenderme conforme va girando. Al llegar a la penúltima pieza, Man is like a spring flower, la intensidad ha disminuido un poco para dar paso a un coro con dejos gospel que, casi a capella, de manera desnuda, resaltada por un piano desdentado repite de manera obsesiva / The heart of man is… De pronto, in crescendo, nos encontramos con un cambio radical de estructura que pasa a cánticos acompasados que se disuelven lentamente dentro de la misma canción.

Acto final, el track se corta y da entrada al siguiente y último, The solitary brethren of Ephrata, con una conversación entre dos personas, propiamente una entrevista en la que la interlocutora entrevistada muestra su fanatismo exclamando que no le preocupa la pandemia que atravesamos pues ella está cubierta con la sangre de Cristo. Esto en una especie de canción de cuna adormilada que navega entre dos puntos que suben y bajan. La letra, una narrativa reiterativa que nos transporta a una misa inexistente: Paradise will be mine / All my pains are lifted / Paradise is mine / All my wounds are mended / Paradise is mine.

Simple y sencillamente sublime, abigarrado, de altos vuelos: razón de más y de peso para creer a ciegas en que en el espectro sonoro actual sí hay intenciones y creaciones de calidad que no se quedan en las zonas de confort recurrentes. Una maravilla.

Escucha aquí lo nuevo de Lingua Ignota