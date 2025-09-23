Ver la entrada

«He tenido que estar lejos un tiempo mientras luchaba con ciertas cosas. Pero ser adicto a sustancias te enseña mucho. Te hace sentir más empático con otras personas que han pasado por eso. Es un viaje constante» (LOLA YOUNG)

Algunos discos, pese a su naturaleza comercial, albergan mensajes transgresores y cruciales para la sociedad. Un ejemplo reciente es el tercer álbum de estudio de la cantante británica Lola Young, I’m Only F***king Myself. Fue lanzado el 19 de septiembre de 2025 bajo el sello Island Records. Este proyecto marca un punto de inflexión en la introspección de la artista, quien se enfrenta a sus demonios internos, adicciones, relaciones tóxicas y procesos de autoengaño y sanación.

RETRATO DE LA VOZ MÁS CRUDA DEL POP BRITÁNICO

Es así como Lola Young se ha establecido como una de las voces más auténticas y poderosas de la nueva ola del pop británico. Criada en Beckenham, al sur de Londres, su diverso entorno urbano moldeó su sensibilidad artística, caracterizada por una inclinación hacia la experimentación y la honestidad emocional. Desde joven, demostró un talento musical innato, lo que la llevó a estudiar en la Brit School, cuna de artistas de la talla de Amy Winehouse, Adele o Jessie J. Este ambiente le proporcionó las herramientas técnicas necesarias para forjar un estilo propio, fusionando el soul británico, el pop alternativo y toques de R&B.

Lola saltó a la fama con Messy (2024), un sencillo que se viralizó en TikTok y en el resto de plataformas de streaming. Esto leafianzó su capacidad para conectar con una audiencia joven, directa y global. Desde entonces, ha mantenido una imagen genuina, evitando fórmulas comerciales predecibles, y apostando por una narrativa personal en su música. Además de su talento, ha compartido abiertamente sus batallas personales, incluyendo su adicción a la cocaína, sus problemas de salud mental, y la presión de la fama en las redes sociales. Estas experiencias no solo forman parte de su historia, sino que son la esencia de sus canciones, que exploran la vulnerabilidad, la autoaceptación y el autosabotaje con crudeza y sin tapujos.

En consecuencia, I’m Only F**king Myself, Lola Young no solo consolida su posición en el panorama musical británico, sino que invita también a sus oyentes a una introspección. A confrontar los propios miedos y a encontrar belleza incluso en las imperfecciones. Su voz combina madurez emocional con la frescura de la juventud, creando un perfil artístico que promete seguir evolucionando y sorprendiendo.

LOS CEREBROS DETRÁS DE SU SONIDO

La arquitectura sónica del álbum es fruto de tres grandes colaboraciones. Por una parte, la impactante y genuina participación de SOLOMONOPHONIC, productor de figuras como SZA (Solána Imani Rowe). Y por otra la presencia inmaculada de Manuka, coautor de varios temas del disco. Nick Shymansky, mánager reconocido por su trabajo con Amy Winehouse, es quien da la forma definitiva al disco. Los tres, junto a la voz de Lola, fusionan la honestidad emocional con arreglos musicales refinados que, en consecuencia, conjugan un proyecto auténtico, contemporáneo y profundamente emotivo.

LA PORTADA ES UN ESPEJO DE SÍ MISMA

Muchas veces las imágenes que aparecen como primer plano de un disco, reflejan los conceptos que definen su contenido o al arrtista. Tal es el caso de la portada de I’m Only F**king Myself. En ella se muestra a Lola Young abrazando una muñeca hinchable cuya cara es su propio rostro. Esa muñeca puede entenderse como una versión de ella misma, de que ha sido utilizada por sus propios comportamientos destructivos, relaciones tóxicas, adicciones y auto sabotaje. El título en sí refuerza que la mayor traición o daño proviene de uno mismo, de seguir rotando en patrones nocivos y de lastimarse emocionalmente. La portada, en definitiva, visualiza esa idea al abrazar una versión inerte y manipulable de sí misma. Asimismo, refleja una lucha interna y una reflexión contra el autoengaño.

LAS CONFESIONES DE LOLA YOUNG

Puerde afirmarse que el álbum funciona como un diario íntimo donde la artista expone toda su problemática, con una crudeza pocas veces vista en el pop británico actual. Cada canción es una confesión abierta, sin maquillaje ni metáforas innecesarias, que retrata el autosabotaje, la dependencia, el amor obsesivo y la culpa.

Lola no oculta nada y como ello afectó a su salud fisica y psicològica. Canciones como Spiders y Stupid Bitch dejan al descubierto la sensación de verse atrapada en un ciclo del que cuesta escapar. En temas como Not Like That Anymore o What Is Love, Lola retrata la fragilidad de quienes aman demasiado, aun sabiendo que esa relación conduce a la autodestrucción. Son confesiones sobre cómo la necesidad de afecto se convierten en un arma de doble filo.

El título del disco es ya de por sí una declaración brutal: «Me estoy jodiendo a mí misma». Es la aceptación de que muchas veces los peores enemigos son los propios pensamientos, las decisiones y patrones de conducta que elegimos. Aunque esta vulnerabilidad está presente en todo el disco, también existe una voz que clama desafios, como sucede enF**k Everyone y Who F**king Cares?. En ambas Lola rechaza el juicio ajeno y reivindica su derecho a vivir y a equivocarse en sus propios términos. Estas confesiones convierten el esférico en algo más que música. Es un acto de purificación para la artista. Al mismo tiempo, deviene como un espejo para sus oyentes, donde pueden verse reflejados en esa mezcla de caos, dolor y búsqueda de redención. Todas las líneas temáticas se entrelazan y conviertes la vulnerabilidad en música.

