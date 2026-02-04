La serenidad como protección

Lucky Now es un disco que emerge para ordenar el interior y encender una luz tenue mientras la vida sigue su curso. Sin la presión de tener que demostrar nada. Lande Hekt ya pasó por ese fuego. Ahora escribe desde otro lugar. Más estable y doméstico. Siendo consciente del valor de las pequeñas cosas que antes se escapaban. Pero este nuevo álbum no suena a retirada ni a repliegue. Suena a llegada. A volver a casa con una mochila menos pesada. A entender que la felicidad no siempre grita, sino que a veces se deja oír como un jangle suave en el fondo de una tarde.

Un álbum cocinado a fuego lento

Lucky Now es el tercer álbum de estudio de la artista británica. Salió publicado el pasado 30 de enero de 2026 a través del sello Tapete Records, una casa que entiende bien ese punto intermedio entre la sensibilidad pop y el riesgo silencioso. El disco fue grabado entre Maidstone y Londres, dos geografías que funcionan casi como estados de ánimo. Contó con la producción de Matthew Simms, conocido por su trabajo con Wire e It Hugs Back.

La producción huye del brillo excesivo. Todo suena cercano, orgánico, como si las canciones se hubieran quedado tal y como nacieron, sin maquillaje innecesario. No hay artificio ni dramatismo impostado. Hay claridad. Y una sensación constante de estar escuchando algo honesto, incluso cuando se mueve dentro de códigos muy reconocibles del pop independiente. La masterización final corrió a cargo de Joe Caithness, quien ha respetado los silencios y las dinámicas naturales de la instrumentación. La portada, una pieza de arte collage táctil, es obra de la propia Lande en colaboración con la fotógrafa Martyna Wisniewska.

Una voz que aprende a quedarse

La trayectoria de esta autora siempre ha estado marcada por el movimiento. Cambios de ciudad. Proyectos compartidos. Escenas que se cruzan. Pero este trabajo marca un punto de inflexión claro. Este disco nace desde una etapa de mayor estabilidad personal y creativa. El regreso a su ciudad natal, Exeter, no es solo geográfico. Es emocional. Es una forma de reconciliarse con el pasado sin nostalgia paralizante. Ella misma ha mencionado que este proceso fue sanador tras años de carretera.

Durante casi una década, lideró a los míticos Muncie Girls, una banda que fue estandarte del punk con conciencia social en el Reino Unido. Con ellos aprendió a usar la música como un altavoz político, pero en su faceta solista, que arrancó con el brillante Going to Hell (2021), Lande comenzó a despojarse de la distorsión para buscar la esencia de la canción. El camino continuó con House Without a View (2022), donde ya se intuía esa necesidad de buscar espacios seguros y personales.

La sobriedad atraviesa el álbum como un hilo invisible. No como bandera, sino como estado natural. Y desde ahí aparece algo nuevo en su cancionero: la alegría cotidiana. No la euforia ni la épica. Es la alegría de lo pequeño. De esos días que no necesitan ser recordados porque simplemente funcionan. A diferencia de trabajos anteriores, aquí no hay una urgencia política explícita ni una exposición personal abrasiva. El gesto es otro. Más contenido y maduro. Como si Hekt hubiera aprendido que también se puede decir mucho bajando el volumen.

Membresía actual y colaboraciones

En este disco, la artista no está sola, aunque su visión sea la que guía el timón. La formación que ha dado vida a estas pistas incluye a músicos que entienden el lenguaje del twee pop y el post-punk más melódico. Además de la producción de Simms, quien también aporta guitarras y sintetizadores ambientales, encontramos secciones rítmicas que priorizan el pulso vital sobre la técnica pura.

Es importante destacar la cohesión de la banda de estudio. Todos ellos han logrado capturar ese sonido de directo que se siente en los pequeños clubes de Bristol o Londres. No hay colaboraciones estelares que busquen el titular fácil; hay amigos y cómplices creativos que reman a favor de la narrativa de Lande. Esta decisión refuerza la idea de que estamos ante un álbum de autor, pero con el corazón de un proyecto colectivo orgánico. Al margen de Lande Hekt, en Lucky Now participan Austin Ryder (guitarras, voces y teclados), ​Tommie Summerville (batería, percusión y voces), Holden Wolf (bajo y voces), Max Slavich (guitarras y voces).

