Tuvieron que pasar cinco largos años para que Jota y Los Planetas volvieran a las andadas y sacaran (por fin) un nuevo disco: Las canciones del agua, el décimo en su haberque llega como una obra conceptual dividida en dos partes, la primera compuesta por cuatro temas que pertenecen al ámbito local, su tierra, y la segunda con cinco que reflejan más la situación y el ánimo internacional con la pandemia permeando de alguna manera u otra. Las nueve ramificaciones arrancan con el golpe que es El manantial, un poema de Lorca musicalizado que supera los doce minutos y que nos anuncia el derrotero por venir.

No es fortuito que después de casi treinta años en la escena musical los granadinos siguen vigentes con su propuesta que siempre ha recurrido a la mezcla híbrida de rock, pop, sicodelia y flamenco: guitarras y más guitarras, atmósferas hipnóticas. Aún recuerdo como si fuese ayer cuando compré el magnífico Una semana en el motor de un autobús y haberlo escuchado una y otra vez intentando descifrar su sonido aplaudido por unos, repudiado por otros y, se puede pecar de pretensión, pero Los Planetas llegaron para cambiar el rumbo de la música indie dejando su impronta en ese circuito y en el mainstream sin pertenecer a él. Imperdonable es no verlos en directo.

Las Canciones del Agua es una grabación mucho más digerible que su anterior placa, Zona Temporalmente Autónoma (2017), donde su recorrido denota un estilo más abigarrado y complejo, sin embargo, con esto no quiero decir que esta sea una mala producción sino todo lo contrario; la primera mitad que arranca con la canción más larga publicada por ellos, es toda una declaración de intenciones, un texto del poeta Federico García Lorca quien fuera brutalmente asesinado por sus ideas nos introduce en el territorio de Granada y de aquí sale el título del plato. Sobre aviso no hay engaño y lo que se viene después es puro gozo.

Se quiere venir, es una versión de un tema del trapero también granadino Khaled, la que Jota interpreta de forma juguetona: Dice que se quiere venir / A fumar hachís / Quiere que le dé paseo por el Albaicín / Se ha enamorado de mí / Pero ella no es de aquí / Y ahora no quiere volver a su país.

Alegrías de Graná tocada por el guitarrista flamenco Edu Espín (hijo de Carmen Linares) de manera magistral, es de nuevo la confirmación de la exposición de las raíces y tradiciones que siempre han sabido incluir en su obra de manera muy atinada. Palmas y rasgueos de cuerdas que nos transportan a los recovecos y callejones de la ciudad homenajeada. He estado por todas partes / Y no he podido encontrar / Belleza como la tuya / Ni en Francia ni en Portugal / Yo me arrimo a tu querer / Como las salamanquesas / Se arriman a la pared.

La Morralla de Carlos Cano, adaptación altamente disfrutable y sentida que a mi parecer reivindica a las personas que se les llamaba “morralla” de manera despectiva. Los primeros los obreros / Los lindos aceituneros / Los bonitos jornaleros / La morrallita, señor… / D´esa misma morralla / Morrallita soy yo.

Además, es la que cierra el espacio propio dando paso al terreno global con una hilera de cinco canciones, de las cuales fueron publicadas anteriormente cuatro como singles entre julio de 2020 y los primeros meses de 2021 arrancando con La Nueva Normalidad, pasando por El Negacionista, El Rey de España y El Antiplanetismo. Lo que nos deja a El Apocalipsis Zombie como única novedad y es aquí donde experimenté el único conflicto ya que cuando uno desea entrarle con todo a Las Canciones Bajo el Agua ya se ha perdido un poco la sorpresa porque sólo nos restan tres rolas por conocer puesto que Alegrías de Graná ya había sido lanzada también y eso puede provocar un poco de desazón en las primeras escuchas completas, sin embargo, esta sensación desaparece después de varias vueltas.

Personalmente, me satisface un poco más el ejercicio granaíno y aplaudo el valor de iniciar con una manifestación poética. Otro factor determinante que juega a su favor en el álbum es el estilo tan claro y abierto que posee, aquí no hay rodeos ni capas de más, las cosas como son y Jota y compañía han logrado transmitir el mensaje.

De la segunda mitad destaco los sencillos El negacionista y El rey de España, ambos son un par de bombazos con una lírica punzante, divertida y con el sello de casa.

El Negacionista, valiéndose de juegos de palabras ataca a diestra y siniestra de manera socarrona: Voy a convertirme en un negacionista / En un seguidor de Miguel Bosé… / Voy a convertirme en un negacionista / De un sistema que lo hace todo al revés.

El Rey de España deja entrever a un “personaje” desesperado culpando a otros de sus errores: La culpa fue / Del rock and roll satánico / Esa música / Que sonaba sin parar / Que te lleva / A la droga y a la muerte / Y de la muerte / Ya no puedes regresar. Esta pieza no se tienta el corazón poniendo en la mira al rey emérito.

La Nueva Normalidad ilustra cual espejo una realidad que rebasa lo inverosímil. El video retrata de modo crudo el saqueo a tiendas y los desmanes violentos que se suscitaron después del asesinato de George Floyd. La letra contiene un tinte sumamente irónico.

El Apocalipsis Zombie y El Antiplanetismo bajan algunas revoluciones, pero son un deleite y siguen la misma línea incisiva.

En otras palabras, Los Planetas se han mandado un gran disco de corte político y visceral que considero habrá que darle su tiempo como al anterior y solo irá apropiándose de su sitio, el que le corresponde ya que es un fiel testimonio de nuestro entorno ya sea este el cercano donde suele uno refugiarse o el mundial simbolizado por el capitalismo, el consumismo, la desinformación, la manipulación y todas las barbaries que acontecen hoy en día. Bien por la banda de Granada que dice las cosas sin temor y de frente ya que Las canciones del agua es mucho más brillante de lo que en sí aparenta. Bienvenido sea este nuevo y gran bocado musical de estos Planetas que siguen en órbita.

