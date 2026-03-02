El poder sobre una misma, el último álbum de Lorena Álvarez, es una obra profundamente ligada al autocuidado y al autodescubrimiento. El sexto disco de estudio de la artista asturiana, editado por el sello Montgrí, se construye desde la sencillez como una apuesta potente de intimidad y consciencia personal.

Lorena Álvarez regresó a su San Antolín de Ibias natal, un pequeño pueblo del suroccidente asturiano, para recuperar, valga la redundancia, el poder sobre ella misma. Las cosas no siempre van bien, es normal. Lo inteligente es parar y reencontrarse. Lorena lo hizo y plasmó el proceso en este disco, el cual dedica a su psicóloga de la seguridad social y a su profesora de yoga.

Por tanto, El poder sobre una misma rehúye de todo tipo de estructura rígida, más aún que los discos anteriores. Este es un disco de dominio, creado desde y en calma. Es una demostración de minimalismo musical, de expresar los sentimientos más grandes y complejos con la lírica y el instrumental más simple.

Su éxito radica, precisamente, en toda la calma que transmite. Es una herramienta para conectar con una misma o con la naturaleza. Es el medio, el chaleco salvavidas que te puedes poner en cada momento de bajón. Es la intensidad calmada que te ayudará a volver a tu origen.

El mejor ejemplo de ello es el tema titular, El poder sobre una misma, un tema electro pop, el más liviano del disco y, quizás, el que tenga una letra más real. No en vano lo presenta como «basado en hechos reales». No nos cabe duda de que es su historia, pero podría ser la de cualquiera de nosotras si no rebajamos el nivel de exigencia vital en un mundo que nunca para. El poder sobre una misma es ese grito a esta sociedad ultra-dependiente de la dopamina barata e instantánea. En este tema, explica todo lo que tuvo que hacer porque «no podía más» y nos deja una enseñanza tan humana como necesaria: «a veces hay que recuperar el poder sobre una misma porque te lo quitan, te lo quitan, te lo quitan«.

Aprovechando este momento de sensibilidad, dedicó una canción a un tema complejo por lo incómodo que nos resulta: aceptar la incompatibilidad entre dos personas de personalidad inamovible. Hablamos del tema Increible, donde con cierto sarcasmo se lamenta de no haber encajado a la vez que le encuentra sentido en las diferencias irrevocables que había entre los dos: «me diste todo lo que tenías / pero con eso, no me bastó / ojalá yo fuera de otra manera / y supiera mentir mejor / pero yo soy valiente y sincera / siempre llevo delante de mí, mi corazón / haces bien en no creerme / porque soy increíble / y tú un poco cobarde / por no atreverte a quererme.»

Volver a los orígenes sienta bien. Nos lo acaba de demostrar Lorena Álvarez con esta sencilla y tranquila introspección.

