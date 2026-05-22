Un disco en combustión

En ocasiones uno sueña que despierta y nota cómo el cuerpo se ha congelado bajo una gravedad extrema, hasta que una cerilla prende los vapores del aire y todo estalla de golpe. Esa imagen traumática dialoga con la novela de Stieg Larsson «La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina», donde basta un gesto mínimo para detonar años de tormento acumulado. En esos breves instantes la conciencia colapsa y se libera el éxtasis de haberlo dinamitado todo, como un reloj enloquecido que por fin estalla.

Gravity Freeze es justamente eso: un bidón de combustible que revienta y deja tras de sí un paisaje de fragmentos y desolación, la estampa que persiste tras la ardiente escucha del sexto álbum de estudio de Little Barrie; más aún cuando sabemos que se trata del primer larga duración firmado solo con su nombre tras la muerte de Virgil Howe en 2017. En consecuencia, estamos ante un trabajo que respira como un animal acorralado, atrapado entre la parálisis del sueño y la huida hacia adelante, y que termina por incendiarse en un vendaval de rock psicodélico, garage agitado y soul nervioso. En algunos momentos me recuerda a la mitica banda de los 70, May Blitz, especialmente en el sonido de las guitarras.

En las tripas de la gravedad congelada

Gravity Freeze ve la luz el 22 de mayo de 2026 bajo el paraguas del sello Easy Eye Sound, casa de fetichistas del tono y el groove analógico. El álbum se grabó y mezcló en Rat Salad Studios, en Hornsey, Londres, con Rupert Lyddon como coproductor, ingeniero de grabación y arquitecto de sonido junto a Barrie Cadogan, mientras que el máster definitivo corre a cargo de Tom Forrest.

En lo instrumental, Cadogan se reparte voz, guitarras, bajo y percusiones menores, acompañado por Lewis Wharton al bajo principal y Tony Coote a la batería, que asume el rol espiritual del hueco que dejó Howe sin caer en la caricatura. Lyddon añade címbalo en More Bad Miles Of Road y sintetizador en Wire, mientras que Holly Quin‑Ankrah y Frida Touray aportan coros gospelizados en December y Luggin’ Hurt. Todo se ha concebido con mentalidad DIY, lejos de grandes presupuestos, cerca de válvulas recalentadas y cinta magnética imaginaria.

«A lo largo de una carrera de más de 20 años, Little Barrie ha demostrado ser una de las bandas más respetadas y resistentes del Reino Unido, creando un sonido que fusiona géneros y que abarca desde la explosión del blues británico de los 60 hasta el funk profundo, el hip hop y lo mejor del rock and roll de las últimas seis décadas» –Oficial Website

El título como herida

Cadogan explica que Gravity Freeze funciona como sobrenombre íntimo para ese momento de parálisis del sueño en el que ya has despertado, pero sigues atrapado en tu propio cuerpo. La imagen sintetiza el estado emocional de la banda tras una década de duelo silencioso, giras intermitentes y proyectos paralelos. Es como avanzar sin poder desprenderse de una fuerza invisible que los retiene, ya sea la memoria de Howe o el peso de más de veinte años de carrera.

El título también habla de una suspensión más amplia: del tiempo, de las modas, de una industria que ha seguido centrifugándose mientras el grupo respiraba hondo antes de dar el siguiente paso. Aquí la gravedad no solo se congela, se estudia como si fuera una antigua herida, y cada canción funciona como intento de recuperar la movilidad sin perder la consciencia de lo vivido.

El pulso del rock y sus sombras

Musicalmente, el álbum habita esa intersección tan suya entre rock británico clásico, blues norteamericano, funk sudoroso y soul áspero, con ramalazos de garage rock y destellos psicodélicos filtrados por una sensibilidad de indie rock universitario. No hay barroquismo ni capas innecesarias: guitarras con reverb justa, líneas de bajo que serpentean sin exhibicionismo y una batería seca, cercana, registrada como si estuviera en el centro del local de ensayo.

