Qué carrera tan peculiar y personal está formando el estadounidense Ryan Karazija, líder y encargado del proyecto musical conocido como Low Roar.

Ryan lleva exactamente una década con este proyecto criado en la fría y acogedora Islandia; un lugar que se asemeja mucho al estilo del que se empapan todos sus álbumes: un folk pausado y meláncolico, además de tener elementos de electrónica pura y música ambient. De momento, en sus 10 años a los mandos del proyecto, ha sacado 5 álbumes de estudio: el primer disco homónimo de 2011 era una mezcla de folk y dream pop donde la voz fría y poderosa de Ryan recordaba a la de Thom Yorke (Radiohead). Su segundo y más aclamado disco apareció en 2014; 0 se caracteriza por ser un álbum reinado de electrónica y sonidos inéditos en el género, como puede verse en temas como I’ll Keep Coming o Easy Way Out, canciones muy reconocidas por haber sido utilizadas por Hideo Kojima en el videojuego Death Stranding. Tres años después, llegaría Once in a Long, Long While…, una propuesta incluso más electrónica que el anterior disco y llena de sonidos experimentales. En 2019, Ryan volvía a sus raíces con ross.: probablemente lo más folk que hay en su carrera.

Tras dos años, Karajiza vuelve con maybe tomorrow… ¿Estará en la línea de sus trabajos previos o irá un paso más allá? Vamos a comprobarlo.

Se nota que el artista quería decir mucho en las letras de cada una de las canciones de este disco, ya que es el segundo más extenso de su carrera, solamente superado en 4 minutos por 0 (1 hora 8 minutos). maybe tomorrow… es un disco que hay que desgustar como si estuviéramos probando un buen plato de comida; hay que desgustarlo lentamente y saborearlo con delicadeza para encontrar todo lo que tiene para ofrecer. Esta propuesta de Karajiza es de las más atrevidas, pero sin duda es la más exigente para el oyente. Requiere de mucha atención y paciencia para poder entrar en el juego musical y dentro de lo que esconden las paredes del disco.

Lo mejor viene en su inicio: la canción David es magistral: es tal vez de las más accesibles, pero también es la que mayor número de elementos reúne de la carrera de Low Roar. El «one, two, three» del inicio ya nos prepara para oír algo de considerable atención; un folk con ecos de dream pop en sus primeras notas y minutos, para empezar a enseñar el poder electrónico a mitad de canción y aumentar el ritmo (que no para de aumentar a medida que avanza el tema) que queda orquestado en su cierre con una música experimental fusionada con los ecos de la voz de Ryan. Un éxtasis musical que hay que oír por uno mismo.

Aunque el tema de apertura sea de lo más poderoso, lo siguiente es de vital importancia: Sleep Peacefully es puro Low Roar gracias a su lírica gris y la voz profunda de Ryan, pero lo más genial de todo esto es el enlace que hay entre el cierre de la canción y la siguiente: Fucked Up; un nexo al más puro estilo de diversos temas de Pink Floyd.

El resto del disco sigue una línea parecida pero más anclada en lo experimental y dejando huellas de la carrera de la banda, además de ser temas de larga duración y de un excelente tacto para cerrarlos de manera instrumental. En conclusión, maybe tomorrow… no es un disco para todos los paladares pero merece ser probado. Gris, profundo, lleno de misterios y con un sello experimental que es de aplaudir. ¿Lo mejor de Low Roar? Tal vez no, pero sí es un paso más allá en el sello ambient y experimental, dejando un tema que es de lo mejor del proyecto (David).

