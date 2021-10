La reina de UK está de vuelta, pero no la de 95 años y sangre azul, sino la joven de 27 años londinense de sangre nigeriana: Little Simz. Sólo han pasado dos años desde su último LP: Grey Area (2019), un auténtico misil compacto y directo de 10 temas que la consolidó como una de las figuras mas relevantes del rap británico junto con Skepta, Dave o Slowthai.

En su nuevo proyecto Sometimes I Might Be Introvert (2021) el enfoque minimalista cambia, y la tracklist se dispara hasta las 19 canciones (5 de ellas interludios) y más de una hora de duración. A pesar de estar completamente producido solo por el prestigioso músico Inflo (colaborador de Michael Kiwanuka) la paleta sonora es variada y sorprendente, virando sin complejos entre el soul, funk, jazz, grime o rap pero siempre cohesionado y conectado mediante los excesivamente sobrecargados interludios orquestales.

El álbum supone un viaje de contrastes instrumentales que parte inicialmente desde la épica orquestación cargada de densas capas de vientos y cuerdas en la canción de apertura Introvert. A continuación, un delicado y cuidado sampleo soul de Smokey Robinson golpea en la juguetona Two Worlds Apart, mientras una desatada y sensacional batería roba todo el protagonismo en la brillante Standing Ovation, cerrando la primera parte del proyecto.

A medida que avanzamos las sorpresas son cada vez mayores: el grime minimalista y sucio de Rollin Stone, da paso a la divertida aventura funky que es Protect My Energy, para en la parte final del proyecto, sumergirnos en las raíces africanas de la rapera gracias a los frenéticos ritmos afrobeats de Point and Kill y Fear No Man.

A esta experiencia cinematográfica tan variada le acompaña siempre la destreza narrativa y lírica de Little Simz, la cual desentraña por igual tanto su personalidad y conflictos internos, como denuncias y reivindicaciones de gran calado social como el racismo, la violencia, el feminismo o la corrupción política.

Introvert tiene un poco de los dos y termina con un brillante alegato al empoderamiento de la mujer negra: “I’m a Black woman and I’m a proud one, We walk in blind faith not knowing the outcome, But as long as we’re unified, then we’ve already won”, que contextualiza en la siguiente canción Woman enun homenaje a su madre y la mujer africana. Peor parado sale su ausente padre en I Love You, I Hate You: “Is you a sperm donor or a dad to me? And still” y especialmente desgarradora y tangible es la narración del apuñalamiento a su primo y los efectos de la violencia callejera tanto en la víctima como en el victimario: “Shit changed when I had a brief encounter with death, Thought the pearly gates opened when that knife was in my chest, Not the mental scars, the physical’s all you see, But the boy that stabbed me is just as damaged as me”.

Sometimes I Might Be Introvert (2021) es otro paso más adelante en la ya deslumbrante carrera de la heredera natural a la corona del rap británico Little Simz. Ella misma lo tiene bien claro: “Standin’ ovation for the one who’s wearin’ a Crown, I got royalty In my blood, I was born great, Don’t allow anyone to undermine your fate” rapea sin escrúpulos en Standing Ovation. Que pena que las cuestiones monárquicas no se sometan a voto, el mío desde luego lo tendría.