El trío huye del maximalismo y se aferra a un enfoque de «menos es más» que la propia banda subraya en las notas del lanzamiento: canciones tensas, concisas, texturizadas e infecciosas, pensadas para sonar tanto en club pequeño como en coche nocturno. A nivel de arreglos asoman pequeños lujos: címbalo tintineante que aporta suspense a More Bad Miles Of Road, discretos sintetizadores en Wire que empujan el disco hacia un jazz rock nebuloso, coros femeninos que tiñen de soul profundo el cuerpo central del álbum. Sin duda, es un álbum que explosiona como un tanque de combustible.

Una banda que vuelve con cicatrices

Formados a finales de los noventa en Nottingham y asentados después en Londres, Little Barrie llevan más de veinte años perfeccionando una fórmula esquiva que los ha convertido en banda de culto para amantes del rock psicodélico y del soul de guitarras. Su discografía ha transitado por sellos diversos y ha consolidado a Cadogan como guitarrista de confianza para medio Londres, de colaborador en giras con iconos del rock clásico a ser mano derecha de proyectos contemporáneos.

La muerte repentina de Virgil Howe en 2017 dejó en suspenso el futuro del grupo y convirtió Death Express en una especie de álbum maldito. Desde entonces, el nombre de la banda se dispersó en proyectos como Electric Wire Hustle y colaboraciones, mientras el núcleo creativo medía cómo seguir sin traicionar la memoria del batería. Gravity Freeze representa ese retorno oficial tras casi una década, ya con Tony Coote en los parches y Wharton de nuevo al frente del bajo, como si el ciclo se cerrara y abriera a la vez.

«Barrie Cadogan es uno de los músicos y guitarristas más respetados del mundo. Musicalmente ha trabajado para el cine y la televisión, componiendo e interpretando el tema principal de ‘Better Call Saul’, la galardonada precuela de ‘Breaking Bad’, y componiendo la banda sonora del documental ‘Year Of The Dog’. También ha contribuido a la música de estrenos de Hollywood, incluyendo’ Elvis de Baz Luhrmann’, participando en ‘Cotton Candy Land’ con Stevie Nicks y Chris Issak, y recibiendo elogios de la crítica por la aclamada serie dramática de la BBC, ‘Peaky Blinders’» –Oficial Website

Una discografía compacta y con colmillo

La discografía de Little Barrie nunca ha sido abundante, pero sí muy reconocible. Desde sus primeros pasos, el grupo dejó claro que no buscaba inflar catálogo, sino afilar identidad. Cada álbum ha funcionado como una variación sobre la misma obsesión: guitarras con nervio, groove tenso, ecos de blues, pulsación garage y una querencia constante por el soul más áspero.

Su debut, ya apuntó esa mezcla entre urgencia y estilo que más tarde se convertiría en sello. Después llegaron discos como We Are Little Barrie (debut, 2005), Stand Your Ground (2007), King of the Waves (2011), Shadow (2014) y Death Express (2027), trabajos que consolidaron su lenguaje y ampliaron sus bordes sin perder el pulso callejero que los definía.

Little Barrie no ha sido una banda de grandes mutaciones, sino de refinamiento: han preferido profundizar en la alquimia de siempre antes que dar volantazos gratuitos. Discos posteriores como Quatermass Seven (2020), Year of the Dog (Original Soundtrack, 2022), Instafuzz (2024) o Electric War (con Malcolm Catto, 2025), han dejadom una estela de altos vuelos, demostrando su habilidad para generar ritmos y estilos ajenos a lo normal.

La trayectoria también ha estado marcada por la dimensión intermitente de su historia reciente. Tras la muerte de Virgil Howe en 2017, la banda quedó en pausa, y ese silencio convirtió cada regreso en una declaración de resistencia más que en un simple lanzamiento. Por eso este nuevo album Gravity Freeze no se entiende solo como un nuevo disco, sino como una pieza que reabre una cronología detenida y la empuja otra vez hacia adelante.

Parentescos, ecos y fantasmas

En este sexto capítulo resuenan sombras de las grandes bandas de rock británico con querencia por el blues y el soul: la elasticidad de Cream, el filo rítmico de The Jam, la elegancia callejera de los primeros Primal Scream. La crítica anglosajona también ha señalado ecos de los instrumentales de Duane Eddy en la forma en que la pista More Bad Miles Of Road arrastra una melodía de guitarra sobre un pulso casi cinematográfico.