El «jangle pop» como refugio

El sonido del álbum se mueve con sinceridad dentro del jangle pop ochentero y el twee, pero sin caer en el revival automático ni en la postal retro. Las guitarras brillan, sí, pero nunca cortan. Arpegiadas, limpias, con ese temblor melódico que remite a The Sundays, The Pastels o The Bats, funcionan más como acompañamiento emocional que como motor protagonista. Es una sonoridad que abraza al oyente desde la primera escucha.

La instrumentación es deliberadamente contenida. Bajo cálido, baterías sin estridencias, tempos medios que invitan a caminar sin rumbo fijo. Todo parece colocado para no interrumpir el flujo de las canciones. No hay golpes de efecto. Hay continuidad. Una sensación de disco pensado como un todo, no como una colección de sencillos. Se percibe una influencia clara de la escena neozelandesa del sello Flying Nun, adaptada a la lluvia y el asfalto británico.

Simms entiende bien este lenguaje. Su producción deja respirar los arreglos, evita la compresión excesiva y apuesta por una mezcla que prioriza la cercanía. El álbum suena a habitación luminosa, no a escenario gigante. Y ahí reside buena parte de su encanto. Es pura alegría contenida bajo un cielo nublado que, por una vez, no amenaza con tormenta.

Una voz madura sin dramatismo

La voz de la ex-Muncie Girls siempre ha tenido algo confesional, pero en este disco aparece despojada de urgencia. No busca desarmar. Busca acompañar. Su tono es sereno, a veces casi conversacional, como si las canciones se estuvieran contando a media voz, sin necesidad de subrayados. No hay grandes alardes técnicos ni giros forzados. La emoción llega por acumulación y por la forma en que las melodías se quedan flotando.

La interpretación vocal refuerza esa idea de estabilidad que atraviesa todo el álbum. Canta desde un lugar en el que ya no necesita convencer a nadie, ni siquiera a sí misma. Esa calma no implica frialdad. Al contrario. Hay una calidez constante, una sensación de cercanía que convierte cada tema en un pequeño espacio seguro. Es la voz de alguien que ha encontrado su centro y no tiene miedo a sonar vulnerable pero firme.

A diferencia de sus primeros trabajos donde la voz luchaba contra las guitarras, aquí la voz lidera con suavidad. Se siente cómoda en los rangos medios, evitando el grito incluso en los momentos de mayor intensidad emocional. Es una lección de control y de saber qué es lo que la canción realmente necesita para transmitir su mensaje sin interferencias.

«He intentado pensar menos en cómo se perciben las cosas y simplemente escribir canciones que me conecten conmigo misma y con lo que valoro» –Lande Hekt

Un «collage» para una sola identidad

La portada rompe con la limpieza digital imperante en el mainstream. El uso de letras que parecen recortadas o de juguete, con esos colores primarios (azul, rojo, amarillo), nos remite a una nostalgia de lo analógico, casi infantil, que contrasta con la sobriedad del fondo negro. Es un diseño que sugiere que lo que hay dentro es artesanal y humano.

La imagen central es poderosa por su sencillez. Esos zapatos tipo Oxford negros, los calcetines rojos vibrantes y la falda de cuadros escoceses gritan estética punk-rock de Exeter y activismo LGBTQ+. El bajo eléctrico tatuado en la pantorrilla no es solo decoración; es el símbolo de una vida dedicada a las cuatro cuerdas. Pero lo más revelador son los textos que enmarcan la foto, fragmentos de las propias canciones que actúan como manifiesto.

En la parte superior leemos: «Donde te vi por última vez, eso fue hace tanto tiempo». A la izquierda, de forma vertical, aparece la frase: «Atándote tu par de zapatos favorito para ir al lugar». En el margen derecho se advierte que «la parte cruel es que nadie te ve ahora», para cerrar en la base con un contundente: «Estabas trabajando duro hasta que golpeaste el suelo». Estos textos anticipan un disco que habla de las pequeñas rutinas y de cómo la identidad se construye en los detalles diarios y en la ropa que elegimos para enfrentar el mundo.

