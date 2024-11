Linkin Park – From Zero

«Aunque el título del disco revela una intención de empezar de cero, queremos enseñar a nuestros hijos que cuando caes, tienes que volver a levantarte y volver a intentarlo»

LINKIN PARK

Cuando mi hija tenía 14 años (ahora ya con 35) era fan extrema de Linkin Park, recuerdo que en su habitación de adolescente sonaban constantemente sus discos. La muerte traumática (2017) de su cantante Chester Bennington supuso un shock tremendo para ella y para todos los jóvenes seguidores de la banda de aquel tiempo (Soldiers).

Años después de aquella mítica banda que arrasaba las largas filas de teenagers de la época (1996-2017), Linkin Park ha regresado con dos nuevos miembros entre sus filas, un nuevo álbum y una misión metida entre cejo y cejo: volver a ser una banda de referencia entre los jóvenes de hoy y recuperar aquellos seguidores que tiempo atrás fueron fans de la banda.

Ese nuevo trabajo acaba de publicarse (15/11/2024) bajo el frío nombre de From Zero, un calificativo que, por sí mismo, tiene un claro mensaje: empezar desde cero, una frase que demuestra la actitud renacentista de la formación. Las cita inicial a este artículo reflejan claramente la intencionalidad de este nuevo trabajo. El álbum ha sido grabado en los EastWest Studios de Los Ángeles por Warner Records.

From Zero trata de ser un homenaje a sus orígenes pero a su vez un resurgimiento tras siete años de ausencia. Es una clara reafirmación de que la banda sigue todavía vivaz y que ha superado los traumas del pasado. Según parece está dispuesta a recorrer con nuevos bríos ese largo camino que una vez trazaron. Refiriéndose al nuevo disco, el propio Mike Shinoda ha comentado: «En términos sonoros y emocionales el nuevo álbum trata aunar el pasado, el presente y el futuro, abrazando nuestro sonido característico de manera nueva y llena de vida».

Son palabras que parecen haber sentado bien al hijo de Chester, Jaime Bennington, quien comentó de manera contundente que la cantante Emily Armstrong estaba unida a la iglesia de la Cienciología, secta que transmite una filosofía contraria a las letras expresadas por la formación original de Linkin Park. Pero además, Jaime criticó la amistad que mantuvo Emily con Danny Masterson, un ex actor y miembro vinculado a dicha Iglesia y que en 2023 fue condenado por abusos sexuales. La cantante pidió disculpas públicamente y manifestó su posterior decepción cuando tuvo conocimiento de la condena de Masterson. Jaleos aparte, cabe preguntarse… ¿Quiénes son realmente Emily Armstrong y Colin Brittain, los dos nuevos fichajes del nuevo Linkin Park?

Emily Armstrong, proviene por ser la vocalista de la banda Dead Sara, conocida por su sencillo Weatherman de su álbum debut y homónimo Dead Sara (2012). Sorpresivamente posee cierta similitud vocal con Chester Bennington. En cuanto a Colin Brittain, cabe decir que es un baterista y productor que ha trabajado con Papa Roach y 5 Seconds of Summer, entre otras formaciones. Como nuevo miembro sustituye a Rob Bourdon, baterista original de Linkin Park que en su día se distanció de la banda.

Linkin Park es una banda estadounidense de rock procedente de Agoura Hills, California, formada en 1996. Actualmente está integrada por el vocalista, compositor y guitarrista rítmico Mike Shinoda, el bajista Dave Farrell, el DJ Joe Hahn, el guitarrista principal Brad Delson, el baterista Colin Brittain (nuevo miembro), y la vocalista y compositora Emily Armstrong (nuevo miembro). El nombre del grupo es un juego de palabras haciendo referencia al Lincoln Park en Santa Mónica.

VAYAMOS AL DISCO…

El álbum se compone de 10 temas completos más un breve corte previo de 22 segundos como intro. Las melodías se desarrollan de manera pegadiza, con algún instante de calma y coros de fácil digestión. Podemos decir que se trata de un disco con mucha potencia con algún tinte de suave melosidad.