Sin embargo, el ADN de Little Barrie sigue siendo reconocible en cada compás: ese groove medio‑tiempo que nunca termina de estallar, la mezcla de riffs secos con líneas de bajo líquidas, el uso de silencios como arma principal. Más que parecerse a otras bandas, el trío suena aquí a versión depurada de sí mismo, como si hubiera pasado su propio catálogo por un filtro de destilación lenta.

La portada como una grieta

La portada muestra a la banda multiplicada en una sucesión de exposiciones superpuestas, instrumentos en movimiento y siluetas desdobladas sobre un fondo oscuro que apenas deja respirar al espectador. El efecto de arrastre visual sugiere precisamente esa «congelación de la gravedad»: cuerpos atrapados en un bucle de acción, incapaces de completar el gesto, como «frames» de una película que alguien ha decidido apilar en lugar de proyectar en secuencia.

El logo de Easy Eye Sound aparece como un sello blanco en la esquina inferior, recordando la dimensión casi documental de la imagen: más que una pose, es una radiografía del proceso creativo, una jam detenida a mitad de camino. La elección de colores cálidos en las prendas contrasta con el fondo negro y subraya el contraste interno del disco: calidez humana luchando contra un entorno de sombras, ruido y ausencia.

La voz de Barrie Cadogan

La voz de Barrie Cadogan se mantiene en ese territorio ambiguo entre crooner tímido y narrador urbano, con un timbre granuloso que nunca termina de romperse del todo. Canta en un registro medio, casi susurrado, apoyándose más en el fraseo rítmico que en el despliegue melódico, como si cada línea estuviera pensada para cabalgar el groove más que para imponerse sobre él.

Su manera de arrastrar las sílabas confiere a las letras una cualidad hipnótica que casa bien con las bases funk y los acordes suspendidos: no grita, no implora, simplemente observa, describe, deja caer las imágenes con una calma que a veces resulta inquietante. En los estribillos deja asomar cierta fragilidad soul, pero siempre contenida, casi en retirada, como si desconfiara de cualquier gesto grandilocuente.

La filosofía que abre la supervivencia

More Bad Miles Of Road abre el álbum con un bajo reptante y una guitarra que parece citarnos en un drive‑in abandonado, un riff que recuerda a la épica instrumental de los cincuenta filtrada por un garaje moderno. La letra describe kilómetros emocionales más que físicos, un viaje donde el cansancio acumulado se mide en errores, desvíos y promesas incumplidas, como si cada «bad mile» fuera una decisión que ya no tiene marcha atrás.

Desde ahí, It Isn’t Soul entra casi sin transición, como si fuera la réplica inmediata a esa carretera interminable: un tema que cuestiona qué significa realmente soul en tiempos de hiperestilización y playlists curadas por máquinas. Entre líneas se adivina un «no basta con sonar a soul, hay que vivirlo», un reproche suave a la superficie y un recordatorio de que el género es, sobre todo, una actitud ante el dolor y el deseo.

Con December, el clima se enfría: guitarras más espaciales, coros femeninos que actúan como eco lejano, un aire de balada crepuscular que mira al invierno no solo como estación, sino como estado mental. La voz de Cadogan se desliza entre imágenes de luz artificial, calles vacías y relaciones que se congelan, mientras los coros aportan una calidez que no termina de romper el hielo.

Ese mismo frío emocional se transforma en herida abierta en Luggin’ Hurt, quizá el corte más abiertamente soul del lote, donde los coros de Holly Quin‑Ankrah y Frida Touray empujan el estribillo hacia un lamento colectivo. El título ya lo dice todo: cargar con el daño como quien arrastra una maleta demasiado pesada, sabiendo que nadie más va a sostenerla por ti.

Cuatro canciones que avanzan como brasas

Talk It Up Like It’s Wanted funciona como pequeño manifiesto contra la palabrería hueca, una canción que apunta a esa tendencia tan contemporánea de inflar deseos, relaciones o proyectos solo con discurso. Musicalmente se apoya en un groove contenido, casi de funk minimalista, donde cada golpe de caja parece interrumpir una frase a punto de convertirse en mentira.