El concepto detrás del álbum

Este no es un disco conceptual en el sentido clásico, pero sí un álbum atravesado por una idea muy clara: la madurez como territorio creativo. Aquí no hay urgencia por definirse ni por responder al contexto político de forma explícita. Ese silencio es, en sí mismo, una postura política. La elección de la paz mental frente al caos externo es un acto de resistencia en los tiempos que corren.

El regreso a su ciudad, la sobriedad, la vida cotidiana y la repetición de gestos pequeños construyen un relato donde la estabilidad no es sinónimo de aburrimiento, sino de profundidad. Lande parece decir que también se puede escribir buena música desde un lugar seguro. Que la calma no apaga la inspiración, la enfoca. El disco funciona como una especie de diario emocional sin fechas, un archivo de sensaciones que no necesitan dramatizarse.

Once gestos con grandes ecos

Kitchen II abre el disco como quien enciende la luz al entrar en casa. Es una canción doméstica e íntima donde lo cotidiano se convierte en escenario emocional. La letra habla de rutina y pertenencia, como si la cocina fuera un lugar donde todo vuelve a su sitio. «Me gusta la forma en que el sol golpea el suelo» canta, estableciendo el tono del resto del álbum.

Desde ahí, Lucky Now amplía el foco y pone nombre al estado vital que atraviesa el álbum. El título no es una consigna triunfal, sino una constatación tranquila. La melodía avanza sin prisa, sosteniendo esa idea de bienestar sencillo que se entrelaza con Rabbits. Esta última introduce una ligereza juguetona con imágenes que se mueven rápido mientras la canción reflexiona sobre pensamientos que saltan sin control: «corren de un lado a otro dentro de mi cabeza». Con Favourite Pair of Shoes vuelve la observación minúscula y los objetos cotidianos cargados de memoria. «No son solo zapatos, son todos los caminos que ya hicimos» susurra la autora, convirtiendo lo banal en archivo emocional.

«A pesar de que los versos tienden hacia la desesperación, creo que es una canción bastante esperanzadora. Trata sobre salir de un pozo de desesperanza y hacer algo realmente positivo» –Lande Hekt

Esta pieza conecta con Middle Of The Night, que se desliza hacia la introspección nocturna y esa hora en la que todo parece más grande de lo que es. Aquí la voz se vuelve aún más cercana, casi susurrada. Circular refuerza esa idea de repetición y de ciclos que se cierran. «Siempre vuelvo al mismo punto, pero ya no soy la misma» es una de las frases que mejor resumen el espíritu del álbum. La melancolía llega con A Million Broken Hearts, pero no desde el drama, sino desde la aceptación del dolor como experiencia compartida.

My Imaginary Friend juega con la frontera entre la fantasía y el refugio emocional. La canción habla de compañía inventada pero necesaria, sirviendo de puente hacia The Sky. Esta pieza eleva la mirada y resulta breve y etérea: «El cielo sigue ahí, incluso cuando no lo miras». Es un recordatorio suave que nos prepara para la inmersión de Submarine, un tema sobre el aislamiento elegido donde la producción es especialmente delicada.

Finalmente, Coming Home cierra el disco de forma casi circular. Volver a casa no como final, sino como estado permanente. «No es un lugar, es una sensación» concluye Lande mientras el álbum se apaga sin desaparecer del todo, dejando un rastro de serenidad en el aire que invita a la reflexión.

Un «off» que sabe a poco

Lucky Now no pide atención. Gana su terreno poco a poco. Como esas canciones que no recuerdas cuándo empezaron a gustarte pero un día descubres que ya forman parte de tu paisaje interior. Es un disco que no busca titulares ni himnos generacionales. Busca algo más difícil: acompañar. En un tiempo obsesionado con la velocidad y la sobreexposición, la artista apuesta por quedarse quieta y mirar alrededor. En ese gesto aparentemente sencillo hay una forma muy concreta de valentía. Quedarse también es avanzar. Este trabajo no es un punto de llegada definitivo, pero sí un lugar en el que apetece quedarse un rato largo, escuchando cómo el jangle de las guitarras disuelve las dudas del día a día.

Escucha aqui «Lucky Now» de Lande Hekt