From Zero (Intro) es la encargada de romper ese silencio sepulcral de siete largos años desatando una introducción de corte sinfónico y épico que nos conduce a una entrada envolvente que a los pocos segundos da paso a The Emptiness Machine, la máquina que exprime el vacío: «Dejé que me abrieras solo para verme sangrar. Renuncié a lo que soy por lo que querías que fuera». La pista es pura marca Linkin Park.

Acto seguido, surge Cut the Bridge, un título que parece indicar la necesidad de cortar los puentes del pasado y superar las aflicciones con el fin de tender nuevos enlaces: «Algo en mi cabeza se siente roto. Soy el gas de un quemador abierto. Soy una cuerda floja sostenida por una pinza de ropa, aguantando pero con la presión creciendo. Quiero ir a la luz y no a la sombra. Pero la rama no es brillante como la flecha».

Heavy Is the Crown arranca como cuarta pista. Es una clara afirmación de lo duro que es mantener una corona como alegoría a la fama: «No hay vuelta atrás en este camino una vez que ha comenzado» y la necesidad de recuperar el reinado perdido («Pesada es la corona que sigue todavía sangrando»). Es una exaltación al desaparecido Linkin Park primigenio. Se trata de una pista musculosa. Emily Armstrong rompe son sus alaridos salvajes. La pista fue el tema oficial del Campeonato Mundial de League of Legends 2024. Linkin Park, aunque se encontraba de gira, cantó la canción en directo en el O2 Arena durante la ceremonia de apertura de la final.​

Entramos de pleno con Over Each Other, un corte que construye una cadencia que se adhiere como el coral a la roca. La letra deja expresa esa necesidad de búsqueda desde la propia inseguridad: «Buscando color en el blanco y negro, los rascacielos que creamos sobre terreno inestable».

Y llegamos al corte más fiero, donde las guitarras revientan y la voz de Emily desata su monstruosidad al límite. Casualty es una bomba de relojería que estalla desde el primer segundo. No hay tregua ni tiempo para pensar como juntar los cables. Todo revienta en despiadada potencia y quiebra salvaje. Los contrapuntos marcan ferozmente el ritmo, y la rabia se desata en busca de una identidad en tiempos difíciles: «No seré tu víctima (…) Es solo cuestión de tiempo (…) Sé todos los secretos que guardas (…) Mientras soy alimento para los perros (…) Déjame salir, libérame. No seré tu víctima».

Overflow, es un bellísimo corte donde la voz de Emily asciende como un arcángel del deseo y un demonio que contempla el final de todo: «Puedo sentir la presión viniendo (…) Pasando de un cielo blanco a un agujero negro. Pasando de la luz del sol a una sombra. Sé que no puedo hacer que esto se detenga. Estoy fuera de control (…) y veo el cielo caer. Puedo oír el futuro llamando. El suelo temblar mientras se abre para atraerme y hacerme caer en el olvido. Todo me da igual) (…) Aprieta el botón y acaba con el mundo de una vez». El tema viene a ser como ese recuerdo que nos aprisiona y que mata nuestra capacidad de esperanza. Existe demasiado dolor que soportar. Nada mejor que acabar con todo.

Eso alisa el camino hacia un nuevo estallido de rabia y ferocidad. Two Faced se planta como la bestia de dos caras, como es realmente la vida, con lo bueno y lo malo. La letra es un diálogo a dos bandas, una acusa a la otra de sentirse atrapada entre las reglas que impone y las verdades que no son; por ello, a veces, nada mejor que volver a empezar: «Me pusiste al límite pero me dijiste que no era verdad. (…) Tus reglas no son justas (…) La luz no está ahí (…) La última vez me señalaste (…) las cosas que no hiciste (…) Ahora ya es demasiado tarde para elegir un bando».

En consecuencia, aparece Stained, como un temazo de marcado un recordatorio: el Linkin Park inicial. Es como oír a Chester Bennington en versión femenina. Quizás de ahí viene el título de la pista: «Hay sudor en tus manos mientras el tiempo empieza a correr. Tropezando con las palabras, la coartada empieza a resbalar. Quieres despertar de la pesadilla (…) pero ambos sabemos que (…) intentas ocultar la marca pero no se desvanece».