En Anything You Are el tono se vuelve más íntimo, casi confesional: una declaración de aceptación radical donde el yo lírico parece decir «me quedo con todo, incluso con lo que no entiendo». La música refleja esa ambivalencia con una progresión armónica que se abre y se cierra como respiración ansiosa, mientras la guitarra dibuja filigranas que rozan el jazz rock sin llegar a consumarlo.

Coralisa introduces un punto de desorientación onírica, como si el álbum cruzara de repente una frontera invisible: el título suena a personaje, a lugar, a recuerdo distorsionado, y la canción juega precisamente con esa indeterminación. Los patrones rítmicos se vuelven más líquidos, las guitarras se estiran en pequeños loops hipnóticos, y la voz se desplaza a un segundo plano, más susurrada, casi espectral.

Hilvanando el cable hacia la gravedad congelada

Ese clima nebuloso prepara la entrada de Wire, donde el sintetizador de Lyddon añade tensión eléctrica al esqueleto de rock. Aquí la banda camina sobre el alambre del título, equilibrando riesgo y contención, mientras la letra sugiere conexiones frágiles, comunicaciones cortadas y la sensación de estar siempre a un solo paso de caer.

El cierre con Gravity Freeze condensa todos los motivos anteriores en una especie de epílogo suspendido: ritmos que parecen avanzar sin llegar a estallar, guitarras que flirtean con la repetición meditativa, una voz que describe esa parálisis del sueño como estado permanente. La canción no ofrece solución, solo la captura honesta de un momento en el que mente y cuerpo no terminan de alinearse, donde la banda parece confesarnos que sigue en tránsito, en mitad de un proceso que este disco apenas empieza a nombrar.

«A lo largo de su trayectoria, Barrie Cadogan se ha convertido en el guitarrista de referencia para algunos de los artistas más exitosos del mundo de la música. ha sido un miembro fundamental de ‘Primal Scream’ desde 2006 hasta 2015 y, más recientemente, como miembro de ‘The The’, sin mencionar su etapa como guitarrista de ‘Liam Gallagher y como bajista para la gira mundial de Liam y John Squire en 2024. Todo esto junto con un impresionante currículum de trabajo como músico de sesión para artistas como Paul Weller, Morrissey, Dan Auerbach (The Black Keys) y Edwyn Collins, entre otros» – Oficial Website

Lo que dice la banda sobre su propia catarsis

En las notas de presentación, el grupo subraya que Gravity Freeze llega después de «más de dos décadas de actividad» y representa «un nuevo capítulo para la banda» tras el parón de nueve años desde el anterior estudio. Cadogan insiste en ese carácter de renacer pausado, en la necesidad de hacer un disco pensado y secuenciado con el vinilo en mente, como si la forma física le otorgara coherencia a la experiencia emocional que cuentan las canciones.

También remarcan el papel de More Bad Miles Of Road como carta de presentación de ese enfoque: un corte que, según su propia descripción, enfatiza ese componente «brooding opener», oscuro y atmosférico, que reintroduce al trío como fuerza de soulful rock más que como simple banda de guitarras. La sensación es la de un grupo que ha decidido envejecer hacia dentro, puliendo el lenguaje en lugar de ampliarlo a golpe de artificio.

Un cierre en suspensión

Gravity Freeze no es el tipo de álbum que viene a reescribir ninguna biblia del rock, y precisamente ahí radica su poder: en aceptar su condición de diario íntimo de una banda que ha sobrevivido al duelo, al tiempo y a la propia industria sin romper del todo su columna vertebral. Más que un regreso triunfal, se siente como una reaparición serena, un «seguimos aquí» pronunciado entre dientes mientras el groove mantiene el pulso y la gravedad, por un instante, decide soltarlos.

Con la gira prevista para finales de 2026, que incluirá fechas en España, Alemania, Austria y Suiza, este congelamiento de la gravedad está destinado a derretirse en escenarios pequeños y salas cargadas de humedad. Allí, lejos de las notas de prensa y de la parálisis, estas canciones demostrarán si su verdadera vocación es la de exorcismo colectivo o simple recordatorio de que, incluso cuando el cuerpo no responde, la música sigue moviéndose por dentro.

Escucha aquí «Gravity Freeze» de Little Barrie