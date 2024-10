Qué importante es tener una trinchera. Personas, lugares, objetos seguros con los que lo convulso duele un poco menos. Que salvan. Ahuyentan la vorágine exterior y, aunque sea durante unos minutos, parece que un cálido abrazo lo envuelve todo. ¿Cómo no va a ser más fácil seguir hacia adelante así?

Love of Lesbian se han ganado a pulso ser una banda refugio. Han ido creando una comunidad de fieles que llevan sus himnos por bandera y que, más allá de las fluctuaciones vitales de cada persona, siguen conectando con la banda de la manera más genuina posible. Con Ejército de salvación (Warner, 2024), su décimo LP, ofrecen un mosaico que ahonda en esas conexiones interpersonales y aquello que salva de manera universal.

La armadura del disco ya es una declaración de intenciones. En primer lugar, la lúcida resignificación de una palabra que evoca tragedias de plena actualidad: ejército. Despojado de sus más clásicas acepciones, los catalanes le dan el valor de la trinchera mencionada anteriormente. Además, gracias al arte de la portada —la primera en toda su discografía en la que aparecen—, rompen con lo bélico de la idea. Frente a uniformes y personas homogeneizadas sin personalidad, Love of Lesbian se erigen como un frente colorido y amable. Twee Muizen, dos artistas gallegos afincados en Barcelona, son los artífices de las máscaras que lleva el grupo.

A lo largo de su trayectoria han experimentado con su sonido, si bien siempre han tenido una identidad perfectamente definida. Les funciona. No necesitan alardes de producción, innovaciones electrónicas o juegos vocales. Ejército de Salvación mantiene esa continuidad sonora y no se echa en falta algo más novedoso. Las letras de Santi como faro, melodías indie pop correctas con unos músicos excepcionales y una capacidad asombrosa para emocionar. Prima la esencia. Reconectan más con esta tras V.E.H.N (2021), que no acabó de calar al nivel esperado.

Este nuevo LP tiene como protagonista la reivindicación de los vínculos como salvación. Así lo cantan en La Hermandad: Es tiempo de agradecer / que en tiempos tan solitarios / en lealtades aún podamos creer. Porque, más allá de Jordi, Santi, Julián y Oriol como caras visibles, si algo han reivindicado en sus letras es el espíritu de comunidad. Se ve desde la producción, con la alianza de Ricky Falkner, Santos y Fluren, hasta el largo elenco de colaboraciones.

Eva Amaral, Rigoberta Bandini, Leiva, Jorge Drexler y Zahara son los refuerzos de lujo de este ejército. Si algo llama la atención de todas ellas, más allá del hype de ver cómo empastan las voces y los estilos, es que parece primar cierto riesgo. No suenan a una mera suma, sino que todos ellos han salido ligeramente de su zona de confort. Sorprende Tesis, la renovación de votos de una historia de amor que viene de largo. De las mejores canciones del disco. En este caso Zahara se atreve con un tono más bajo, susurrante y cargado de aire por momentos. La colisión entre Balmes y ella solo podía generar un nuevo colapso emocional. ¿Qué vas a saber? también funciona a la perfección, con una brillante Eva. Las demás, salvo Contradicción, pasan más desapercibidas.

Lo conceptual se entremezcla con cuestiones sociales. La radiografía de la tendencia fugaz e impersonal en la creación de vínculos en los años más recientes va de la mano con el ansia de consumismo instantáneo. Por no hablar de lacras como la masificación turística, la adversidad económica y la salud mental. Incluso se valen de David Bowie en El día que Starman huyó para reflexionar sobre posibles alternativas a la deriva actual. Sin caer en melodrama, Canción de emergencias lanza un salvavidas emocional desde el primer minuto: Una canción a tiempo / es lágrima medicinal.

Una conversación pendiente es una grata sorpresa. De nuevo, frente a individualismos, los catalanes hacen hincapié en la necesidad de hacer introspección para ser valientes e iniciar confrontaciones constructivas. En la misma línea, La hermandad y Ejército de salvación –esta última un bellísimo corte que roza los 7 minutos– ponen en valor la red de cuidados. En estas canciones se ve cómo Balmes deja en segundo plano las metáforas que tan bien maneja para ser más directo. Se respira liviandad. Con este envoltorio, más simple en apariencia, siguen saliendo victoriosos.

Love of Lesbian han vuelto y eso siempre es motivo de celebración. En una industria donde cada vez son más comunes parones a bombo y platillo, parecen hasta una rara avis. Con más de 20 años de carrera a sus espaldas siguen y Ejército de salvación suma una pieza más en su discografía. Sin peleas contra sombras alargadas de éxitos precedentes. Es un buen disco y conseguirá hacerse hueco por su propio peso. Ayudarán los conciertos de la nueva gira, así como las progresivas escuchas. Las trincheras son muy preciadas y los catalanes se han convertido en una que siempre salva.

Escucha aquí el disco de Love of Lesbian, Ejército de Salvación