IGYEIH, palabra cuyo significado puede ser la contracción abreviada de «I Gave You Everything I Had» (Te di todo lo que tenía). Es otro de los temas que perfora los oídos. El sonido y la letra fulminan a cualquier mortal: «Te doy todo lo que tengo pero estoy agrietada y abierta de par en par, muriendo por una gota. Todo lo que me das es tu fealdad (…) No eres tan honesto como actúas. Solo eres un demonio con un complejo de Dios (…) De ahora en adelante, no te necesito. De ahora en adelante, tengo amnesia».

Good Things Go, clausura la gran bestia, y lo hace al más puro estilo Chester Bennington. Un final épìco para un final mítico. Las voces de Emily junto el rapeo de Mike Shinoda, desatan toda su furia y tempestad emocional: «Siento que ha llovido en mi cabeza durante cien días. Me miro al espejo (…) y me canso tanto de apagar incendios e inventar mentiras. Compruebo mis ojos en busca de algún tipo de luz, pero no hay nada dentro (…) A veces las cosas malas ocupan el lugar donde van las cosas buenas».

La pista indaga los argumentos que están en fractura, el remordimiento que acecha y la esencia efímera de los instantes más valiosos de la vida. Bajo una letra agitada y frágil, se plasma la voluntad de atrapar las cosas buenas que inevitablemente se escapan. Musicalmente, une armonías nostálgicas con coros purgantes y fogosos, amparados por una mixtura de guitarras recias y electrónica gaseosa.

Concluyendo, From Zero es un disco que combina la trayectoria que ha tenido Linkin Park a lo largo de los años y afianza su permanencia gracias a los nuevos talentos de Emily Armstrong y Colin Brittain y el coraje del resto de miembros, especialmente de Mike Shinoda. Todos, especialmente Emily, logran recuperar la esencia de lo que fue la banda anteriormente. Sin duda, es un álbum impresionante de principio a fin, a pesar de que pueda haber opiniones contrarias o reflexiones que indiquen irregularidad en el plástico o carencia de novedad. Pienso honestamente que es un trabajo digno, probablemente hijo de ese amor actualizado entre Meteora e Hybrid Theory.

Recordemos por último que estamos hablando de una banda con 24 años de existencia y un parón de 7 años entre medio, motivado por la muerte de su núcleo central, Chester Bennington, el gran líder de la banda. Una experiencia trágica de compleja digestión y difícil de evacuar pero que al final ofrece un resultado ampliamente solidificado.

Cabe decir, además, que estamos ante una formación con tan solo siete discos de estudio, desde su despertar con Hybrid Theory (año 2000) hasta su octavo y reciente trabajo From Zero (2024). Estamos hablando de una agrupación legendaria, con más de 20 millones de copias vendidas y más de 120 millones de dólares recaudados hasta la fecha. Estamos hablando de un grupo de música que ha sabido mantener el duelo y el recuerdo de su alma más preciada, su líder fallecido, superar todo el dolor que esto ha supuesto, y tener la valentía de volver a retomar el camino que dejó para la posteridad el compañero desaparecido.

Todo ello demuestra, probablemente, el deseo de que el legado de Chester Bennington no sea olvidado. Pero la ley de la vida marca su continuidad y veremos lo que el tiempo deparará de este neo renacimiento. From Zero es extremadamente triunfante porque recupera esa magia de antaño, sin embargo, al mismo tiempo, puede ser un arma de doble filo ya que no será fácil desprenderse de esa huella pasada y encontrar una nueva personalidad libre de traumas anteriores.

Por tanto, fascine o no a los acérrimos soldiers, a los condicionales críticos o deslumbre a los recién llegados seguidores, hay que admitir que este Linkin Park 2.0 ha sabido renacer de sus propias cenizas y poner de manifiesto que todavía tiene larga cuerda que soltar. Han sido listos al incorporar una mujer como frontwoman y creo que Chester, esté dónde esté, se sentirá sonriente de contemplar que su mítica banda sigue aún viva y al pie del cañón.