CATORCE CANCIONES CON CATORCE MENSAJES

El álbum presenta catorce temas que navegan entre la intimidad y la confrontación, enmarcados por notas de voz distorsionadas que actúan como un hilo narrativo. La obra comienza con How Long Will It Take to Walk a Mile? (Interlude), un breve interludio de 36 segundos que establece el tono introspectivo del álbum. A través de la voz infantil de Lola, se plantea una reflexión sobre el tiempo y el camino recorrido evocando la inocencia perdida.

A continuación, suena Fk Everyone**, un tema que se manifiesta como una declaración de independencia y desafío. La letra expresa frustración hacia las expectativas sociales y personales. Abrazauna actitud de rebeldía y autodefinición. Posteriormente, el disco sigue con One Thing, tema que explora la autonomía sexual y emocional. Lola canta sobre la libertad de desear sin compromisos, desafiando las normas tradicionales sobre el amor y el deseo.

La reflexión continúa con d£aler que se presenta como una reflexión sobre la dependencia y la necesidad de escapar. La canción afronta la relación con un proveedor de drogas, simbolizando una disputa interna entre el deseo de liberación y la autodestrucción. Seguidamente, Spiders utiliza la metáfora de las arañas para representar los pensamientos intrusivos y las emociones atrapantes. La letra describe cómo estos pensamientos pueden envolver y atrapar a la persona, dificultando la liberación emocional.

Por su parte, Penny Out of Nothing medita sobre la resiliencia y la creación de valor a partir de la adversidad. La canción habla sobre encontrar un propósito y un significado, incluso en las circunstancias más difíciles. Tras ella, llega a Walk All Over You cuyo mensaje recoge las complejidades del poder en las relaciones. Su letra expresa cómo ella ha sido emocionalmente maltratada, y cómo ha aprendido a defender su espacio y dignidad.

Consecutivamente, Post Sex Clarity examina la vulnerabilidad y la confusión que a menudo acompañan a la intimidad física. La canción captura la sensación de claridad y autodescubrimiento que puede surgir después del sexo. De inmediato, surge Sad Sob Story! 🙂 una pista que enfrenta la autocompasión dentro de una revuelta interna. Lola entona sus propios demonios y la forma en que a veces se alimenta de su propio sufrimiento.

Sin embargo, Can We Ignore It?, crbuza otros caminos. Nos sumerge en un debate sobre la negación y la evasión. La letra refleja el anhelo por ignorar los problemas y las emociones dolorosas. Para ello, busca una vía de escape de la realidad. Finalmente, nos vamos acercando al final. Aparece Why Do I Feel Better When I Hurt You donde se plantea la complejidad de las emociones en las relaciones tóxicas. Lola Young se postura en torno a la paradoja de sentir alivio al causar dolor a otra persona, indagando la dinámica destructiva de la relación.

Seguidamente, surge Not Like That Anymore, como una exclamación de arrepentimiento y crecimiento. Lola reflexiona sobre su pasado y cómo ha cambiado, mostrando una evolución hacia una versión más saludable de sí misma. Llegamos ya a Who Fking Cares? **, la antesala del final. Es una declaración de indiferencia y empoderamiento. La canción expresa una actitud de desdén hacia las opiniones externas, abrazando la autenticidad y la autoaceptación.

Acto seguido, el álbum se cierre con Ur An Absolute C Word (Interlude). Otro interludio que utiliza lenguaje explícito para expresar frustración y liberación emocional. Sirve como un cierre abrupto y poderoso al álbum, dejando una impresión duradera. Cada una de estas canciones contribuye a la narrativa general del álbum. Ofrecen una visión cruda y honesta de las luchas internas y del proceso de autodescubrimiento de Lola Young. A través de sus letras, la artista invita a los oyentes a confrontar sus propias emociones y experiencias, creando una conexión profunda y significativa.

¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE DISCO?

Fundamentalmente porque marca un punto de inflexión para la artista. Lola Young pasa de ser la joven promesa viral a convertirse en una voz con autoridad. Su fragilidad queda expuesta, con un mensaje coherente que no teme incomodar. No obstante, para muchos jóvenes esta honestidad conecta. Muestra a Lola como una cronista de sus propias heridas., y como un espejo donde todos se reflejan sin mentiras.

I’m Only F**king Myself, por tanto, es un disco necesario. Porque se atreve a mostrar una vulnerabilidad sin filtros, en una industria que suele privilegiar la perfección estética y la narrativa de éxito. Lola Young irrumpe en ella con un relato de caídas y adicciones. Sobre relaciones tóxicas y autosabotaje. No hay glamour, sino verdad. Y esio dentro de esa indistrbia es realmehte un reto.

Además, este álbum es importante porque visibiliza la salud mental de su protagonista. Habla abiertamente de su Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. De las adicciones y emociones destructivas. Paralelamente, abre un espacio de diálogo con una generación marcada por la ansiedad y la autoexigencia, mientras define la figura femenina dentro del pop británico. Lejos del estereotipo deverse como una diva impecable, Lola se muestra tal como es, sin complejos, sin vergüenzas. Como una mujer compleja, contradictoria y profundamente humana pero con coraje.

CONCLUSIÓN: EL RENACER ARTÍSTICO

I’m Only F**king Myself es más que un álbum. Es para Lola Young una declaración de intenciones, un confesionario público, un avance hacia la madurez artística. En vez de esconder sus heridas —emocionales, mentales, físicas—, las convierte en materia de arte. La portada, las letras crudas, las colaboraciones, y la producción honesta convergen para ofrecer un retrato complejo de alguien que ha tocado fondo. Pero se niega a permanecer allí. Por tanto, este disco no solo consolida a Lola Young como presencia relevante en el panorama del pop británico. También abre un espacio para quienes buscan ver sus propias batallas reflejadas en canciones.