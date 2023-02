Al final del túnel resulta que hay otro túnel. Este mensaje rebosante de optimismo es el que se oculta tras las siglas AFDTRQHOT (2022), título del último álbum de Los Punsetes. Esta declaración de intenciones es fiel reflejo de la narrativa del álbum: un análisis de la actualidad social y política de España. Eso sí, pasada por el mordaz filtro que caracteriza a la banda. No han dejado títere con cabeza.

España es lo que a mí / me sale de los cojones. ¿A alguien se le ocurre mejor manera de empezar? Lo dudo. Ariadna Paniagua, Jorge García, Chema González, Manuel Sánchez y Luis Fernández —dueño del sello Sonido Muchacho, con el que la banda trabaja desde hace un año—, retoman la crítica iniciada en su último EP, Todo el mundo quiere hacerte daño (2021). Suman aquí una nueva víctima a su colección: el sentimiento “patriota”; el de pacotilla. Así es España corazones, una radiografía sociopolítica en forma de dardo que recoge las disonancias de “las dos Españas”.

Desde ese primer verso se observa que la sátira que ha caracterizado a Los Punsetes desde sus inicios, con temas ya arraigados al imaginario colectivo como Opinión de mierda o Tus amigos, no ha disminuido ni un ápice. Todo lo contrario.

Así lo demuestra Cerdos. Un nuevo derechazo con todas las papeletas para colocarse entre las más coreadas de sus directos. La fuerza sonora, el éxtasis y el sarcasmo se unen bajo el amparo de un rock directo a la yugular. También es de agradecer que mencionen uno de los temas más preocupantes actualmente: el desorbitado precio de los alquileres. Y si todos los cerdos deben morir, de manera impersonal, sin alusiones, en Que te vaya mal se dirigen directamente a “ti”, en segunda persona del singular, porque no tienes ni pizca ni gracia / has venido a este mundo a incordiar. Podría ser el regalo perfecto para más de una persona que forma parte del circo político actual.

Más allá de las letras, 100% Punsetes, el sonido en general no ha evolucionado demasiado. Siguen la línea de un indie-pop-rock ácido, con mucha carga de guitarra. Marca de la casa con garantías para ser material de pogo en los directos, como en Cosas que no me gustan.

Teniendo esto en cuenta, es de agradecer que hayan arriesgado e incluyan una interesantísima evolución en su propuesta: Ocultismo. Fue el primer adelanto del álbum. Sus más de 9 minutos seguro que asustaron a más de un oyente, pero resulta que es el mejor tema del álbum. Una rapsodia, no demasiado bohemia, que empieza con ataques a la religión (la religión es una forma de fascismo / una forma de fascismo estable / una forma de fascismo bien visto). El ambiente se vuelve más lisérgico en una segunda parte en la que plasman cómo el odio lo consume todo y, aunque se pueda ser consciente de su daño, parece imposible dejar de alimentarse de él. La oscuridad se va haciendo más pesada dentro de este túnel, con referencias a la precariedad laboral, pero es ahí donde sucede un hito: el juego de efectos vocales con autotune en Ariadna. Un abrazo a la modernidad.

Tras este corte, que divide las dos caras del álbum, la fuerza se disipa progresivamente. No puedes correr ofrece una lluvia de hostias. Al menos FOMO surge como un espejismo de calma para suavizar el final del trayecto. Se valen de este concepto tan manido (fear of missing out) para dar un toque de atención y animar a echar el freno. La vorágine en la que está sumida la sociedad prima la inmediatez y, de no caer en ella, aparece la angustia por sentir que se llega tarde. La mejor alternativa es: No esperar grandes cosas / Vivir tranquilamente en algún lugar de la costa.

El viaje ha estado cargado de críticas sociales negativas, de dardos envenenados y de oscuridad. Pero si hay algo que siempre se agradece en los álbumes de Los Punsetes es la honestidad brutal, mezclada con un humor exquisito. Tras haber visto que sigue intacta, no les costará arrastrar a sus oyentes a nuevos túneles.

Escucha aquí el disco de Los Punsetes